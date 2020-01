----------

DEUTSCHLAND: - VERKÄUFE - Nach dem Rekordhoch des Dax am Vortag scheinen die Anleger am Donnerstag erst einmal auf Nummer sicher zu gehen. Vorsichtig stimmt Investoren aktuell die Ausbreitung einer neuen Lungenerkrankung in China. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 13 449 Punkte und damit rund ein halbes Prozent unter seinem Vortagesschluss. Zur Wochenmitte war der Dax auf eine Bestmarke von 13 640 Punkten nach oben geschnellt, hatte die Gewinne letztendlich aber nicht behaupten können und hatte im Minus geschlossen.

USA: - RÜCKZUG NACH REKORD - Die US-Börsen sind am Mittwoch zunächst erneut auf Höchststände gestiegen, haben die Gewinne am Ende aber nicht halten können. Der Dow Jones Industrial verlor zur Schlussglocke 0,03 Prozent auf 29 186,27 Punkte. Er verpasste ein Rekordhoch, nicht zuletzt wegen der neuerlichen Kursverluste des Index-Schwergewichts Boeing . Als Bremse erwies sich ferner der schwache Energiesektor nach einem starken Rückgang der Ölpreise.

ASIEN: - VIRUS BELASTET - Asiens Aktienmärkte sind von einer neuen Angst vor dem Coronavirus zum Teil tief ins Minus gezogen worden. Japans Nikkei 225 notiert zu Handelsschluss einen Prozent schwächer. Bei Hongkongs Hang Seng liegt der Verlust zur Stunde bei 1,95 Prozent, und beim CSI 300 bei 3,09 Prozent.

DAX 13.515,75 -0,30% XDAX 13.487,25 -0,35% EuroSTOXX 50 3.769,79 -0,51% Stoxx50 3.455,18 -0,31% DJIA 29.186,27 -0,03% S&P 500 3.321,75 0,03% NASDAQ 100 9.188,58 0,24%

RENTEN:

Bund-Future 172,50 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1084 -0,08% USD/Yen 109,54 -0,29% Euro/Yen 121,41 -0,37%

ROHÖL:

Brent 62,18 -1,03 USD WTI 55,67 -1,07 USD

bis 7.20 Uhr:

- Mindestens 300 Mitarbeiter bei Continental Korbach in Kurzarbeit, Wiwo

bis 7.00 Uhr:

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will Spitzensteuersatz später greifen lassen, Interview, HB

- Stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, Carsten Linnemann: Umsetzung der Grundrente wird immer unrealistischer, Interview, Funke Mediengruppe

- 1000 zusätzliche Flüge und erhöhte Umweltbelastungen während des Weltwirtschaftsforums, Welt

- Früherer Merrill-Lynch-Banker: Amerikanische Investmentbank soll deutsche Steuerkasse per Cum-Ex geplündert haben, Zeit

- Googles Europa-Chef Matt Brittin wehrt sich gegen Monopol- und Datenschutzvorwürfe, Interview, Capital

- SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans: "Die Grundrente muss kommen", Interview, HB

- Vertraute des saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman sollen von Hackerangriff auf Handy von Amazon-Chef Jeff Bezos gewusst haben, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- EZB dringt auf Reformen in der Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe

- Einfamilienhäuser als Anlageobjekte - HPR Capital Management will Institutionelle für Spezialfonds gewinnen, Gespräch mit Geschäftsführer Michael Rau, BöZ

- Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert einen "parteiübergreifenden Steuerkonsens" zur Entlastung geringer und mittlerer Einkommen, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Siemens-Chef Joe Kaeser zum 18-Millionen-Euro-Auftrag für das umstrittene Kohlenminenprojekt in Australien: "Nichtlimitierte Schadenersatzpflicht bei einseitiger Kündigung", Welt

- Allianz-Chef Oliver Bäte: "Nicht zu verstehen", dass Steuern nicht gesenkt werden, RTL/ntv

- Der Chef des Stromproduzenten Uniper, Andreas Schierenbeck, weist die massive Kritik der Klimaschützer an der Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurück, HB

- Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson stellt Bundeskanzlerin Angela Merkel verheerendes Zeugnis aus, Welt

- Nach der harschen Kritik der Deutschen Rentenversicherung am Grundrenten-Entwurf von Sozialminister Hubertus Heil (SPD) wächst in der Union der Widerstand gegen eine schnelle Verabschiedung, HB

- Intelligenten Stromzählern fehlt wichtige Funktion, Spiegel

- Umfrage: Mehrheit der Krankenhausärzte verbringt mindestens drei Stunden täglich mit Verwaltungsaufgaben, Funke

- Land Hessen will neue Glücksspiel-Aufsichtsbehörde - gegen NRW, FAZ

- "Ich lasse mich nicht ins Bockshorn jagen", Gespräch mit SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans über Unternehmenssteuerreform und Entlastungen an anderer Stelle, HB

- Eine neue Bodensteuer soll zur Roten Karte für schwarze Schafe werden, Gastbeitrag von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller, HB

- Tech-Investor Frank Thelen kritisiert deutsche Autohersteller scharf, HB

- 83 Prozent der Bürger wollen Obergrenzen für Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln für Kinder, Funke

- Forsa-Umfrage: Fast jeder zehnte Bankkunde nutzt aktuell einen Dispokredit, Funke

- Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke, kritisiert die Einigung auf eine Reform des Glücksspiel-Staatsvertrags, Funke

- CDU/CSU-Fraktionsvize Carsten Linnemann zweifelt nach der Stellungnahme der Deutschen Rentenversicherung am Gelingen der Grundrente, Funke

