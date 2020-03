----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FED-SCHRITT OHNE WIRKUNG; ERNEUT IM MINUS ERWARTET - Der Dax scheint am Montag nahtlos an den Kursrutsch der Vorwoche anzuschliessen - trotz der überraschenden weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed am späten Sonntagabend. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp vier Prozent tiefer auf 8870 Punkte. Damit würde er das erste Mal seit Februar 2016 unter der Marke von 9000 Zählern stehen. Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Massnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Weitere Schritte könnten aufgrund wirtschaftlicher Schäden durch die Ausbreitung des Virus folgen. Der US-Leitindex reagierte ausserbörslich zunächst positiv, die Gewinne schmolzen aber schnell auf einen Bruchteil zusammen. Auch der Nikkei in Asien präsentiert sich wieder schwach.

USA: - DEUTLICHE ERHOLUNG AM FREITAG - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Dow Jones Industrial rückte um beachtliche 9,36 Prozent auf 23 185,62 Punkte vor. Damit konnte der Leitindex einen Grossteil der hohen Verluste des Vortages wieder aufholen. Auf Wochensicht ist für den Dow gleichwohl noch immer ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent aufgelaufen. Der S&P 500 erholte sich um 9,28 Prozent auf 2710,95 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 10,07 Prozent auf 7995,26 Zähler kräftig aufwärts.

ASIEN: - DEUTLICH IM MINUS - An den asiatischen Börsen ist es trotz der überraschenden Leitzinssenkung der US-Notenbank und weiteren Schritten der japanischen Währungshüter weiter nach unten gegangenen. In Tokio sank der Leitindex Nikkei-225 um 2,5 Prozent, nachdem er zunächst auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan positiv reagiert hatte. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund drei Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong verzeichnete Verluste in ähnlicher Grössenordnung.

DAX 9.232,08 0,77% XDAX 9.638,72 7,16% EuroSTOXX 50 2.586,02 1,60% Stoxx50 2.495,46 1,39% DJIA 23.185,62 9,36% S&P 500 2.711,02 9,29% NASDAQ 100 7.995,26 10,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,67 +0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1142 0,32% USD/Yen 106,22 -1,63% Euro/Yen 118,35 -1,31%

ROHÖL:

Brent 32,27 -1,58 USD WTI 30,78 -0,95 USD

PRESSESCHAU

bis Montag, 7.00 Uhr

- Grünen-Chef Robert Habeck: Staat sollte sich in Corona-Krise notfalls an systemrelevanten Konzernen wie Lufthansa beteiligen. Vorübergehender Einstieg bei Unternehmen der Daseinsvorsorge und kritischer Infrastrukturen richtig, Funke

- Streit um Impfstoff-Firma: Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) kritisiert US-Begehrlichkeiten, Funke

- Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert Zeltstationen vor Kliniken für Coronavirus-Tests, Passauer Neue Presse

- Schulschliessungen und Corona: NRW-Konzerne setzen viel mehr auf Home-Office / Testlauf mit 5000 Arbeitsplätzen bei Ergo, Rheinische Post

- Jörg Schmadtke, der Geschäftsführer des Fussball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: Epidemie kann für manchen Verein existenzbedrohend sein, FAZ

- Mark Suzmann, Vorstandschef der Stiftung von Bill und Melinda Gates, lobt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Spende an die von der Gates-Stiftung vor drei Jahren mitgegründeten Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), FAZ

- Corona-Krise: Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali fordert Staatshilfe für Eltern und Rentner, Rheinische Post

- Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller rechnet mit Politik, Zeitgeist und französischen Wirtschaftsforscher Piketty ab, FAZ

- Wolfgang Gross, geschäftsführender Gesellschafter des Haushaltsreiniger- und Waschmittelhersteller Fit Gmbh: "Wir brauchten eine Marke, die im West etabliert ist.", FAZ

- Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, fordert bessere Gesetzesfolgenabschätzung, HB

bis Montag 5.00 Uhr

- Britische Behörde rechnet mit Coronavirus-Krise für ein Jahr, The Guardian

- Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU): Bei Grundnahrungsmitteln nicht auf Importe angewiesen, Bild

- 2019 mehr als 100 Millionen Euro Steuerschaden durch illegale Zigaretten, Funke

- Coronavirus-Krise wird auch zu Debatte über Politiksysteme führen, Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, T-Online

bis Sonntag 20.30 Uhr

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begründet Schliessung der Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz mit dem "Ausbruchs-Geschehen jenseits der Grenze" und schliesst weitere Grenzschliessungen nicht aus, Bild

- Im Bundestag wird Kritik laut an den Plänen der US-Regierung, sich die Arbeit an einem Impfstoff der Biotechfirma CureVac aus Tübingen exklusiv zu sichern, Welt

- Aussenminister Heiko Maas ermahnt die EU-Staaten, sich im Kampf gegen das Coronavirus besser abzustimmen, Funke

- Insolvenz- und Restrukturierungsspezialist Lucas Flöther fordert wegen der Coronavirus-Krise eine Lockerung der Insolvenzantragspflicht, HB

- Deutsche-Bank-Chef hält das Massnahmenpaket der Bundesregierung angesichts der Coronakrise für ein "starkes Signal" und rechnet mit einem Konjunkturpaket, HB

- Fondsmanager erwarten einen weiteren Kursrückgang am Aktienmarkt, HB

- Laut dem Ökonomen meint Hans-Werner Sinn gilt es in der Coronavirus-Krise, nicht die Nachfrage zu stimulieren, sondern Firmen und Banken vor Insolvenzen zu retten, HB

