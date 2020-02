Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der Dax scheint den Kampf um die Marke von 13 000 Punkten erneut zu gewinnen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 13 111 Punkte. Am Freitag war er zeitweise noch auf 12 973 Punkte abgesackt, bevor er sich bereits um Wochenstart ein wenig erholte. Das Coronavirus greift zwar in China weiter um sich, am Aktienmarkt gelingt jedoch bereits eine Stabilisierung. Die Risikobereitschaft steige bereits wieder etwas, hiess es. Dabei dürfte das Virus und die damit ebenfalls verbundenen Wachstumssorgen die Anleger noch einige Zeit beschäftigen. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle.

USA: - ERHOLT - Die Kurse an der Wall Street haben sich zum Wochenbeginn etwas erholt. Der Dow Jones Index , der in der vergangenen Woche auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht war, legte am Montag um 0,51 Prozent auf 28 399,81 Punkte zu. Für Aufsehen sorgte derweil erneut die Tesla-Aktie mit einem Kursanstieg von rund 20 Prozent.

ASIEN: - ERHOLT - Die Aussicht auf reichlich Wirtschaftsunterstützung durch Notenbanken und Politik, um die Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern, hat am Dienstag eine Erholung der Börsen Chinas angetrieben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse stieg um zuletzt 2,38 Prozent. Tags zuvor war er im Sog der Virus-Krise noch um knapp 8 Prozent gefallen, hatte dabei aber auch nach einer längeren Handelspause Kursverluste anderer Börsen nachgeholt. Der Hang Seng in Hongkong stieg am Dienstag um knapp ein Prozent. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 um rund ein halbes Prozent auf 23 084,59 Punkte.

DAX 13 045,19 0,49% XDAX 13 021,67 0,66% EuroSTOXX 50 3661,27 0,56% Stoxx50 3368,89 0,23% DJIA 28 399,81 0,51% S&P 500 3248,92 0,73% NASDAQ 100 9126,23 1,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,74 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1059 0,00% USD/Yen 108,82 0,13% Euro/Yen 120,35 0,13%

ROHÖL:

Brent 54,89 +0,44 USD WTI 50,65 +0,54 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 37,10 (36,8) EUR, 'UNDERWEIGHT'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 55 (58) EUR - 'HOLD'

- WDH/CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 42 (43) EUR - 'NEUTRAL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FEDEX AUF 150 (155) USD - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR UPS AUF 125 (130) USD - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 1550 (1500) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 8,70 (8,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ORANGE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 14,30 (16,30) EUR

- BERENBERG SENKT ROYAL MAIL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 150 (240) PENCE

- CITIGROUP HEBT ELECTROLUX AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 220 (214) SEK

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 53 (48) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,80 (19,30) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 16,75 (15,00) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY STARTET JUST EAT TAKEAWAY MIT 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 240 (235) SEK - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3500 (3300) CHF - 'BUY'

- WDH/RBC HEBT INDITEX AUF 'TOP PICK' (OUTPERFORM) - ZIEL 35 (33) EUR

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der Verkauf der VW-Anlagenbautochter MAN Energy Solutions (MAN ES) rückt näher: Vorstandschef von MAN ES Uwe Lauber rechnet mit einer Entscheidung im ersten oder zweiten Quartal, WAZ

- Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht wirtschaftliche Folgen des Coronavirus für die deutsche Automobilindustrie, Saarbrücker Zeitung

- Grünen-Digitalexperte Dieter Janecek denkt über Ausnahmen für Elektroautos bei Tempolimit nach, Augsburger Allgemeine

- Deutsche Landwirte verdienen laut Daten der europäischen Statistikbehörde (Eurostat) im Schnitt deutlich weniger als ihre europäischen Kollegen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, die in Aussicht gestellte Erhöhung der Kaufprämie für Elektroautos zu verzögern, Rheinische Post

- Der Fachkräftemangel sorgt laut Unternehmen dafür, das die deutsche Wirtschaft an Schwung verliert, HB

- Katharina Fegebank, Spitzenkandidatin der Grünen in Hamburg, kritisiert den Berliner Mietendeckel, so werde keine einzige neue Wohnung gebaut, HB

- Die Bundesregierung hat ihre PR-Ausgaben seit 2014 um 62 Prozent gesteigert, HB

bis 23.00 Uhr:

- Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Banken (BdB): Bankensektor will sich stärker an der Finanzierung des europäischen Green Deal beteiligen, fordert aber zusätzliche Anreize, BöZ

- Achim Berg, Präsident des IT-Verbands Bitkom, sieht deutsche Autobranche gut positioniert für die Mobilität der Zukunft. Tesla hat einen Weckruf gegeben, Gastbeitrag, HB

bis 21.00 Uhr:

- Neue Proteste gegen Siemens. "Fridays for Future"-Vertreterin Helena Marschall kündigt Aktionen rund um die Hauptversammlung an, HB

- Handelsverbands-Präsident Josef Sanktjohanser zum Lebensmittel-Preisgipfel: "Sonderangebote wird es auch in Zukunft geben", Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gegen Regulierung von Lebensmittelpreisen. "Staatliche Mindestpreise oder überbordende Regulierung wären der falsche Weg", Bild

- Hemdenhersteller Eterna steht erneut zum Verkauf; Finanzinvestor Quadriga Capital sucht Interessenten, FAZ

- Der Insolvenzverwalter der Maple Bank, Michael Frege, verklagt Beratungsgesellschaft EY wegen Cum-Ex-Bedratung auf Zahlung von 95 Millionen Euro, HB

- Goldman Sachs in Gesprächen mit Amazon, um Kredite an kleine Unternehmen zu vergeben, FT

- Umweltbundesamt wirbt für generelles Tempolimit auf Autobahnen, HB

- EU-Kommission kündigt "entschiedene Massnahmen" gegen Krebs an, Welt

- Katharina Fegebank, Hamburger Wissenschaftssenatorin und Spitzenkandidatin

der Grünen, will die Hafenstadt in eine Wissensmetropole verwandeln, HB

