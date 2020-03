----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung am deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas ins Stocken geraten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 9815 Punkte und damit quasi unverändert zum Schlusskurs am Vortag. Anleger könnten nach den Kursgewinnen vom Montag zunächst die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten. Kursgewinne im späten US-Handel am Vorabend kann der Dax somit voraussichtlich nicht fortführen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich kräftig erholt und nur knapp unter dem Tageshoch den Handel beendet.

USA: - GEWINNE - Die Hoffnung auf medizinische Fortschritte in der Erkennung und Bekämpfung des neuartigen Coronavirus hat am Montag den US-Börsen zur fortgesetzten Erholung verholfen. Nach einem anfangs richtungslosen Verlauf eroberte der Dow Jones Industrial zunächst die Marke von 22 000 Punkten zurück und legte bis Handelsschluss um 3,19 Prozent auf 22 327,48 Zähler zu. Damit schloss der US-Leitindex knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - An den grossen Börsen Asiens waren die Vorzeichen am Dienstag uneinheitlich: Während der Nikkei-Index in Japan zuletzt kräftig nachgab, legten der Hang Seng in Hong Kong und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um bis zu rund ein Prozent zu.

DAX 9815,97 +1,90% XDAX 9871,61 +3,36% EuroSTOXX 50 2765,62 +1,35% Stoxx50 2699,87 +2,27% DJIA 22 327,48 +3,19% S&P 500 2626,65 +3,35% NASDAQ 100 7889,00 +3,96%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,99 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,10146 -0,29% USD/Yen 108,286 +0,47% Euro/Yen 119,2635 +0,16%

ROHÖL:

Brent 23,45 +0,69 USD WTI 21,60 +1,51 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Armutsforscher Christoph Butterwegge fordert Rettungsschirm für die 'Allerärmsten', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Rechtswissenschaftler Christoph Degenhart hält geplantes NRW-Epidemiegesetz in Teilen für verfassungswidrig, Rheinische Post

- 20 Flughäfen in Deutschland nicht ausreichend mit Digitalfunk versorgt, Rheinische Post

- Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, warnt vor 'Katastrophenszenario', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt Nordrhein-Westfalen (Awo), Uwe Hildebrandt, schlägt steuerfreien Monat für Pflegekräfte vor, Rheinische Post

- Kriminologe Christian Pfeiffer warnt vor Spielsucht, Zunahme häuslicher Gewalt und Armutskriminalität, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der frühere Aussenminister und Vizekanzler Joschka Fischer sagt "Vorsorgestaat" als Folge der Corona-Krise voraus, Gastbeitrag, FAZ

- Linkspolitikerin Sahra Wagenknecht fordert für die Finanzierung der Coronakrise einen Lastenausgleich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, Rheinische Post

- Der FDP-Gesundheitsexperte und Medizinprofessor Andrew Ullmann fordert Desinfektionsmittel vor Geschäften, Rheinische Post

- Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, fordert im Kampf gegen Covid-19 einen zurückhaltenden Umgang mit Handydaten, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Douglas-Chefin will Miet-Frage "nicht auf dem Rücken der kleinen Privatvermieter austragen", Gespräch mit Tina Müller, HB

- "Auch für uns gibt es eine endliche Zeit", Gespräch mit Deichmann-Chef Heinrich Deichmann, HB

- Binnenmarktkommissar Thierry Breton ist offen für die Einführung von Corona-Bonds zur Bewältigung der Wirtschaftskrise, Interview, FAZ

- Der Aufsichtsratschef von Continental und Linde, Wolfgang Reitzle, fordert einen Strategiewechsel in der Corona-Krise: "Mit jeder weiteren Woche werden irreparable Schäden für unsere Wirtschaft entstehen", Interview, Capital online

- Sparkassen-Präsident warnt: Können vielen Firmen in der Coronakrise nicht helfen, Gespräch mit Helmut Schleweis, HB

- Wirtschaftsministerium sieht auflagenfreie ESM-Kredite skeptisch, HB

- FDP kritisiert Forderung der Wirtschaftsweisen nach Konjunkturprogramm , Funke

- Ifo-Chef hält Szenarien des Sachverständigenrats für zu optimistisch, Gespräch mit Clemens Fuest, Welt

- Bundesregierung diskutiert Staatszuschüsse per Euro-Token, HB

- "Es braucht mehr staatliche Unterstützung", Gespräch mit High-Tech-Gründerfonds-Geschäftsführer Alex von Frankenberg über Start-ups in finanziellen Schwierigkeiten, HB

- Was in der Coronakrise zählt, sind Solidarität, Zusammenarbeit und Zusammenhalt in Europa, Gastbeitrag von EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis, HB

- "Viele Güter werden jetzt billiger", Gespräch mit dem Wirtschaftsweisen Volker Wieland, FAZ

- Ärztepräsident: Immune Menschen sollen arbeiten dürfen, Gespräch mit Klaus Reinhardt, FAZ

- INSA-Wahltrend: Union wächst weiter - Grüne verlieren, Bild

