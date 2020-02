Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Nach einem Wochengewinn von bislang viereinhalb Prozent dürften es die Anleger am Freitag im Dax ruhiger angehen lassen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,23 Prozent tiefer auf 13 544 Punkte. Tags zuvor testete er zwischenzeitlich bereits wieder die Hürde von 13 600 Punkten. Nicht weit darüber wartet bei 13 640 Punkten sein jüngstes Rekordhoch.

USA: - KURSREKORDE - Am US-Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut eine optimistische Stimmung durchgesetzt. Der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 erklommen historische Höchstmarken. Am Ende stieg der Leitindex Dow um 0,30 Prozent auf 29 379,77 Punkte. Der S&P 500 rückte um 0,33 Prozent auf 3345,78 Zähler vor.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Erholung schwächer tendiert. Die Coronavirus-Krise bleibt weiterhin bestimmend und die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen entsprechend hoch. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse büsste zuletzt 0,64 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab um 0,71 Prozent nach. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem leichteren Abschlag von 0,20 Prozent.

DAX 13'574,82 0,72% XDAX 13'571,14 0,51% EuroSTOXX 50 3'805,52 0,73% Stoxx50 3'487,44 0,41% DJIA 29'379,77 0,30% S&P 500 3'345,78 0,33% NASDAQ 100 9'445,92 0,84%

Bund-Future 174,07 0,13%

Euro/USD 1,0981 0,02% USD/Yen 109,90 -0,08% Euro/Yen 120,69 -0,06%

Brent 55,09 +0,16 USD WTI 51,03 +0,08 USD

bis 7.00 Uhr:

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) lobt Vorgehen der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer angesichts der politischen Krise in Thüringen, Interview, Welt

- Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will verbindliche Ziele in der Nationalen Wasserstoffstrategie festschreiben, HB

- Autobauer Toyota verschiebt Wiederbeginn der Produktion in seinen chinesischen Fabriken mindestens auf den 17. Februar, Kyodo

- Stahlkonzern ArcelorMittal könnte in Südafrika bis zu 400 Jobs entlassen, Business Day

- Veranstalter des Tokio-Marathons bitten chinesische Läufer wegen Coronavirus, dort nicht zu starten, Nikkei

- Deutsche Bank verkauft Teile ihrer Kunstsammlung, HB

- Indonesisches Joint Venture des Reifenherstellers Michelin soll Kapitalspritze erhalten, Kontan

- Mehrere europäische Wirtschaftsminister fordern EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dazu auf, die Leitlinien zur Fusionskontrolle zu modernisieren, FAZ

- Hong Kong Airlines will bis zu 400 Stellen abbauen, South China Morning Star

- Menschenrechtsaktivist Rafael Marques de Morais kritisiert schlechte Regierungsführung in Afrika, Interview, Welt

- Keramikhersteller Villeroy & Boch will bis Ende März über Kauf des Konkurrenten Ideal Standard entscheiden, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- Bundesregierung zeigt sich offen für Ausbau des Nachtzugnetzes, Funke

- Bionade schafft mit neuem Eigentümer das Comeback, Welt

- Enel-Chef Francesco Starace: "Kohlekraftwerke haben keine Zukunft", Interview, BöZ

- David Kostin, leitender US-Aktienstratege von Goldman Sachs: "Aktien nach meisten Kriterien teuer", BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Qiagen weiter in Verkaufsgesprächen, CTFN

- Aktivistischer Aktionär Elliott hält 2,5-Milliarden-Dollar-Anteil an Softbank, drägt auf Veränderungen, WSJ

- Commerzbank kämpft wieder mit IT-Problemen, FAZ

- Die Junge Union (JU) und der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU haben der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gemeinschaftlich Führungsversagen in der Frage der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen vorgeworfen, Welt

- Grüne und Tierschützer begrüssen Fleischsteuer-Vorstoss, Wirtschaft ist skeptisch, Welt

- Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher: "Ich bin ein Freund der Schuldenbremse", HB

- Hubert Burda: "Ein Verleger muss die Technologie verstehen und beherrschen", HB

- Forschungsministerin Anja Karliczek: "Wollen Innovationsland bleiben", Gespräch mit Max-Planck-Institutsdirektor Robert Schlögl, HB

- Bundesregierung will weitere Deutsche aus Corona-Gebiet in China holen, Spiegel

