Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der deutsche Aktienmarkt ist weiter ganz im Bann der Coronavirus-Krise. So deutet sich am Mittwoch nach den heftigen Verlusten der ersten beiden Handelstage der Woche erneut keine Erholung an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund eineinhalb Stunden vor Xetra-Handelsstart mit 10 514 Punkte und damit nur leicht über dem Schlusstand vom Dienstag. Damit ist die etwas bessere Stimmung aus der Nacht auf Mittwoch infolge der deutlichen Gewinne an den US-Börsen wieder so gutwie verflogen. So hatte die Indikation um 22 Uhr noch auf einen Anstieg des Dax bis auf 10 900 Punkte hingedeutet. Am frühen Mittwochmorgen haben die US-Futures mittlerweile deutlich nachgegeben und auch in Asien gibt es Verluste an den Börsen.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Nach den panikartigen Verkäufen zu Wochenbeginn haben sich die Aktienkurse an der Wall Street am Dienstag stabilisiert. Neben Schnäppchenkäufen könnten Anleger auch darauf gesetzt haben, dass Massnahmen der US-Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus greifen. Der Dow Jones Industrial stieg um 4,89 Prozent auf 25018,16 Zähler. Vorausgegangen war dem allerdings der heftigste Ausverkauf seit der grossen Finanzkrise 2007 und 2008. Der marktbreite S&P 500 rückte um 4,94 Prozent auf 2882,23 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 befestigte sich um 5,34 Prozent auf 8372,27 Zähler nach oben.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Stimmung nach der Erholung vom Dienstag wieder gedreht. Am Mittwoch waren alle wichtigen Indizes im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 2,3 Prozent auf 19 416 Punkte ein. In China und Hongkong fielen die Verluste geringer aus, aber auch der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen und Hongkonger Hang Seng gaben nach.

DAX 10.475,49 -1,41% XDAX 10.877,10 5,03% EuroSTOXX 50 2.910,02 -1,66% Stoxx50 2.764,46 -0,87% DJIA 25.018,16 4,89% S&P 500 2.882,23 4,94% NASDAQ 100 8.372,27 5,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,58 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1358 0,68% USD/Yen 104,35 -1,22% Euro/Yen 118,52 -0,54%

ROHÖL:

Brent 37,92 +0,70 USD WTI 34,78 +0,42 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Tata Steel Europe plant wegen finanzieller Probleme Abbau von 1250 Stellen, FT

- Bankexperte Han-Peter Burghof von der Uni Hohenheim warnt vor übereilter staatlicher Erleichterungen für Banken, Rheinische Post

- US-Regierung wird wegen Coronavirus-Krise wahrscheinlich Frist für Steuererklärung von Privatpersonen und Unternehmen verschieben, WSJ

- Schuldenbremse gewährt grossen Spielraum im Kampf gegen Coronakrise, HB

- DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell: Industriestrategie der EU greift viel zu kurz, Neue Osnabrücker Zeitung

- Fast jeder sechste Arbeitnehmer in Deutschland ist überqualifiziert, Neue Osnabrücker Zeitung

- Politiker und Datenschützer warnen vor US-Datenanalysefirma Palantir, HB

bis 05.01 Uhr:

- Jobcenter verhängen trotz Verfassungsgerichts-Urteil mehr Hartz-Sanktionen, Bild

- Angesichts von Digitalisierung und Dekarbonisierung fordert IG-Metall-Chef Jörg Hofmann eine stärkere Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter, Welt

- Versicherer Zurich kündigt Entschädigung aller Thomas-Cook-Kunden bis Juni an, Welt

bis 23:45 Uhr:

- DIW-Chef Michael Fratzscher: "Auch die EZB muss ein klares Signal an Unternehmen, Banken und Finanzmärkte senden, dass sie die Risiken erkannt hat", BöZ

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will ständige nationale Medikamentenreserve einrichten lassen, Bild

- Banken wollen nachhaltiger werden, aber kämpfen mit Mangel an Daten und Definitionen, Umfrage, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Führende Ökonomen fordern Abrücken von schwarzer Null und Steuersenkungen, HB

- Blockchain-Bundesverband fordert "E-Euro" und virtuelle Aktien, HB

- Die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air wird ihre Flüge nach Europa wieder aufnehmen, Nachrichtenagentur Isna

- Das Europa-League-Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel soll nach einem Medienbericht mit Publikum stattfinden, FAZ

- Widerstand in Deutschland gegen US-Datenfirma Palantir, HB

- Siemens fremdelt mit Start-up-Einheit Next47, HB

- Das Bundesverkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) ist mittlerweile gewillt, Inhalte der Verträge mit privaten Betreibern Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP) beim Autobahnbau zu veröffentlichen, Welt

- Stada will mehr Wirkstoffproduktion in der EU, FAZ

- "Der Vergleich mit der Finanzkrise ist absurd" - DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen über den schwarzen Montag, FAZ

