----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - CORONA-CRASH BESCHLEUNIGT SICH - Der Ausverkauf an den Aktienmärkten nimmt nach dem US-Einreisestopp für die meisten Europäer an Fahrt auf. Für den Dax indiziert der Broker IG knapp eineinhalb Stunden vor Xetra-Handelsstart am Donnerstag einen Einbruch um fast sechs Prozent 9825 Punkte - damit droht dem deutschen Leitindex erstmals seit 2016 der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 10 000 Zählern. Seit dem Start des Corona-Crashes am 24. Februar hat der Dax bis Mittwoch bereits mehr als 3000 Punkte oder rund 23 Prozent eingebüsst. Das Rekordhoch von 13 795 Punkten von Mitte Februar ist inzwischen meilenweit entfernt. Nach den jüngsten Verlusten sorgte in der Nacht auf Donnerstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Grenzen für Ausländer aus Europa zu schliessen, für neuen Druck.

USA: - STARKE VERLUSTE - Nach einem Tag der Erholung hat sich zur Wochenmitte an den US-Börsen erneut Panik breit gemacht. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus trennten sich Anleger in grossem Stil von Aktien. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete im Tagesverlauf die Verluste immer mehr aus und schloss 5,86 Prozent niedriger bei 23 553,22 Punkten. In den vergangenen drei Wochen wurden somit die Kursgewinne mehr als eines Jahres zunichte gemacht. Der marktbreite S&P 500 verlor 4,89 Prozent auf 2741,38 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 4,37 Prozent auf 8006,12 Zähler nach unten.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - Die sich weiter zuspitzende Coronavirus-Krise hat auch die Aktienmärkte in Asien erneut tief ins Minus gedrückt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor mehr als vier Prozent und auch an den anderen wichtigen Handelsplätzen wie in Shanghai und Hongkong ging es deutlich nach unten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büsste mehr als zwei Prozent ein. Der Hang Seng sackte um fast vier Prozent ab.

DAX 10'438,68 -0,35% XDAX 10'337,59 -4,96% EuroSTOXX 50 2'905,56 -0,15% Stoxx50 2'761,38 -0,11% DJIA 23'553,22 -5,86% S&P 500 2'741,38 -4,89% NASDAQ 100 8'006,12 -4,37%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,22 +0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1298 0,25% USD/Yen 103,63 -0,89% Euro/Yen 117,08 -0,63%

ROHÖL:

Brent 34,22 -1,57 USD WTI 31,60 -1,38 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.30 Uhr:

- Der zu Volkswagen gehörende Lkw-Bauer Traton will bei seiner Tochter MAN jede sechste Stelle streichen, HB

- Städtetag verlangt Corona-Soforthilfe für kommunale Unternehmen, Interview mit Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Neue Osnabrücker Zeitung

- Coronavirus: Pflegerat und Verdi kritisieren Bundesgesundheitsminister Spahn für Aussetzung der Personaluntergrenzen, Neue Osnabrücker Zeitung

- CSU-Generalsekretär Markus Blume stellt sich gegen Merz-Kurs: Wir brauchen keine Richtungsdebatte, Rheinische Post

bis 05.01 Uhr:

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hält flächendeckende Schulschliessungen zur Eindämmung des Corona-Virus aktuell nicht für nötig, verlangt aber Vorbereitungen auf diesen Fall, Bild

- Der renommierte Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum hält EU-Wirtschaftshilfen für das von der Corona-Krise geplagte Italien für unabdingbar, Bild

- Verbraucherzentralen für Recht auf Homeoffice wegen Virus, Funke

- Im Zeichen der Corona-Krise schlägt Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann Einschränkungen für die Arbeit des Parlaments vor, Funke

- Staatsrechtler sehen Arbeit des Bundestags durch Coronavirus nicht gefährdet, HB

- Angesichts des Flüchtlingsandrangs an der griechisch-türkischen Grenze fordert die konservative Europäische Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament die EU-Regierungen auf, deutlich mehr Anstrengungen für einen verbesserten Aussengrenzschutz zu unternehmen, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Immobilienunternehmen FCR will Portfoliowert mehr als verdreifachen auf über eine Milliarde, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Lufthansa: ?Wir haben an einzelnen Tagen mehr Stornierungen als Buchungen?, Business Insider

- Experte Lucas Guttenberg zu Virushilfen: "Tropfen auf dem heissen Stein", HB

- MOL-Chefökonomin Agnes Horvath: "Preiskrieg wirkt nur kurzfristig als Nachteil", HB

- Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht: "Nicht in Panik verfallen", HB

bis 17.30 Uhr:

- Mittelstandsverband fordert vollständige Abschaffung des Soli wegen Coronakrise, HB

- Baden-Württemberg verschiebt Semesterbeginn flächendeckend auf 20. April, HB

- Villeroy & Boch: Aktionär Lakestreet Capital Partners fordert höhere Dividende, HB

(AWP)