AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Ein Konjunkturpaket in den USA zur Linderung der Folgen der Corona-Krise dürfte die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch noch etwas höher treiben. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 9760 Punkte. Nach langen Verhandlungen haben sich das Weisse Haus und die Demokraten auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Die Erwartung und Hoffnung an den Börsen auf eben dieses politische Signal hatte am Vortag die Kurse bereits stark nach oben getrieben: Der Dax hatte mit einer Rally von elf Prozent einen der stärksten Börsentage seiner Geschichte hingelegt. Der Dow hatte am Vorabend mit einem Aufschlag von 11,4 Prozent sogar noch etwas mehr zugelegt

USA: - ERHOLT - In einer rasanten Erholungsbewegung hat der Dow Jones Industrial die heftigen Verluste einer ganzen Handelswoche an einem Tag wett gemacht. Das weltweit bekannteste Börsenbarometer eroberte am Dienstag mehr als 2000 Punkte zurück und stieg um 11,37 Prozent auf 20 704,91 Punkte. Einen solch kräftigen Gewinn hat es seit 1933 nicht mehr gegeben. Auftrieb gaben zuversichtliche Aussagen von US-Senatoren, dass ein Billionen US-Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Coronavirus-Krise kurz vor der Verabschiedung stehe.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch weiter zugelegt. Zuletzt trieb die Einigung der beiden grossen Parteien in den USA auf ein Konjunkturpaket zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie die Kurse an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um knapp 3 Prozent und in Hong Kong legte der Hang Seng um etwas mehr als 3 Prozent zu. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 um rund 8 Prozent.

DAX 9700,57 10,98% XDAX 9701,93 10,02% EuroSTOXX 50 2715,11 9,24% Stoxx50 2589,48 7,95% DJIA 20 704,91 11,37% S&P 500 2447,33 9,38% NASDAQ 100 7553,83 7,81%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,46 +0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0819 0,29% USD/Yen 111,19 -0,03% Euro/Yen 120,30 0,26%

ROHÖL:

Brent 27,83 +0,68 USD WTI 24,83 +0,82 USD

PRESSESCHAU

- Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert Rettungspaket für Italien, Spiegel

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lässt wegen Corona Termin zu Grundrenten-Start offen, Funke

- Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht bayerischen Regierungschef Markus Söder (CSU) als möglichen Kanzlerkandidaten, Spiegel

- Flughäfen Düsseldorf und Köln melden Kurzarbeit an, Rheinische Post

- Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers: "Müssen unbedingt vermeiden, dass Arbeitsplätze verloren gehen", Neue Osnabrücker Zeitung

- Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, fordert Corona-Schutzausrüstung für Altenpflege, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, warnt vor "Treuhandanstalt 2.0" durch Corona-Krise, Rheinische Post

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: "Schuldenbremse macht den Staat handlungsunfähig in der Krise", Neue Osnabrücker Zeitung

- Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), wendet sich gegen den harten Corona-Kurs von Bund und Ländern, Rheinische Post

- Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Vorschriften wegen Corona dürfen nicht Normalität werden, Funke

- "Die Krise ähnelt Schock des 11. September", Gespräch mit Paramount-Chef Albert Behler, BöZ

- Facebook verhandelt über Einstieg bei Reliance Jio, FT - Ebay beschränkt Verkauf von Desinfektionsmitteln, Zeit

- Softbank sprach mit Elliott und anderen über einen Börsenrückzug, FT

- Kampf gegen Desinformationen: Bundesjustizministerin gegen Eingriffe in soziale Netzwerke, Gespräch mit Christine Lambrecht (SPD), HB

- Ökonom hält Italiens Schulden für tragfähig, Gespräch mit Ex-IWF-Chefökonom Olivier Blanchard, HB

- SPD-Co-Chefin Saskia Esken: Corona-Massnahmen auf "absolutes Minimum" befristen, HB

- Verkehrskommissarin Adina V?lean rechnet mit schnelle Ende der Staus, Interview, FAZ

- CDU-Vize Thomas Strobl: Medizinische Minijobber sollen Arbeitszeit aufstocken dürfen, Funke

- Hamburger Datenschützer Johannes Caspar sieht Corona-Pandemie als "historische Zäsur" für den Rechtsstaat, HB

- Bundesarbeitsminister fordert wegen Corona-Krise höhere Löhne für Kassiererinnen und Pfleger/verzeichnet drastischen Anstieg bei der Kurzarbeit/zweifelt an pünktlicher Einführung der Grundrente, Gespräch mit Hubertus Heil (SPD), Funke

- Theo Waigel hält die erstmalige Aufhebung der Defizit-Obergrenze in der Eurozone ebenso für richtig wie das Hilfspaket der Bundesregierung, Gespräch mit dem Ex-Bundesfinanzminister (CSU), Welt

- Angesichts des Corona-bedingten Exodus Zehntausender Osteuropäerinnen aus der deutschen Altenbetreuung verlangt der Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), Hilfen für Angehörige, die die Betreuung jetzt selbst sicherstellen müssen, FAZ

- Der Euro-Rettungsfonds ESM soll ein Sicherheitsnetz spannen für Euro-Staaten, die mit der Bewältigung der Coronakrise finanziell u?berfordert sind, HB

- "Die Krise zeigt uns, wie hochgradig anfällig unsere Welt für Störungen ist", Gespräch mit Technikfolgenabschätzungs-Leiter Armin Grunwald, HB

- Wir müssen global handeln, Gastbeitrag von OECD-Generalsekretär Angel Gurria, HB

- Boni-Deckel für gerettete Konzerne, FAZ - Otto verkauft in Corona-Krise mehr Haarschneider und Wandfarbe, Bild

- Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann will Ende der Wirtschafts-Auszeit schon nach Ostern, Bild

- Ex CSU-Chef Edmund Stoiber überzeugt: Deutschland wird wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise rasch überwinden, Bild

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lässt "steuerfreie Zulagen" für Arbeitnehmer prüfen, Bild

