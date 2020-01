Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH TIEFER - Die Erholung vor dem Wochenende erweist sich am Montag beim Dax wohl als Strohfeuer. Verängstigt von der Gefahr einer weiteren Verbreitung des Coronavirus treten die Anleger zu Wochenbeginn schwer auf die Bremse. Vom Broker IG wurde der Dax am Morgen 1,5 Prozent tiefer auf 13 371 Punkte taxiert. Er würde damit die jüngst erreichte Rekordmarke von 13 640 Punkten wieder ein Stück weit aus den Augen verlieren.

USA: - IM MINUS - Der Aufwärtsversuch an den US-Börsen ist am Freitag schnell in sich zusammengefallen. Hatte der Dow Jones Index mit der Startglocke noch zugelegt, so verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,58 Prozent auf 28 989,73 Punkte ins Wochenende. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die mit dem chinesischen Coronavirus verbunden sind, strichen Anleger lieber Kursgewinne ein. Auf Wochensicht stand für den Dow ein Verlust von 1,2 Prozent zu Buche.

ASIEN: - VERLUSTE - An Japans Börsen drückte die Ausbreitung des Coronavirus die Kurse. So fiel der Nikkei 225 2,04 Prozent. An den meisten asiatischen Börsen, so etwa in China und Hongkong, war wegen eines Feiertags kein Handel.

DAX 13.576,68 1,41% XDAX 13.529,63 0,31% EuroSTOXX 50 3.779,16 1,13% Stoxx50 3.465,90 0,85% DJIA 28.989,73 -0,58% S&P 500 3.295,47 -0,90% NASDAQ 100 9.141,47 -0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,53 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1030 0,02% USD/Yen 109,05 -0,22% Euro/Yen 120,29 -0,19%

ROHÖL:

Brent 59,36 -1,33 USD WTI 52,94 -1,25 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Konservative Sozialdemokraten wollen Stromkosten für Industrie senken, Rheinische Post

- Unions-Arbeitsmarkt- und Sozialexperte Peter Weiss (CDU) notfalls für Verschiebung der Grundrente, Augsburger Allgemeine

- Die CDU/CSU-Fraktion verlangt eine Entlastung der Mitte von Steuern und Stromkosten, FAZ

- "Langfristig bauen wir auf China", Interview mit Milton Cheng, Chef der Anwaltskanzlei Baker McKenzie, FAZ

- Für den stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU), Michael Wübbels, ist der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg in erheblichem Umfang verbesserungswürdig, Interview, HB

- Grossbritannien will eingeschränkte 5G-Rolle für Huawei genehmigen, FT

- Prediger Fethullah Gülen und ehemaliger Weggefährte von Recep Tayyip Erdogan erklärt die Schwächen des türkischen Staatschefs, Interview, Welt

bis Sonntag 20.30 Uhr:

- Ausbreitung des Coronavirus: Gesundheitspolitiker halten Deutschland für gut vorbereitet, Welt

- Tesla will deutsche Staatshilfe für Batteriezellfertigung und -forschung, HB

- KMK-Präsidentin fordert Zusatzmilliarden vom Bund für Ganztagsgrundschulen, HB

- 5G-Kontroverse - BDI rückt von Huawei ab, HB

- Nach Ausstieg bei Comdirect: Investor Petrus nimmt Aareal Bank ins Visier, HB

- RTL sichert sich Fussball-Rechtepaket für Europa League, Interview mit RTL-Chef Bernd Reichart, HB

- Jaguar-Land-Rover-Chef Ralf Speth hält Sicherheitsdebatte um SUVs für Populismus, Interview, Welt

- Union will Facebook & Co. nicht mehr über strafbare Inhalte entscheiden lassen, HB

- Zustimmung der Bundesbürger für Tempo 130 auf Autobahnen wächst, HB

- Verfassungsrechtler und Ex-Minister Rupert Scholz sieht keine Erfolgschancen für Klima-Klagen in Karlsruhe, Welt

- Justizreform: EU-Kommissions-Vizepräsidentin Vera Jourova sucht Dialog mit Polen, Welt

- Deutsche Europaabgeordnete fordern Berlin zum Einlenken im Streit um EU-Budget bis 2027 auf, Welt

- Mittelstandsvereinigung der Union startet Aktion gegen Bon-Pflicht, Bild

- CDU kritisiert Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, Bild

