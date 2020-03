----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG NACH AUSVERKAUF - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag zumindest eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 9201 Punkte und damit 0,44 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt. Der deutsche Leitindex verlor trotz eines umfangreichen EZB-Massnahmenpakets 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern. Es war ausserdem der zweitgrösste prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar büsste der Dax damit rund ein Drittel seines Werts ein. In der Nacht auf Freitag war die Dax-Indikation noch bis auf etwas über 8800 Punkte gefallen - konnte sich aber inzwischen deutlich erholen.

USA: - TALFAHRT BESCHLEUNIGT - Die Aktienkurse an der Wall Street haben am Donnerstag den freien Fall nochmals beschleunigt. Das wegen des Coronavirus von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Europäer verschärfte die Talfahrt vom Vortag. Der Dow Jones Industrial büsste zehn Prozent auf 21 200,62 Zähler ein. Damit geht der Donnerstag als einer der schwärzesten Tage in die Börsengeschichte der Vereinigten Staaten ein. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 9,5 Prozent auf 2480,64 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 9,3 Prozent auf 7263,65 Zähler ebenfalls steil abwärts. Schon nach der Startglocke war der Verkaufsdruck so hoch, dass der Handel wie schon zu Wochenbeginn vorübergehend unterbrochen werden musste. Der Dow fiel am Donnerstag auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2017. Damit ist der sogenannte Bullenmarkt der vergangenen Jahre beendet. In den zurückliegenden drei Wochen hat das Börsenbarometer gut 8000 Punkte oder mehr als ein Viertel verloren.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Freitag deutlich nach unten gegangen - dabei konnten die wichtigsten Indizes ihr Minus im Handelsverlauf aber zumindest etwas reduzieren. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index sechs Prozent tiefer bei 17 431,04 Punkte, nachdem er zuvor zeitweise unter die Marke von 17 000 Zähler gefallen war. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,40 Prozent 3895 Punkte nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt knapp drei Prozent.

DAX 9.161,13 -12,24% XDAX 8.994,53 -12,99% EuroSTOXX 50 2.545,23 -12,40% Stoxx50 2.461,35 -10,87% DJIA 21.200,62 -9,99% S&P 500 2.480,64 -9,51% NASDAQ 100 7.263,65 -9,27%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,77 -0,41%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1208 0,21% USD/Yen 105,45 0,78% Euro/Yen 118,19 1,00%

ROHÖL:

Brent 33,70 +0,48 USD WTI 32,00 +0,50 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr:

- VDA-Präsidentin Hildegard Müller fordert wegen der Corona-Krise "schnelle und unbürokratische" Liquiditätshilfen, HB

- Kurzarbeitergeld nicht genug: IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängt auf Lohnzuschüsse, Neue Osnabrücker Zeitung

- Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer fordert vor Corona-Krisentreffen im Kanzleramt Liquiditätshilfen, HB

- Chef des Flughafen Düsseldorfs, Thomas Schnalke: Bis zu 115 tägliche Flüge weniger am Flughafen Düsseldorf. 15 Verdachtsfälle bei Passagieren, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert Föderalismusreform als Konsequenz aus Corona-Krise, Rheinische Post

- Kinder- und Jugendärztepräsident Thomas Fischbach wirft Politik Versagen im Kampf gegen Corona vor, Neue Osnabrücker Zeitung

- DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt fordert Aufbau einer Krisenvorsorge, HB

bis 05.01 Uhr:

- Landrat aus Krisenregion Heinsberg fordert Aufstockung von Beatmungsplätzen in Krankenhäusern und empfiehlt frühere Schliessung von Kindergärten und Schulen, Welt

- In den festgefahrenen Verhandlungen über einen neuen europäischen Billionen-Haushalt hat der zuständige EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn die Bundesregierung dazu aufgerufen, mehr für eine Einigung zu tun, Welt

- Verbraucherzentralen fordern Stärkung der Fluggastrechte, Funke

- Führende Ökonomen kritisieren Massnahmen der Europäischen Zentralbank, Funke

bis 23.45 Uhr:

- BDI-Präsident Kempf erwartet Veränderung der Lieferketten durch Coronakrise, Spiegel

- Klinische Tests mit Ebolamittel an deutschen Coronakranken, Spiegel

- Nach dem Coronavirus-Fall bei McLaren haben sich die Formel-1-Verantwortlichen für eine kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne entschieden, Auto, Motor und Sport

- Ifo-Chef Clemens Fuest: "Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist gestiegen", BöZ

- SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen nicht Kanzlerkandidaten werden, T-Online

bis 21.00 Uhr:

- Finanzvorstand James von Moltke sieht derzeit keine Virus-Auswirkungen auf Deutsche Bank - bekräftigt Jahresziel, Interview, HB

- Bundesbank-Präsident Jens Weidmann verteidigt die EZB: "Wir haben getan, was eine Notenbank tun muss", Interview, FAZ

- OECD-Chefökonomin Laurence Boone: "Alles tun für den Erhalt der Firmen", HB

- Rotes-Kreuz-Präsidentin Gerda Hasselfeldt: "Wir brauchen Krisenvorsorge", HB

- Chef der Geschäftsreisekette Lufthansa City Center Markus Orth: "Ruhe bewahren, Geschäftstermine verschieben, ehrlich kommunizieren", HB

- Tui friert Zahlungen ein, suspendiert Hotelverträge, FT

- Mehrheit der Bundesbürger rechnet mit vorzeitigem Ende der Saison in der Fussball-Bundesliga, HB

- Nach Verschiebung des CDU-Parteitags: Vorsitz-Kandidat Norbert Röttgen für Mitgliederbefragung, Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will bei Corona-Hilfen auf !gefüllte Staatskassen" zugreifen, Interview, Euro am Sonntag

bis 17.30 Uhr:

- Konzertbranche erwartet Milliardenschaden durch abgesagte Veranstaltungen, Welt

- Der kalifornische Elektroautobauer Tesla hat wegen der Corona-Krise sein deutsches Team in die USA zurückbeordert, Automobilwoche

- Verdi-Chef Frank Werneke fordert wegen Corona Stimulierung des Binnenkonsums und Verzicht auf nicht notwendige Operationen, HB

- UEFA stoppt Spielbetrieb in Champions- und Europa League, Marca

- Deutsche Aussenpolitiker kritisieren fehlende Absprache der USA, Welt

- Investor Christian Miele: Start-ups sind für Krise gewappnet, HB

(AWP)