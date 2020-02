----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUF REKORDKURS - Der Bullenlauf am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,37 Prozent im Plus auf 13 678 Punkte. Das wäre ein Rekordhoch. Eine teils durchwachsene Berichtssaison, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Coronavirus-Epidemie hätten im bisherigen Jahresverlauf bei den Investoren nicht viel mehr als ein Achselzucken ausgelöst, erklärt Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axicorp. So setzten die Anleger auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs. In dieser Erwartungshaltung liege das vielleicht grösste Risiko.

USA: - ABGABEN NACH REKORD - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag den anderen grossen US-Indizes nachgeeifert und mit 29 415 Punkten einen Rekordstand erreicht. Halten konnte der US-Leitindex die Kursgewinne trotz nachlassender Sorgen um das Coronavirus jedoch nicht. Letztlich trat er mit 29 276,34 Punkten prozentual unverändert auf der Stelle.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte liegen am Mittwoch deutlich im Plus inmitten abebbender Sorgen um das Coronavirus. Japans Nikkei 225 liegt 0,63 Prozent höher. Chinas CSI 300 erstarkt um 0,56 Prozent, und Hongkongs Hang Seng liegt einen Prozent höher.

DAX 13'627,84 0,99% XDAX 13'632,03 0,79% EuroSTOXX 50 3'825,84 0,86% Stoxx50 3'506,57 0,69% DJIA 29'276,34 0,00% S&P 500 3'357,75 0,17% NASDAQ 100 9'517,86 0,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,93 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0910 -0,09% USD/Yen 109,86 0,08% Euro/Yen 119,86 -0,02%

ROHÖL:

Brent 54,96 +0,95 USD WTI 50,56 +0,62 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Brendan Carr, Mitglied der amerikanischen Aufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC), sieht keine Chance auf Einspruch gegen das Urteil zu Fusion T-Mobile US/Sprint, Fox News

- Erste Details zu US-Vorwürfen gegen Huawei, WSJ

- Starker Kostenanstieg drückt Airbnb ins Minus, WSJ

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: SPD will nur mit Merkel als Kanzlerin weiterregieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Europäische Zentralbank macht Tempo bei Strategiecheck, BöZ

- Das Bankhaus Scheich hat sich im Rahmen einer Privatplatzierung an die erste Tokenisierung eines Dax-Wertes gewagt, Gespräch mit Vorstand Boris Ziganke, BöZ

- "Plastik ist der beste Werkstoff", Gespräch mit Ifco-Chef Wolfgang Orgeldinger, BöZ

- "Wir sind keine Roboter", Gespräch mit Leiter Aktives Asset Management bei Lyxor Deutschland Andreas Neumann, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Neuer Chef für Nordic-Capital-Unternehmen GHD, FAZ

- Geldwäsche: Zahl der Verdachtshinweise stark gestiegen, HB

- EZB-Direktorin Isabel Schnabel kritisiert Aktiensteuer, Welt

- Verbraucherschützer warnen vor massivem Abbau von Fluggastrechten in der EU, Funke

- Städtetag kritisiert "Förderdschungel" bei Digitalisierung, Funke

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt darauf, dass die Union ihren Widerstand gegen eine frühere Soli-Entlastung von 90 Prozent der Steuerzahler aufgibt und weist Kritik an Grundrente zurück, Funke

- Studie: Männer dominieren Banken, HB

- Studie: Bis zu 3,8 Millionen Beschäftigte verdienen weniger als den Mindestlohn, HB

- Studie: Staat unterstützt fast jeden Zweiten, FAZ

- CSU-Chef Markus Söder hat die CDU nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem "totalen Bruch mit der Ära Merkel" gewarnt, FAZ

- Umfrage: Deutsche misstrauen dem Rezept auf dem Handy, FAZ

(AWP)