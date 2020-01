Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Nach seinem Zweiwochentief vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,44 Prozent höher auf 13 215 Punkte. Das Coronavirus aus China erlebte einen neuen Höhepunkt und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) inzwischen als "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Die Anleger an der Wall Street lässt dies jedoch weitgehend kalt.

USA: - DOW DREHT INS PLUS - Die US-Aktienindizes haben am Donnerstag im späten Handel ihre Verluste in Gewinne umgewandelt. Die Aufwärtsbewegung begann, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen des Ausbruchs des Coronavirus eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen hatte. Gleichzeitig betonte die WHO, dass keine Reise- und Handelsbeschränkungen nötig seien. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 28 859,44 Punkten, nachdem er über weite Strecken des Handels rund ein halbes Prozent im Minus notiert hatte.

ASIEN: - NIKKEI LEGT ETWAS ZU - Die späte Erholung an den US-Aktienmärkten hat am Freitag auch in Asien die Anleger etwas besänftigt. Mit dem sich weiter ausbreitenden Coronavirus bleibt die Unsicherheit aber hoch. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Verlusten bis zum Handelsschluss um ein Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong gab zuletzt um 0,30 Prozent nach. Auf dem chinesischen Festland ruhte der Handel unterdessen weiterhin.

DAX 13.157,12 -1,41% XDAX 13.249,66 -0,53% EuroSTOXX 50 3.690,78 -1,22% Stoxx50 3.401,38 -1,01% DJIA 28.859,44 0,43% S&P 500 3.283,66 0,31% NASDAQ 100 9.136,09 0,38%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,34 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1022 -0,10% USD/Yen 109,08 0,16% Euro/Yen 120,22 0,06%

ROHÖL:

Brent 59,41 +1,12 USD WTI 53,20 +1,06 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch fordert Nachbesserungen bei Windkraft-Abständen, Rheinische Post

- China will Smartphone-Lieferungen nach Russland um zwei Wochen verschieben, Kommersant

- Andrew Ang, Managing Director von Blackrock, will mit dem Vermögensverwalter nachhaltige Anlagen schaffen, Interview, BöZ

- Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) warnt vor Scheitern des Tesla-Projekts in Grünheide, HB

- Bank of Communications plant, ihren Service in Hongkong wegen des Coronavirus in verschiedenen Branchen zu unterbrechen, Hong Kong Times

- Christoph Werner, neuer Chef der Drogeriekette dm, warnt vor radikalen Verboten beim Umweltschutz, Interview, Wiwo

- All Nippon Airways zieht Absage von China-Flügen in Erwägung, Kyodo

- Handel reagiert empört auf Forderungen nach Mindestpreisen für Lebensmittel, HB

- Josef Sanktjohanser, Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), beschwert sich über "Kesseltreiben" von Ministern und Abgeordneten, Interview, Welt

- Hyundai verzichtet auf Überstunden-Pflicht seiner Mitarbeiter in südkoreanischen Werken, Asia Business Daily

- In Anbetracht der ersten Coronavirus-Fälle in Deutschland warnen Ärzte vor einer mangelnden Ausstattung der Krankenhäuser, Gespräch mit Susanne Johna, Vorstandsmitglied und Pandemie-Beauftragte der Bundesärztekammer, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- 5G-Debatte: Chef der Monopolkommission sieht möglichen Huawei-Ausschluss kritisch, Gespräch mit Achim Wambach, HB

- Irlands Premierminister: Tür zurück in die EU sollte den Briten immer offen stehen, Gespräch mit Leo Varadkar, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Hoffnung für Dieselkläger: OLG Oldenburg verurteilt Volkswagen zur Zahlung von 11 600 Euro gegen Rückgabe eines sieben Jahre alten VW Golf Plus, FAZ

- EU-Kommission erwägt unabhängige Prüfung für KI-Systeme, HB

- Handel fordert Grundgesetzänderung für Sonntagsöffnung, Welt

- Bundestagspräsident sieht Gefahr des Austritts anderer EU-Mitglieder gebannt, Gespräch mit Wolfgang Schäuble (CDU), Funke

- Aufbau der Autobahn GmbH liegt im Zeitplan, Gespräch mit Andreas Scheuer (CSU), Funke

- Mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen, Funke

- Spahns Gesetzentwurf zur Digitalakte erntet Kritik aus den eigenen Reihen, HB

- "Beide Seiten werden sich zusammenraufen", Gespräch mit Ifo-Chef Clemens Fuest über die wirtschaftliche Zukunft seiner alten Heimat Grossbritannien und die Konfliktlinien bei den Verhandlungen mit der EU, HB

- Die Bundesregierung verknüpft mit ihrer "Nationalen Wasserstoffstrategie" ehrgeizige Ziele, HB

- Bundesobmann der Sparkassen steht hinter einer Fusion von Helaba und Deka, Gespräch mit Walter Strohmaier, HB

- "Der Staat ist nicht der bessere Bauherr", Gespräch mit Immobilienunternehmer Patrick Adenauer, HB

- "Eine echte Herausforderung", Gespräch mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach über Tesla-Chef Elon Musk, dessen Pläne für eine Elektroauto-

Fabrik nahe Berlin - und darüber, wie die Tempo-Kultur von Tesla die Behörden bedrängt, HB

- "Komplizierter Umbauprozess funktioniert gut", Gespräch mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) über die Konkurrenz von VW und Tesla, HB

- "Die Wahrheit über die Trump-Wirtschaft ist ernüchternd", Gastbeitrag von Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz, HB

- "Wir sehnen uns nach Katastrophen", Gespräch mit Risikoforscher Ortwin Renn über die übertriebene Angst vor dem Coronavirus, FAZ

----------

/jha/jb

(AWP)