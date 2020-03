----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag nach der Ankündigung eines weiteren Corona-Notpakets der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels 1,1 Prozent tiefer auf 8347 Punkte. Im Nachthandel geriet sogar die runde Marke von 8000 Punkten kurz ins Wanken. Sollte der Dax im regulären Handel darunter rutschen, wäre dies das erste Mal seit Mitte 2013. Mit dem Tagesverlust von 5,5 Prozent am Mittwoch summieren sich die Verluste seit dem Start des Corona-Crashs am 24. Februar bereits auf fast 38 Prozent.

USA: - DEUTLICH SCHWÄCHER - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte ihre klaren Vortagesgewinne komplett abgegeben und deutlich schwächer geschlossen. Wegen der rasanten Talfahrt wurde sogar der Börsenhandel kurzzeitig ausgesetzt. Die erneuten Verluste reflektierten die extreme Unsicherheit der Anleger, wie weit die Coronakrise noch um sich greift und wann die derzeitige Ausnahmesituation endet. Der Dow Jones Industrial stürzte zeitweise unter die Marke von 19 000 Punkten um fast 11 Prozent in die Tiefe auf den niedrigsten Stand seit November 2016. Letztlich verlor der Dow am Mittwoch 6,30 Prozent.

ASIEN: - ERNEUT KURSVERLUSTE - Die asiatischen Aktienmärkten auch am Donnerstag schwächer tendiert. Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise belasten die Märkte weiterhin. In Japan büsste der Leitindex Nikkei-225 ein Prozent ein. Kursverluste verzeichneten auch die Börsen in China und Hongkong. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,77 Prozent. In Hong Kong waren die Abschläge zuletzt beim Hang Seng mit rund drei Prozent noch deutlich höher.

DAX -5,56% 8.441,71 XDAX -4,59% 8.471,01 EuroSTOXX 50 -5,72% 2.385,82 Stoxx50 -4,35% 2.383,14 DJIA -6,30% 19.898,92 S&P 500 -5,18% 2.398,10 NASDAQ 100 -4,00% 7.175,18

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 0,16% 169,46

DEVISEN:

Euro/USD -0,08% 1,0903 USD/Yen 0,68% 108,82 Euro/Yen 0,58% 118,66

ROHÖL:

Brent 25,88 +1,00 USD WTI 22,72 +2,35 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Curevac-Aufsichtsrat Friedrich von Bohlen: Impfstoff wird kommen, Curevac kann 100 Millionen Dosen pro Jahr produzieren, Rheinische Post

- Bund kann sich laut Finanzministerium in Notsituation unbegrenzt neu verschulden, Rheinische Post

- Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, David McAllister, und andere EU-Politiker fordern längere Brexit-Übergangsphase, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Sollten Ausgangssperren gegenwärtig vermeiden, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Leiter der Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Gérard Krause, fordert Strategiewechsel im Kampf gegen Coronavirus. Schutz vor Covid-19 auf Alte und Vorerkrankte konzentrieren - "Dürfen nicht alle Ressourcen für Eindämmung binden". Warnung vor Ausgangssperre, Neue Osnabrücker Zeitung

- Vorsitzende des Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna: Können Coronavirus-Krise meistern, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält Merkel und europäischen Partnern Versäumnisse bei Coronavirus-Bekämpfung vor, Rheinische Post

- Der frühere kommissarische Vorsitzende des Ligaverbandes und Leverkusen-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser: Kirch-Krise war bedrohlicher als Corona-Problematik, Kicker

bis 23.45 Uhr:

- Verbände: Banken haben für Pandemie vorgebaut , BöZ

- Kassen wollen sämtliche Corona-Mehrkosten bei Pflegeheimen und Pflegediensten übernehmen, Funke

- SPD-Co-Chefin Saskia Esken warnt vor Spekulationsattacken auf Euro-Staaten, HB

bis 21.00 Uhr:

- Im Rahmen eines Konjunkturpakets will die US-Regierung Medienberichten zufolge rund 500 Milliarden Dollar (450 Milliarden Euro) direkt an Steuerzahler verteilen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern, New York Times und Washington Post

- Volkswagen will eine deutlich günstigere Generation von Elektroautos auf den Markt bringen, MM

- Auch der Autozulieferer Continental schliesst einige seiner Werke, Wiwo

- Familie Reimann will Kaffeegeschäft trotz Corona 2020 an die Börse bringen, Gespräch mit Jab-Verwaltungsratschef Peter Harf, HB

- "Wir sind im kontrollierten Ausnahmezustand", Gespräch mit Wintershall-Dea-Chef Marlo Mehren, HB

- "Das Hilfspaket vom vergangenen Freitag reicht nicht aus", Gespräch mit Dorint-Hotels-Chef Dirk Iserlohe, FAZ

- Energieversorger verzichten auf Stromsperren bei säumigen Zahlern, Welt

- Fed stellt Dollar-Noten aus Europa unter Quarantäne, HB

- Corona: EU-Ratspräsident Charles Michel fordert EU-Bürger zur Übernahme persönlicher Verantwortung und Gehorsam auf, Gespräch, Welt

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat in der Corona-Krise gewarnt, es wäre "falsch, alle marktwirtschaftlichen Prinzipien zu vergessen", Gespräch, Welt

- CDU-Wirtschaftsrat fordert rasche Halbierung der Stromsteuer als Entalstung für Unternehmen, Funke

- Coronavirus: Mittelstand dringt auf "umfassende steuerliche Entlastung", Funke

- IMK-Direktor sieht Gefahr für massiven Stellenabbau in Deutschland, Gespräch mit Sebastian Dullien, Funke

- Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert in der Corona-Krise ein umgehendes Verbot spekulativer Geschäfte mit Aktien deutscher Unternehmen, Funke

- Bundesregierung prüft Ausweitung des KfW-Hilfspakets, HB

- EU-Politiker fordern wegen Corona-Krise längere Brexit-Übergangsfrist, Funke

- Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), mahnt zur rigorosen Reduzierung der Sozialkontakte, HB

/jha/

(AWP)