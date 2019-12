----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STARKE KURSGEWINNE ERWARTET - Vorzeitige Weihnachtsgeschenke am Aktienmarkt: Die Aussicht auf einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die sich abzeichnende Klarheit in puncto Brexit dürften den Dax am Freitag Richtung Rekordhoch treiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart auf 13 405 Punkte und damit 1,39 Prozent höher als zum Vortages-Schluss. Damit würde der Dax ein Jahreshoch erreichen und Kurs auf seine Bestmarke von 13 596,89 Punkte aus dem Januar 2018 nehmen. Für Auftrieb sorgte die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass US-Präsident Donald Trump eine Einigung im Handelsstreit unterzeichnet habe sowie die Hoffnung auf ein Ende der Brexit-Hängepartie.

USA: - REKORDJAGD - An der Wall Street hat am Donnerstag ein Tweet des US-Präsidenten Optimismus im Handelsstreit mit China verbreitet und alle wichtigen Aktienindizes zwischenzeitlich auf Rekordhöhen gehievt. Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Strafzölle auf Konsumgüter aus China erklärte Donald Trump: "Kommen einem grossen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch!" Nach Börsenschluss berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der US-Präsident informierten Personen zufolge eine Einigung unterzeichnet hat. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,79 Prozent auf 28 132,05 Punkte.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Aussicht auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Aktienmärkten in Asien zum Wochenschluss beflügelt. Laut informierten Personen hat US-Präsident Donald Trump eine Einigung im Handelsstreit unterzeichnet. Somit sei die an diesem Sonntag fällige neue Welle von US-Zöllen auf chinesische Waren vermieden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. In Japan ging es für den Nikkei um 2,6 Prozent aufwärts. Das bedeutet ein Wochengewinn von rund 2,9 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte am Freitag um 1,53 Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng 2,24 Prozent.

DAX 13.221,64 0,57% XDAX 13.255,47 0,90% EuroSTOXX 50 3.706,35 0,51% Stoxx50 3.337,77 0,23% DJIA 28.132,05 0,79% S&P 500 3.168,57 0,86% NASDAQ 100 8.466,89 0,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,24 -0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1173 0,37% USD/Yen 109,58 0,23% Euro/Yen 122,44 0,60%

ROHÖL:

Brent 64,64 +0,44 USD WTI 59,48 +0,30 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU-Parlamentarier David McAllister bezeichnet Brexit nach Wahlsieg von Boris Johnson als "endgültig": "Austritt wird bis zum 31.Januar 2020 vollzogen werden", Interview, Welt

- Der Chef des Unions-Mittelstands, Carsten Linnemann (CDU) zur schwarzen Null: "Da bleiben wir beinhart", Passauer Neue Presse

- DGB-Vorstand Annelie Buntenbach: Auch Beamte und Bundestagsabgeordnete für Rente zahlen lassen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) offen für Fusion von Landesbanken, Neue Osnabrücker Zeitung

- Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Eric Schweitzer: Betriebe dürfen wegen Klimaschutz nicht auf der Strecke bleibend, Neue Osnabrücker Zeitung

- Virus unterm Weihnachtsbaum: Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), warnt vor Schadsoftware, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Christian Gries kauft das Familienunternehmen "Depot" vom Schweizer Mehrheitseigner "Migros" zurück, Bild

- Grüne planen Anti-Huawei-Initiative im Bundestag, HB

bis 21.00 Uhr:

- Thyssenkrupp buhlt um Auftrag für Teslas Gigafactory bei Berlin, HB

- Die Koalitionsfraktionen wollen dem chinesischen Technologiekonzern Huawei den Zugang zum deutschen 5G-Netz erheblich erschweren, HB

- Frank Siepelt, Chef von Metro-Konkurrent Transgourment: "Wir haben Respekt, aber keine Angst vor Amazon", HB

- Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms: "Die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert neu erfinden", HB

- Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen hat Verständnis für US-Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gezeigt, Interview, Funke

- DIHK nennt US-Entscheidung zu Sanktionen gegen Nordstream 2 "Schlag ins Gesicht", Welt

- About-You-Gründer Tarek Müller prophezeit E-Commerce-Lieferungen innerhalb von 90 Minuten, HB

- Pat Halter, Chef des Fonds PGI: "Einkaufszentren und Altersheime sind attraktiv", HB

- Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff: "Europa braucht mehr Selbstbewusstsein", HB

- DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert zu Konflikt um Nord Stream 2: Energieversorgung in Deutschland nicht gefährdet, Interview, Funke

