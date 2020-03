Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zu Beginn der sechsten Woche des Corona-Crashs trotz der Zuspitzung der Krise eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag knapp drei Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 9635 Punkte und damit knapp über dem Schlussstand vom Freitag. Damit könnte sich der deutsche Leitindex zunächst weiter innerhalb der relativen engen Spanne zwischen 9500 und 10 000 Punkten etablieren. "Das Augenmerk der Börsianer wird diese Woche auf der Frage liegen, ob der Boden auch ohne neue Hilfspakete hält", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn in dieser Woche müssten die Märkte wohl ohne grosse neue Hilfsmassnahmen von Regierungen und Notenbanken auskommen.

USA: - VERLUSTE - Die kräftige Erholung am US-Aktienmarkt nach der scharfen Talfahrt hat am Freitag gestoppt. Anleger gingen vor dem Wochenende angesichts der enormen Unsicherheit in der Corona-Krise lieber auf Nummer sicher. Über der Marke von 22 000 Punkten, die der Dow Jones Industrial zeitweise wieder zurückeroberte, konnte sich der US-Leitindex letztlich nicht halten. Konjunkturdaten hatten zugleich kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen. Mit einem Abschlag von 4,06 Prozent auf 21 636,78 Punkte beendete der Dow den Tag. Auf Wochensicht bedeutet dies immer noch ein Plus von knapp 13 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen China und Japans haben am Montag nach einem sehr schwachen Start einen Teil ihrer Verluste wettgemacht. So lockerte die chinesische Zentralbank hre Geldpolitik ein wenig weiter. Der Hang Seng in Hong Kong und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fielen zuletzt zwischen rund einem halben und in etwas mehr als einem Prozent. In Japan ging es für den Nikkei-225 mit rund 3 Prozent deuticher abwärts.

DAX 9632,52 -3,68% XDAX 9551,00 -5,14% EuroSTOXX 50 2728,65 -4,18% Stoxx50 2639,82 -3,14% DJIA 21 636,78 -4,06% S&P 500 2541,47 -3,37% NASDAQ 100 7588,37 -3,91%

Bund-Future 173,02 +0,12%

Euro/USD 1,10764 -0,53% USD/Yen 107,589 -0,32% Euro/Yen 119,145 -0,95%

Brent 23,50 -1,43 USD WTI 20,58 -0,93 USD

- Finanzaufsicht kontrolliert täglich Liquidität von Grossbanken, HB

- Abgeordnete der Jungen Gruppe in der Union für höheren Rentenbeitrag Kinderloser, Welt

- Galeria Karstadt Kaufhof verhandelt weiter um Staatshilfe, Textilwirtschaft

- Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens: Corona-Patienten bundesweit zentral verteilen, Funke

- EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides: Bei Schutzmassnahmen vor Corona nicht nachlassen, Funke

- Andreas Enria, Vorsitzender der EZB-Bankenaufsicht, fordert in Corona-Krise Beitrag von Bank-Aktionären. Die Erleichterungen sollten keine Einbahnstrasse sein, FAZ

- ZEW-Präsident Achim Wambach lobt schnelle Reaktion der Bundesregierung in Corona-Krise, vermisst aber auch einiges: "Es fehlt klar die europäische Komponenten", FAZ

- Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), hält zeitnahe Lockerung der Ausgangsbeschränkungen für geboten, Spiegel

- Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, ruft Länder zu koordiniertem Vorgehen in Corona-Krise auf, Tagesspiegel

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nennt Mietzahlungsstopp grosser Konzerne "jenseits allen gemeinschaftlichen Anstands", Rheinische Post

- Kampf gegen Corona: CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen fordert deutsche Initiative auf internationaler Ebene, Rheinische Post

- Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) fordert vorübergehende Verstaatlichung der Lufthansa, Bild

- Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) warnt angesichts der Knappheit von Toilettenpapier in Teilen Deutschlands vor Risiken für das Abwassernetz, HB

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans: CDU-Vorsitzenden im Dezember wählen, Rheinische Post

- Hamburger Datenschützer Johannes Caspar warnt vor Videochat-Software Zoom, HB

- IW-Studie: Corona-Krise verstärkt Marktmacht von Amazon, Rheinische Post

- Der Berliner Historiker Heinrich August Winkler sieht in der Corona-Krise eine der grössten materiellen Herausforderungen der Nachkriegsgeschichte und fordert einen Lastenausgleich, Rheinische Post

- Martin und Maximilian Viessmann richten ihren Heiztechnik-Konzern abermals neu aus, Interview, FAZ

- Der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig: Geisterspiele können Beitrag zum "Wohlbefinden" leisten, Kicker

bis 20.30 Uhr:

- Novartis prüft Malaria-Mittel gegen das Coronavirus, Gespräch mit Unternehmenschef Vasant Narasimhan, SonntagsZeitung

- Bulgari-Chef Babin zu den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie: "Womöglich wird diese Krise wesentlich glimpflicher verlaufen als die Krise 2008", Gespräch, Zeit

- Ernährungsindustrie schliesst Preissteigerung bei Lebensmitteln nicht mehr aus, Funke

- Ökonomen warnen vor Einsatz des Euro-Rettungschirms ESM in der Corona-Krise, Welt

- CDU: Zweifel an Kampfkandidatur mehren sich, Funke

- Die deutschen Banken wollen das kontaktlose Bezahlen per Girocard populärer machen, HB

- Unsere globalisierte, aber politisch fragmentierte Welt war noch nie so anfällig für Pandemien wie heute, Gastbeitrag von MSC-Vorsitzendem Wolfgang Ischinger und Merck-Chef Stefan Oschmann, HB

- Unionsabgeordnete fordern höheren Rentenbeitrag für Kinderlose, Welt

