AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach einem starken Jahr dürfte der Dax am Montag schwächer in die verkürzte letzte Handelssitzung 2019 starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart etwa ein Drittelprozent tiefer auf 13 295 Punkte. Damit stünde im dann besten Jahr seit 2012 ein Gewinn von knapp 26 Prozent zu Buche. Der Handel in Frankfurt endet bereits um 14 Uhr mit der Schlussauktion. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Spätestens dann dürften die Anleger ihr Augenmerk wieder auf das jüngste Zwischenhoch bei 13 425 Punkten sowie das Rekordhoch vom Januar 2018 bei 13 596 Punkten richten.

USA: - GEWINNE - Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag erneut Rekordhöhen erklommen. Rasch aber folgten auf die moderaten Anstiege leichte Gewinnmitnahmen. Börsianer sprachen angesichts des für Aktionäre überraschend gut gelaufenen Jahres von einem ruhigen und entspannten Jahresausklang. Der Dow Jones Industrial beendete den impulsarmen Handel letztlich mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 28 645,26 Punkte. Im Tagesverlauf am Freitag hatte der US-Leitindex sogar kurz die Marke von 28 700 Punkte getestet. Letztlich legte er in der Weihnachtswoche um 0,7 Prozent zu und verbuchte so die dritte Woche in Folge einen Gewinn.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Montag in einem dünnen Handel keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um mehr als ein Prozent zu und der Hang Seng in Honkong stieg um rund ein halbes Prozent. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei hingegen um 0,8 Prozent auf 23 656,62 Punkte.

DAX 13 337,11 0,27% XDAX 13 291,20 0,02% EuroSTOXX 50 3782,27 0,21% Stoxx50 3435,54 0,17% DJIA 28 645,26 0,08% S&P 500 3240,02 0,00% NASDAQ 100 8770,98 -0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,62 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1202 0,23% USD/Yen 109,13 -0,27% Euro/Yen 122,29 -0,06%

ROHÖL:

Brent 68,36 +0,20 USD WTI 61,77 +0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Immer weniger Betriebe bilden laut Bundesbildungsministerium aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Zahl der ausländischen Altenpfleger ist seit 2013 auf 50.000 gestiegen, Rheinische Post

- Chaos Computer Club empfiehlt Entwertung von Heilberufeausweisen, nachdem am Freitag Sicherheitslücken bei der Ausgabe von Chipkarten zum Zugang der Telematikinfrastruktur entdeckt wurden, HB

- Lehrerverband kritisiert Quereinsteigerpraxis, Die Welt

- Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen will, dass Europa seinen globalen Einfluss ausbaut, Die Welt

- Die deutsche Versicherungswirtschaft schlägt in der Debatte um ein Tempolimit einen Praxistest vor, der klären soll, ob ein Tempolimit tatsächlich zu mehr Sicherheit führt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis Sonntag 20.30 Uhr:

- Der Chef der Wirtschaftsweisen fordert eine schnelle Senkung der Unternehmensteuern, Gespräch mit Christoph Schmidt, HB

- "Wir gehen nicht jeden Preisschritt mit", Gespräch mit KPMG-Deutschlandchef Klasu Becker über die Rotation der Prüfer, mögliche Übernahmen und Trends im Beratungsgeschäft, HB

- "Schaut nicht nur auf die Kosten", Gespräch mit Chefin des Instituts für Mittelstandsforschung Friederike Weiter über Chancen durch die Klimadebatte, den Umbau der Autoindustrie und chinesische Investoren, HB

- "Eine Billion Euro für Klimaschutz", Gespräch mit EIB-Chef Werner Hoyer, HB

- Der klimaneutrale Luftverkehr ist möglich, Gastbeitrag von Iata-Generaldirektor Alexandre de Juniac, HB

- Union für gemeinsamen Klimahandel mit China, FAZ

- "Rohedelsteine zu kaufen ist mit das Schwierigste", Gespräch mit Constantin Wild GmbH & Co. KG-Chef Constantin Wild, FAZ

/mis

(AWP)