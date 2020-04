Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Dem Kursrutsch des Dax zur Wochenmitte dürften am Donnerstag zunächst weitere Verluste und ein neuerlicher Test der Marke von 9500 Punkten folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,4 Prozent tiefer auf 9508 Punkte. Damit zeigt er sich allerdings bereits wieder stabiler als im Späthandel, als der X-Dax als Indikator mit der sehr schwachen Wall Street bis auf 9325 Punkte eingeknickt war. Mit Spannung schauen die Börsianer insbesondere auf den Ölmarkt, wo die Preise anzogen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Sollte es zu Gesprächen kommen, wären das die ersten seit dem Scheitern der Opec+-Vereinbarung Anfang März. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht angesichts des Ölpreisverfalls Handlungsbedarf.

USA: - VERLUSTE - Die wachsenden Sorgen um die Corona-Pandemie haben am Mittwoch die Anleger an der Wall Street wieder in die Flucht getrieben. Der Dow Jones Industrial startete mit einer rasanten Talfahrt in das zweite Quartal. Am Ende büsste er 4,44 Prozent auf 20 943,51 Punkte ein. Einen Teil seiner Rally in den letzten März-Tagen, die vor allem von Konjunkturpaketen und Geldspritzen der Notenbanken getrieben war, hat er damit schon wieder revidiert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan gab der Nikkei 225 um etwas mehr als ein Prozent nach. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht zu, während der Hang Seng in Hong Kong ein wenig nachgab.

DAX 9'544,75 -3,94% XDAX 9'360,89 -4,65% EuroSTOXX 50 2'680,30 -3,83% Stoxx50 2'663,94 -2,43% DJIA 20'943,51 -4,44% S&P 500 2'470,50 -4,41% NASDAQ 100 7'486,287 -4,19%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,40 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,09408 -0,14% USD/Yen 107,3100 +0,14% Euro/Yen 117,4860 -0,01%

ROHÖL:

Brent 26,37 +1,63 USD WTI 21,38 +1,07 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- Commerzbank plant 500 Millionen Euro zusätzliche Einsparungen, Wiwo

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen fürchtet um die Zukunft der EU. "Gefahr wie nie zuvor", HB

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert Marshallplan für Europa und bekräftigt Ablehnung von Corona-Bonds, HB

- Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass: "Knapp 40 000 Intensivbetten stehen zur Verfügung", Rheinische Post

- Europa-Staatsminister Michael Roth rät zur Vorsicht bei Hilfslieferungen aus autoritären Staaten, HB

- Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, appelliert an Unternehmen: Stellen Sie Schutzkleidung her, Rheinische Post

- Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) warnt vor Gefährdung des EU-Ziels der Klimaneutralität, Funke

- Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) ruft zu freiwilliger Hilfe bei Ernte auf, Augsburger Allgemeine

- Bundesernährungsministerin Klöckner: Bei Corona-Verdacht nicht den ganzen Betrieb schliessen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Deutschlands führende Hygieniker werben für einfache Schutzmasken im Kampf gegen Corona, Neue Osnabrücker Zeitung

- Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg: Gewerbesteuer geht stärker zurück als bei Finanzkrise, Neue Osnabrücker Zeitung

- Telekom-Chef Timotheus Höttges würde Corona-App nutzen, HB

- Nach Druck der britischen Notenbank bei Dividendenzahlung keimt bei der HSBC wieder Diskussion über Umzug des Hauptsitzes nach Asien auf, FT

- Ausgerechnet im Gesundheitswesen gehen besonders viele krank zur Arbeit, Rheinische Post

- Baader-Bank-Chef Nico Baader: Corona-Krise eröffnet einen völlig anderen Blick auf das Thema Daten. Für das Geschäftsjahr 2020 peilt Baader erstmals seit 2015 Dividendenausschüttung an, Interview, FinanzBusiness

- Professor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI): "Wer an Covid-19 stirbt, muss keine Qualen erleiden", Neue Osnabrücker Zeitung

- Grüne fordern Abschaltung von Atomkraftwerken bis zum Ende der Corona-Krise, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Telekom-Chef betont Eigenständigkeit der Tochter T-Mobile US, Gespräch mit Timotheus Höttges, BöZ

- "Es hat mich emotional sehr berührt", Gespräch mit MLP-Mitgründer Manfred Lautenschläger und Firmenchef Uwe Schroeder-Wildberg, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche Bank berät intern darüber, ob der Vorstand angesichts der Coronakrise für das Geschäftsjahr 2020 auf einen Bonus verzichten soll, HB

- Berliner Mietenstopp sieht Inflationsausgleich von 1,3 Prozent pro Jahr vor, Welt

- EU-Kommission: Gutscheine für ausgefallene Flüge sind zulässig, Welt

- Galeria Karstadt Kaufhof hat Schutzschirm-Insolvenz eingeleitet, Wiwo

- Fluggesellschaft Thomas Cook Aviation hat Insolvenz angemeldet, Focus

- Gutachten fordert Staatshaftung für Reisegutscheine, FAZ

- Deutschland deckt sich mit Millionen Packungen Avigan ein, FAZ

- Jeder zehnte Bundesbürger macht sich bereits Sorgen wegen seiner Finanzen, Capital

- Union weist SPD-Vorstoss für Vermögensabgabe zurück, Welt

- Bayerns Ministerpräsident hat vor einer Diskussion über eine Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus gewarnt und hat angekündigt, dass sich der Bund und Bayern bei Bedarf im grossen Stil an Unternehmen beteiligen werden, Gespräch mit Markus Söder (CSU), HB

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fordert mindestens 200 Milliarden Euro für Corona-Hilfen auf europäischer Ebene, HB

- Viele Kommunen lehnen Mundschutzpflicht für Bürger ab, Welt

- Mehr als eine Million Anträge auf Soforthilfen, Welt

- Bundesumweltministerin warnt vor Gefährdung des europäischen "Green Deal"/warnt vor falschen Schlüssen aus der Corona-Krise, Gespräch mit Svenja Schulze (SPD), Funke

- DIHK-Aussenwirtschaftschef hofft auf Peking, Gespräch mit Volker Treier, Funke

- Pharma-Hersteller fordern Rückholung von Arzneimittel-Produktionen nach Europa, Funke

- "Es gibt Hinweise, dass Resochin die Viruslast senkt", Gespräch mit Bayer-Chef Werner Baumann, HB

- EU-Forschungskommissarin schürt Hoffnung auf schnelle Verfügbarkeit

eines Impfmittels gegen das Coronavirus, Gespräch mit Mariya Gabriel, HB

- Europa droht der Abstieg, Gastbeitrag von Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, HB

- "Die Telekom ist erfahren im Managen von Krisen", Gespräch mit Unternehmenschef Timotheus Höttges, HB

- Die Luftfracht braucht den Lkw, Gespräch mit Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber, HB

- Staatshilfen sind keine Dauerlösung, Gastbeitrag von Stiftung-Familienunternehmen-Vorstand Rainer Kirchdörfer, HB

- Busreisebranche fordert Corona-Soli, Gespräch mit RDA-Präsident Benedikt Esser, FAZ

---------

jb/

(AWP)