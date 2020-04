Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach dem erfolglosen Test vom Vortag dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst weiter von der Marke von 10 000 Punkten entfernen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels gut 2,5 Prozent tiefer auf 9681 Punkte. Tags zuvor war der Dax im frühen Handel mit 10 096 Punkten fast wieder an das Hoch der Vorwoche herangelaufen. Dann fehlten jedoch Anschlusskäufe. "Die Börsen sind wieder im Talfahrt-Modus. Angesichts der immer negativeren Prognosen für die Wirtschaft werden auch die Börsenprognosen wieder negativer", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Erholung ist erst einmal vorbei."

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag nach einer zuletzt rasanten Erholungsrally einen kleinen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Die Anleger agierten angesichts des sich in den Vereinigten Staaten ausbreitenden neuartigen Coronavirus vorsichtiger. Vor allem in der letzten Handelsstunde kam es verstärkt zu Aktienverkäufen. Die Aussicht auf ein womöglich viertes Hilfspaket, dieses Mal für die Infrastruktur, stützte nur bedingt; ebenso wie schwache, aber dennoch besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten von Unternehmen und Verbrauchern. Der Dow Jones Industrial schloss letztlich mit minus 1,84 Prozent auf 21 917,16 Punkte knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Aktienmärkte Japans und Chinas haben zur Wochgenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der Nikkei-Index in Japan zuletzt deutlich fiel und auch der Hang Seng in Hong Kong nachgabe, legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt moderat zu.

DAX 9'935,84 +1,22% XDAX 9'817,74 -0,55% EuroSTOXX 50 2'786,90 +0,77% Stoxx50 2'730,31 +1,13% DJIA 21'917,16 -1,84% S&P 500 2'584,59 -1,60% NASDAQ 100 7'813,499 -0,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,85 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,10199 -0,12% USD/Yen 107,7375 +0,15% Euro/Yen 118,7275 +0,00%

ROHÖL:

Brent (Juni-Kontrakt) 25,84 -0,51 USD WTI 20,55 +0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigt weitere Verbesserungen bei KfW-Krisenkrediten an. Neues Zwei-Milliarden-Soforthilfeprogramm für Start-ups, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besteht auf Kürzung von Managergehältern in geretteten Unternehmen, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt Industrie Hilfen für Produktionsumstellungen auf Schutzmasken in Aussicht, Rheinische Post

- Staatsoberhäupter rufen zu 'globaler Allianz' gegen Corona auf, Gastbeitrag, FT

- Gewerkschaft NGG beklagt: Belastung für Arbeiter in Ernährungsindustrie wird unerträglich, Interview mit NGG-Vize Freddy Adjan, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bauernpräsident Joachim Rukwied zu Corona-Folgen: Obst und Gemüse werden knapper und teurer, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, lehnt pauschale Besuchsverbote in Heimen ab, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert Korrekturen am Corona-Hilfspaket, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- SPD-Chefin Saskia Esken für einmalige Vermögensabgabe zur Corona-Finanzierung, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung

- Patientendaten-Schutzgesetz: Bundesjustizministerium findet sich mit undifferenzierter Datenfreigabe bei elektronischer Patientenakte ab, HB

- Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn: In Ungarn existiert 'diktatorische Regierung', Welt

- Private-Equity-Investoren wollen sich an US-Kreditprogramm für kleine Unternehmen beteiligen, FT

- Die Staatsministerin für Kultur der Bundesregierung, Monika Grütters (CDU), sieht die Kunst- und Kulturszene Deutschlands durch die Corona-Krise nicht grundsätzlich in ihrer Existenz bedroht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), André Alt: "Wir müssen das Sommersemester verschieben", HB

- US-Snackkonzern Mondelez siedelt europäischen Innovations-Hub in Bremen an, HB

bis 23.45 Uhr:

- Berlin Hyp: Bedarf an Büros auch nach Corona, Gespräch mit Vorstandschef Sascha Klaus, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Microsoft fühlt sich bedroht", Gespräch mit Slack-Chef Stewart Butterfield, FAZ

- Bahn verzichtet vorübergehend auf Miete in Bahnhöfen, Wiwo

- Bundesinnenminister Seehofer kritisiert Adidas-Konzern scharf und warnt vor mehr als einer Million Corona-Toten, Interview, Bild

- Digitalbranchenverband Bitkom dringt auf digitale Weiterbildung, Funke

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sieht Ostdeutsche in der Corona-Krise besser gewappnet als Westdeutsche, Gespräch mit Reiner Haseloff (CDU), Welt

- Grüne fordern Aufbau einer "Pandemiewirtschaft", HB

- IAB-Forscher: Staat sollte Sozialbeiträge für neu geschaffene Jobs übernehmen, HB

- Private-Equity-Lobbyistin verärgert ihre Lobby, FAZ

- Unionsfraktionschef lehnt Coronabonds ab, Gespräch mit Ralph Brinkhaus

- Der Datenschutz beim Telekonferenz-Dienst Zoom, dem die Coronavirus-Krise viele neue Nutzer brachte, ist ins Blickfeld der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft geraten - Behördenchefin Letitia James fordert beim Unternehmen Auskunft zu Massnahmen für den Schutz von Nutzer-Daten und Privatsphäre ein, New York Times

- Neue Vorwürfe gegen Videodienst Zoom - Hamburger Datenschützer besorgt, HB

- Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiss (CDU) soll neuer Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung werden, HB

- Arzneimittel-Importeure warnen vor Verknappung bei Medikamenten - und fordern offenen Warenverkehr in Europa. Pharmahersteller-Verband: Preise für Wirkstoffe und Medikamente sind weltweit deutlich gestiegen, Funke

- Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann hat die wegen der Corona-Krise geschaffene Möglichkeit, Mietzahlungen auszusetzen, scharf kritisiert, Funke

- DIHK-Präsident dringt auf "klare Hinweise" zur Aufnahme des Wirtschaftslebens, Gespräch mit Eric Schweitzer, Funke

- Familienunternehmer in Not, HB

- "Wir bereiten uns auf Zukäufe vor", Gespräch mit Allianz-Global-Investors-Europa-Aktienchef Jörg de Vries-Hippen, HB

- Haushaltsplanung des Bundes verzögert sich wegen Virus-Krise, FAZ

- "Adidas-Verhalten ist unsozial und unethisch", Gespräch mit Publity-Chef Thomas Olek, FAZ

