Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - In einer von Stagnation geprägten Woche dürfte der Dax am Freitag nochmal einen Versuch nach oben starten. Rund rund zwei Stunden vor dem Handelsstart taxierte der Broker den deutschen Leitindex gut ein halbes Prozent höher auf 13 500 Punkte. Auf Wochensicht würde der Dax damit letztlich aber doch nur auf der Stelle treten. An der Wall Street ist der Aufwärtsdrang dagegen ungebrochen, Dow & Co erreichten am Vorabend erneut Rekordmarken. In Fernost ist der Aktienhandel am Morgen von moderaten Aufschlägen gekennzeichnet. Vor allem die Kursverluste der im Dax zahlreich vertretenen Automobilwerte hatten den Index zuletzt gebremst. Das Risiko von Strafzöllen der USA auf Autoimporte hatte Investoren verschreckt. Der Dax pendelte die Woche über um die Marke von 13 450 Zählern - und fiel damit hinter die US-Börsen zurück.

USA: - GEWINNE - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Donnerstag dank starker Tech-Titel mit Schwung fortgesetzt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologieindizes erreichten im Verlauf Höchststände. Börsianer verwiesen auf unter dem Strich ermutigende Nachrichten aus der Konjunktur. Zudem wirke die Erleichterung über den Abschluss des ersten Handelsteilabkommens zwischen den USA und China nach. Der Dow legte um 0,92 Prozent auf 29 297,64 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 3316,81 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,99 Prozent auf 9125,00 Punkte.

ASIEN: - TENDENZ - Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem kleinen Plus von rund einem halben Prozent auf 24 041,26 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und der Hang Seng in Hongkong fielen zuletzt hingegen leicht.

DAX 13'429,43 -0,02% XDAX 13'461,76 0,35% EuroSTOXX 50 3'774,14 0,14% Stoxx50 3'439,63 0,14% DJIA 29'297,64 0,92% S&P 500 3'316,81 0,84% NASDAQ 100 9'125,00 0,99%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,52 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1136 -0,02% USD/Yen 110,21 0,06% Euro/Yen 122,73 0,04%

ROHÖL:

Brent 64,61 -0,01 USD WTI 58,49 -0,03 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Uniper-Betriebsrat fordert Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen mit Blick auf Steinkohlekraftwerke, Rheinische Post

- Patientenbeauftragte Claudia Schmidtke (CDU) für Wiedervorlage der Widerspruchslösung bei Organspende, Neue Osnabrücker Zeitung

- Springer Nature will im ersten Halbjahr neuen Anlauf an die Börse nehmen, Welt

- Finanzinvestor Carlyle bringt Berliner Spezialchemiekonzern Atotech an die Nasdaq, BöZ

- SPD rechnet mit baldiger Einigung in Koalition über Unternehmenssanktionsrecht: "Verträge sind einzuhalten", Interview mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, WiWo

- Gerry Weber versucht den Neustart, HB

- Peking schützt geistiges Eigentum besser, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- Facebook will keine Werbeanzeigen mehr auf Whatsapp verkaufen, WSJ

- IT-Verband Bitkom warnt vor übereiltem Vorgehen bei Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, HB

- CSU-Innenexperte fordert EU-weite Regelung der Vorratsdatenspeicherung, Gespräch mit Volker Ullrich, HB

bis 21.00 Uhr:

- Klimaaktivistin Luisa Neubauer lobt Bosch und wirft Siemens unprofessionelles Vorgehen vor, HB

- Erste Gegenanträge: Aktionäre wollen Siemens-Chef Joe Kaeser nicht entlasten, Welt

- Samsung setzt auf Glas von Schott, FAZ

- Zweifel am Zusammenschluss der Spitzeninstitute Deka und Helaba wachsen, HB

- EU-Kommission: Schon zehn EU-Staaten von Afrikanischer Schweinepest betroffen, Funke

- Die Grünen haben ihre Kritik am vereinbarten Fahrplan zum Kohleausstieg verschärft: "Die Bundesregierung hat erst ein Jahr verplempert. Dann verlässt sie den Ausstiegspfad der Kohlekommission", Interview mit der Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Funke

- IW-Studie: Bei Entwicklung von Löhnen und Mieten ist Deutschland dreigeteilt, Funke

- Klimaforscher warnt vor Dürre wegen Tesla-Fabrik in Brandenburg, Focus

- Neuer GroKo-Streit um die Grundrente, Bild

- EU-Kommission will dafür sorgen, dass mit der Digitalisierung von Industrie,

Verkehr und Gesundheitsversorgung Europas Firmen führend werden, Gespräch mit Binnenmarktkommissar Thierry Breton, HB

- Nach ihrer dramatischen geldpolitischen Kehrtwende 2019 werden die Notenbanken in diesem Jahr weit u?ber ihren traditionellen Auftrag hinaus aktiv sein müssen, Gastbeitrag von Allianz-Chef-Wirtschaftsberater Mohamed El-Erian, HB

- Für die Grundrente sollen 33 Jahre reichen, FAZ

----------

/mis/jb

(AWP)