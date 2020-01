----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag den Erholungsversuch vom Vortag fortsetzen. So hatte der Dax zum Wochenstart zunächst deutlich nachgegeben, seine Verluste dann aber ein gutes Stück weit aufgeholt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent im Plus auf 13 200 Punkte. Damit würde der Dax wieder über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend handeln, unter die er am Montag gefallen war. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch der Ölpreis als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können.

USA: - GEWINNE - Den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran zum Trotz haben am Montag die US-Börsen ihre jüngsten Verluste gut verdaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,24 Prozent auf 28 703,38 Punkten knapp unter seinem Tageshoch. Noch besser erholten sich die anderen Indizes: So rückte der marktbreite S&P 500 um 0,35 Prozent auf 3246,28 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,62 Prozent auf 8848,52 Punkte vor. Damit sind die jüngsten Rekorde wieder in Reichweite.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Japans und Chinas haben am Dienstag zugelegt. Bisher blieb die befürchtete Reaktion des Iran auf die Ermordung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA aus, so dass die die angespannten Nerven vieler Investoren zunächst beruhigten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong stiegen zuletzt jeweils um etwas mehr als ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus 1,6 Prozent auf 23 575,72 Punkte.

DAX 13'126,99 -0,70% XDAX 13'166,41 -0,05% EuroSTOXX 50 3'752,52 -0,55% Stoxx50 3'418,62 -0,30% DJIA 28'703,38 0,24% S&P 500 3'246,28 0,35% NASDAQ 100 8'848,52 0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,08 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1184 -0,09% USD/Yen 108,37 -0,06% Euro/Yen 121,20 -0,15%

ROHÖL:

Brent 68,18 -0,73 USD WTI 62,67 -0,60 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Topökonom Clemens Fuest widerspricht SPD: Neue Steuer auf extreme Wertzuwächse von Grund und Boden braucht man nicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Staat bekommt über 20 Milliarden Euro an Investitionsmitteln nicht ausgegeben, HB

- Ifo-Beraterklima: Abschwung lässt die Branche kalt, HB

- SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wollen weniger Rüstungsexporte - Frage nach US-Atomwaffen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kosten für Versicherung von Anhängern sollen sinken, Rheinische Post

- Früheres Mitglied des britischen Militärs war auch in die Flucht des früheren Renault-Nissan-Mitsubishi-Chefs Carlos Ghosn verwickelt, FT

bis 23.45 Uhr (Montag):

- VW zuversichtlich bei Klimavorgaben, Gespräch mit Leiter des Konzernbereichs Strategie Produkt und Chefstratege der Marke Volkswagen Michael Jost, BöZ

bis 21.00 Uhr (Montag):

- VW reicht Millionenklage gegen Ex-Zulieferer Prevent ein, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ein Dutzend Geldhäuser haben ihre Paydirekt-Beteiligung an Deutsche Bank und Commerzbank abgegeben, HB

- Fridays for Future ruft Siemens auf, Auftrag für Kohlemine in Australien abzulehnen , Welt

- Privates Tierwohl-Label: Kennzeichnung von Fleisch wird ausgeweitet, Interview mit Alexander Hinrichs, Geschäftsführer der Initiative, Welt

- ZDF und ARD verbannen Red-Bull-Dosen, FAZ

- Beinahe-Kunden: "wenn man es richtig macht, hat gedruckte Kommunikation in solchen Fällen bessere Erfolgschancen als ein Online-Kontakt, Gespräch mit Paragon-Customer-Communication-Vertriebschef Alexander Schäfer, FAZ

- Bund, Länder und Gemeinden mittlerweile eine zweistellige Milliardensumme nicht abgeflossener Investitionsmittel vor sich her, HB

- "Die Besteuerung von Aktien ist absurd", Gespräch mit Privatbank-Metzler-Chef Emmerich Müller, HB

- Im Jahr 2020 wird Europa einen Gang zulegen, Gastbeitrag von EU-Kommission-Vizepräsident Valdis Dombrovskis, HB

- Bund plant zentrales Portal für Grundstückskauf-Dokumente, FAZ

