---------- AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach zwei freundlicheren Tagen macht sich am Donnerstag im Dax wieder hohe Nervosität bemerkbar: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,77 Prozent tiefer auf 13 242 Punkte. Bereits im US-Handel waren zwischenzeitliche Kursgewinne nach Kommentaren aus der Notenbank letztlich komplett zusammengeschmolzen. Hinzu kommt, dass sich der Coronavirus aus China weiter ausbreitet. Asiatische Aktien gerieten nach der Stabilisierung zur Wochenmitte wieder unter Druck. Die Anleger suchten weiter nach sicheren Häfen, sagte ein Börsianer. So bleibt insbesondere Gold gefragt.

USA: - UNEINHEITLICH - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch im späten Handel ihre zuvor erzielten Gewinne überwiegend abgegeben. Händler verwiesen dazu auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid der Fed. Zuvor hatten die jüngsten, positiven US-Konjunkturdaten und starke Quartalszahlen von Apple für gute Stimmung unter den Anlegern gesorgt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,04 Prozent bei 28 734,45 Punkten. Über weite Teile des Handelsverlaufs hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent fester notiert. Der marktbreite S&P 500 endete 0,09 Prozent im Minus bei 3273,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,12 Prozent auf 9101,61 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die rasant fortschreitende Ausbreitung des neuen Coronavirus lässt die Anleger an den Börsen Asiens immer vorsichtiger werden. Hinzu kamen träge Vorgaben der US-Börsen, die im Zuge geldpolitischer Aussagen der US-Notenbank Fed im späten Handel unter Druck geraten waren. So zeigte sich Notenbankchef Jerome Powell unzufrieden mit der Inflationsentwicklung und betonte, dass der Coronavirus wahrscheinlich die Wirtschaft in China und Japan und möglicherweise auch auf globaler Ebene belasten werde. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsschluss um 1,7 Prozent auf 22 977,75 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong setzte seinen Vortagesrutsch mit einem Minus von mehr als zwei Prozent fort. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel wegen des Neujahrsfestes weiterhin.

DAX 13 345,00 0,16% XDAX 13 320,04 -0,06% EuroSTOXX 50 3736,36 0,46% Stoxx50 3435,96 0,51% DJIA 28 734,45 0,04% S&P 500 3273,40 -0,09% NASDAQ 100 9101,61 0,12%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,41 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1014 0,07% USD/Yen 108,89 -0,16% Euro/Yen 119,93 -0,09%

ROHÖL:

Brent 59,20 -0,61 USD WTI 52,81 -0,52 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 63 (55,40) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG HEBT LANXESS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 63 EUR - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 10,00 (9,20) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 71 (54) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TLG IMMOBILIEN AUF 32 (30) EUR - 'HOLD' - CITIGROUP NIMMT NORDEX MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 13,10 EUR - COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 115 (135) EUR - 'HOLD' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 32,40 (31,80) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 235 (205) EUR - 'OVERWEIGHT' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 195 (185) USD - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PHILIP MORRIS AUF 83 (72) USD - 'HOLD' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALTRIA GROUP INC AUF 48 (44) USD - 'HOLD' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 190 (180) USD - 'OUTPERFORM' - BARCLAYS SENKT JCDECAUX AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUALW.) - ZIEL 23,50 (24,50) EUR - BERENBERG HEBT EURAZEO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 76 (67,30) EUR - BERENBERG HEBT X-FAB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 7,10 (6,75) EUR - BERNSTEIN HEBT AIR FRANCE-KLM AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-P.) - ZIEL 11,50 EUR - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 335 (350) NOK - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN HEBT EDP ENERGIAS PORTUGAL AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,80 (8,10) EUR - 'BUY' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11 (10,50) EUR - 'BUY' - GOLDMAN SENKT EDP RENOVAVEIS SA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 4700 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR IMPERIAL BRANDS AUF 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - UBS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,55 (4,40) EUR - 'BUY'

---------- PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) fürchtet Schaden durch Coronavirus, Interview mit DIW-Präsident Marcel Fratzscher, Augsburger Allgemeine - Nach Kohle-Aus-Beschluss drängt DGB auf Nachbesserungen, Interview mit DGB-Vorstand Stefan Körzell, Neue Osnabrücker Zeitung - Gutachten stützt Aktiensteuer-Pläne von Finanzminister Scholz (SPD), Rheinische Post - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Brexit stärkt Zusammenhalt in der EU, Saarbrücker Zeitung - Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen sind die Verwaltungskosten der Jobcenter 2019 weiter auf rund 10 Milliarden Euro gestiegen, Neue Osnabrücker Zeitung - Der britische Botschafter Sebastian Wood hält Einigung bei künftigen Handelsbeziehungen in Sachen Brexit im Zeitrahmen für "schwierig, aber nicht unlösbar", Neue Osnabrücker Zeitung - "Trumps Vorschlag spaltet Israels Gesellschaft noch weiter", Interview mit Jürgen Trittin (Grüne) zum Nahost-Plan Washingtons, Die Welt

bis 23.45 Uhr: - L Brands verhandelt mit Sycamore Partners über Verkauf eines Teils von Victoria's Secret, WSJ - Hamburger Datenschützer Johannes Caspar warnt vor Huawei, HB - Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) wirbt für Digitalministerium mit Vetorecht, HB - "Die Angst vor Jobverlust nimmt zu", Gespräch mit GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Bayer prüft Vertriebsende von Roundup für Privatanwender, HB - Deutsche Bank erneuert Verträge von Finanz- und Risikovorstand, FT - Bonus für Deutsche-Bank-Vorstand halbiert sich, HB - Allianz greift Banken per App an, HB - SPD-Fraktion fordert von Bundesregierung Aufklärung über neue Erkenntnisse zu Huawei, HB - Doc Morris gründet einen Marktplatz, HB - Beirat des Bundesfinanzministeriums warnt vor Finanztransaktionssteuer, HB - Pflegemindestlohn: Arbeitgeber fordern Finanzierungskonzept - Tarifgespräche verschoben, HB - SPD-Bundestagsfraktionschef will Soli vorzeitig abschaffen, Gespräch mit Rolf Mützenich, Spiegel - Deutscher Naturschutzring appelliert an Fraktionen, Gesetz zum Kohleausstieg nachzubessern, Funke - 2019 zahlten ehemalige Studenten 800 Millionen Euro Bafög-Darlehen zurück, Funke - Bundeswirtschaftsminister hat die Europäische Union dazu aufgerufen, den Brexit auch als Chance zu begreifen, Gespräch mit Peter Altmaier (CDU), Funke - Die künftige Partnerschaft mit Grossbritannien sollte auf gleichen Wettbewerbsbedingungen beruhen, Gastbeitrag von designiertem EU-Parlament-Brexitbeauftragten David McAllister, HB - Umfrage: Datenschutz lässt Europäer kalt, FAZ - "Ohne unsere Kohle wäre die Umwelt schlechter dran", Gespräch mit australischem Finanzminister Mathias Cormann, FAZ

----------

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 00:50 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (endgültig) 06:45 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen (endgültig) 06:00 CHE: Bucher, Umsatz 2019 06:30 CHE: BEKB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Q4-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen 08:00 NLD: Unilever, Jahreszahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (endgültig) 08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 13:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen 14:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen 16:00 DEU: VW-Pressegespräch und Werkführung zur Digitalisierung der Fertigung mit Andreas Tostmann, Vorstand für Produktion und Logistik der Marke VW, und Stefan Loth, Leiter des Werks Wolfsburg 22:01 USA: Amazon.com, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Electronic Arts, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen USA: Biogen, Q4-Zahlen USA: Visa, Q1-Zahlen USA: Blackstone,Q4-Zahlen USA: Valero Energy, Q4-Zahlen USA: International Paper, Q4-Zahlen USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen USA: Altria Group, Q4-Zahlen USA: Amgen, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 AUT: BIP Q4/19 (vorläufig) 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/20 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/20 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/19 (vorläufig) 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 01/20 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/20 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/19 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/19 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/19 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/19 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 BEL: BIP Q4/19 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt zur Energiewende, Berlin 09:00 DEU: Abgabe einer Regierungserklärung im Bundestag durch Bundeswirtschaftsminister Altmaier zum Jahreswirtschaftsbericht 2020, Berlin 09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Maklervertrag: Darf sich der Auftrag ohne Kündigung automatisch immer weiter verlängern?, Kalrsruhe 10:00 DEU: Symposium "Wettbewerb & Regulierung im Eisenbahnsektor" u.a. mit DB-Chef Richard Lutz, Berlin 10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank (EIB), Brüssel 11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies 12:00 DEU: Neujahrsempfang des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit GDV-Präsident Wolfgang Weiler und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), Berlin DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Baden-Württemberg 17:00 DEU: Neujahrsempfang des Bundesverbands Erneuerbare Energien + Reden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock 18:00 DEU: Boehringer Ingelheim präsentiert Konjunkturausblick 2020. Es handelt sich um eine Veranstaltung der die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V., der Deutschen Bank AG, Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) sowie von Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim. 18:30 DEU: Neujahrsempfang des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.55 Uhr Deutschland Saisonbereinigte Arbeitslosenzahl Januar (Tsd) +5,0 +8,0 10.00 Uhr Eurozone Wirtschaftsstimmung ESI Januar (Punkte) 101,8 101,5 Konjunkturklima BCI Januar (Punkte) -0,20 -0,25 11.00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote Dezember 7,5 7,5 14.00 Uhr Deutschland Verbraucherpreise Januar Monatsvergleich -0,6 +0,5 Jahresvergleich +1,7 +1,5 Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich -0,7 +0,6 Jahresvergleich +1,7 +1,5 VEREINIGTES KÖNIGREICH 13.00 Uhr Bank of England Leitzins 0,75 0,75 USA 14.30 Uhr BIP, 4. Quartal 2019 Quartalsvergleich +2,0 +2,1 Erstanträge Arbeitslosenhilfe 215 211

/mis

(AWP)