AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem Jahreshoch entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,19 Prozent tiefer auf 13 262 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. In Europa könnte am Vormittag insbesondere das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland Impulse geben. Die Experten der Helaba sehen gemischte Vorgaben: "Entspannungen an der (handels) politischen Front dürften nur teilweise und insbesondere in der Ifo-Erwartungskomponente enthalten sein", hiess es in ihrem Morgenkommentar. "Zum anderen fielen die jüngsten Konjunkturumfragen uneinheitlich aus." Positives Überraschungspotenzial sehen sie daher eher nicht.

USA: - SCHWUNGLOS - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag merklich nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten sich jedoch in engen Grenzen: Der Dow Jones Industrial rückte um 0,11 Prozent auf 28 267,16 Punkten vor, schaffte es aber nicht mehr zu einem neuen Rekordhoch.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach den jüngsten Kursgewinnen im Sog nachlassender Konjunktursorgen wegen des Phase-1-Handelsdeals zwischen den USA und China haben sich die Anleger an den Börsen Asiens zur Wochenmitte weitgehend zurückgehalten. Während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sich zuletzt noch leicht im Plus hielt, gab der Hang Seng in Hongkong ein wenig nach. In Japan fiel der Nikkei um rund ein halbes Prozent auf 23 934,43 Punkte.

DAX 13'287,83 -0,89% XDAX 13'283,82 -0,87% EuroSTOXX 50 3'745,28 -0,73% Stoxx50 3'384,55 -0,77% DJIA 28'267,16 0,11% S&P 500 3'192,52 0,03% NASDAQ 100 8'575,70 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,22 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1136 -0,10% USD/Yen 109,44 -0,08% Euro/Yen 121,86 -0,17%

ROHÖL:

Brent 65,78 -0,32 USD WTI 60,51 -0,43 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- New York Life Insurance will Cigna-Sparte für nicht medizinische Versicherungsprodukte für mehr als 6 Milliarden US-Dollar kaufen, FT

- Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann will ihr Kaffee-Geschäft im kommenden Jahr in Amsterdam an die Börse bringen und damit bis zu drei Milliarden Euro einnehmen, FT

- Der Chef der Südwest-Liberalen hat eine grün-gelbe Koalition als Zukunftsoption ins Gespräch gebracht, Interview mit dem Vorsitzenden der Landespartei sowie der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, Stuttgarter Zeitung

- "Wir wollen fälschungssichere Schulbescheinigungen gegen Kindergeldbetrug einführen", Interview mit NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU), Rheinische Post

- Der Sozialverband VdK Deutschland und der Paritätische Gesamtverband drängen auf Nachbesserungen am Klimapaket der Bundesregierung, das unter anderem einen höheren CO2-Preis und eine höhere Pendlerpauschale enthält, Interview mit VdK-Präsidentin Verena Bentele, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Den Papst hätte ich gerne einmal dabei", Interview mit Klaus Schwab, Gastgeber des Weltwirtschaftsforums in Davos, Welt

- Unternehmer Vladislav Khabliev will TV-Traditionsmarke Loewe wiederbeleben, Welt

- "Ich würde sofort wieder in eine 737 Max steigen", Gastbeitrag von Joachim Hunold, Gründer und ehemaliger Chef der Fluggesellschaft Air Berlin, Bild

- Repsol bittet russische Regierung, die Steuern für das Gemeinschaftsunternehmen mit Gazprom zu reduzieren, Kommersant

- Atlantia bereitet Verkauf von einem Anteil an den Flughäfen in Rom vor, FT

- Gazprom will eine 15 Milliarden Dollar teure Gas-Chemieanlage in Yamal bauen, Vedomosti

bis 1.00 Uhr:

- Grüne fordern bundesweites Recht auf Mietendeckel, Funke

- Baugewerkschaft fordert Zwangsverkäufe von leer stehenden Immobilien an Kommunen und Städte, Funke

- Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher warnt die neue SPD-Führung vor einer Politik auf Pump, Interview, Funke

- Griechenlands Regierung rechnet 2020 mit 100 000 neuen Flüchtlingen aus der Türkei, Funke

bis 23.45 Uhr:

- Mehrheit der Deutschen für Böllerverbot in Innenstädten, Funke

- Britischer Ex-Finanzminister Philip Hammond: EU sollte bei Verhandlungen mit London politische Risiken eingehen, Interview, Welt

- Deutsche Krypto-Gesetze locken US-Anbieter, Interview mit Christian Schmies, Partner bei Hengeler Mueller, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Scout24-Chef Tobias Hartmann begrüsst Verkauf von Autoscout24, Interview, HB

- Post-Chef Frank Appel für höhere Spritpreise: Feste CO2-Preise eines der wichtigsten Instrumente gegen den Klimawandel, Interview, HB

- Thomas-Cook-Pleite: MyRight verklagt Bundesregierung auf Schadenersatz, Funke

- Commerzbank möchte Gebote für MBank bis Mitte Januar, HB

- Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) Klaus Schwab warnt vor neuer Finanzkrise, Interview, Welt

- Ex-Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn sieht keine Normalisierung der Lage an den Finanzmärkten und erklärt warum die Target-Salden zurückgehen, Gastbeitrag, FAZ

- Concardis/Vectron: Auftragsboom bei Kassenherstellern und -dienstleistern, Wiwo

- Hallhuber versucht den Neuanfang, Interview mit Unternehmenschef Rouven Angermann, HB

(AWP)