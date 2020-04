----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben mit Blick auf die Coronavirus-Krise am Mittwoch zunächst eher zuversichtlich. Der Dax wurde am Morgen zwar lange im Minus erwartet, zuletzt drehten die Indikationen aber ins Plus. Nachdem er bislang in dieser Woche fast neun Prozent zugelegt hat, taxierte der Broker IG das Börsenbarometer zwei Stunden vor dem Start 0,3 Prozent höher auf 10 387 Punkte. Weiter schauen die Investoren zur Wochenmitte vor allem auf die Anzahl der Coronavirus-Neuinfektionen sowie der neuen Todesopfer durch die davon ausgelöste Lungenkrankheit Covid 19. In puncto wirtschaftliche Abhilfe bleibt es in Europa bei einer Hängepartie: Im Streit über das milliardenschwere EU-Krisenpaket haben die Finanzminister auch in der Nacht zum Mittwoch keinen Durchbruch geschafft.

USA: - VERLUSTE - Die Wall Street hat ihre jüngste Erholung am Dienstag vorerst unterbrochen. Die wichtigsten Aktienindizes waren im späten Handel leicht ins Minus gerutscht, nachdem zuvor die Ölpreise wieder auf Talfahrt gegangen waren. Diese Kehrwende habe die Anleger etwas nervös gemacht, sagte Aktienstratege Matt Maley von Miller Tabak & Co. Die fallenden Ölpreise erinnerten die Anleger Börsianern zufolge wieder an die zuletzt verdrängten Konjunktursorgen. Angesichts der zuletzt starken Schwankungen am Aktienmarkt brauchte es laut Maley zudem nicht viel, dass die Bullen wieder ihre Hörner einzögen. Der Dow Jones Industrial fiel am Ende um 0,12 Prozent auf 22 653,86 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch gut 4 Prozent gewonnen hatte.

ASIEN: - GEWINNE IN JAPAN, VERLUSTE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Japander Nikkei 225 zuletzt um etws mehr als ein Prozent stieg, fiel in China der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um rund ein halbes Prozent. Der Hang Seng in Hong Kong sank um knapp 1 Prozent.

DAX 10 356,70 2,79% XDAX 10 199,82 0,08% EuroSTOXX 50 2857,67 2,21% Stoxx50 2775,05 0,8% DJIA 22 653,86 -0,12% S&P 500 2659,41 -0,16% NASDAQ 100 8049,31 -0,4%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,77 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0865 -0,25% USD/Yen 108,89 0,12% Euro/Yen 118,30 -0,12%

ROHÖL:

Brent 32,78 +0,91 USD WTI 25,13 +1,50 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Deutsche Post will Kurzarbeit für 4000 Beschäftigte anmelden, WiWo

- Amazon setzt Lieferservice aus, der mit UPS und FedEx konkurriert, WSJ

- Airbnb zahlt seinen neuen Investoren Zinsen in Höhe von mehr als 10 Prozent, als Gegenleistung für die am Montag angekündigte zusätzliche Finanzierung in Höhe von einer Milliarde US-Dollar, WSJ

- Trotz der seit Wochen fehlenden Kontrolle durch Angehörige sieht der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus (CDU), aktuell keinen Grund zur Sorge, Interview, Westfalen-Blatt

- Die Auswirkungen der Corona-Krise werden auch die Digitalbranche schwer treffen, Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), HB

- Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn fordert von der Bundesregierung, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich schnellstmöglich wieder aufzuheben, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spricht sich gegen eine Verschiebung der für den 13. September geplanten Kommunalwahlen aus: "Wahlen sind in einer Demokratie mit die höchsten Güter, die verschiebt man nicht mal eben leichtfertig.", Kölner Stadt-Anzeiger

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich dafür ausgesprochen, Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern besser zu bezahlen, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- Bundesregierung will Rodung von Wäldern für Agrarrohstoffe stoppen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Christian Dürr, weist die Forderung der Links-Partei nach einer Corona-Abgabe für Superreiche entschieden zurück, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende, Serpil Midyatli, fordert angesichts der weltweiten Verbreitung des Coronavirus einen Abschiebestopp, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Eine Bank kann niemals Google sein", Gespräch mit Finastra-Technikvorstand Eli Rosner, BöZ

- Geers zahlt keine Miete mehr, FAZ

- Textilhersteller attackieren das Vorgehen der Umweltpolitik in der Corona-Krise, FAZ

- "Der Masken-Handel ist Wahnsinn", Gespräch mit Makler Michael Crotty, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Verhandlungen über Verkauf von Commerzbank-Tochter M-Bank liegen auf Eis, HB

- Ökonom bringt Lastenausgleich zur Finanzierung der Krise ins Spiel, Gespräch mit Moritz Schularick, Zeit

- Ärztepräsident rechnet wegen Corona-Krise mit massiven Einschränkungen beim Sommerurlaub/ordert neue Sicherheitsregeln für Altenheime, Gespräch mit Klaus Reinhardt, Funke

- Foodwatch-Chef warnt vor Ernährungsarmut durch Corona-Krise, Gespräch mit Martin Rücker/sieht Lebensmittelkontrollen durch Corona-Krise massiv eingeschränkt, Funke

- Bundesregierung will Freizeitveranstaltern in Corona-Krise helfen, Funke

- BDI fordert Bundesregierung zur Koordination der Corona-Schutzgüter-Industrie auf, HB

- Österreichs Vizekanzler verteidigt Mundschutzpflicht und spricht sich für Corona-Bonds aus, Gespräch mit Werner Kogler (Grüne), Welt

- "Es ist nicht die Zeit, über Schulden nachzudenken", Gespräch mit Ex-IWF-Chefökonom Kenneth Rogoff, HB

- "Wir rechnen mit heftigen Umsatzeinbussen", Gespräch mit VDMA-Präsident Carl Martin Welcker, HB

- "Wir alle müssen smarter werden", Gespräch mit Audemars-Piguet-Chef François-Henry Bennahmias über die Frage, was Corona für die feine Uhrenindustrie bedeutet und warum emotionale Kundenbindung gerade jetzt wichtig ist, HB

- Auf Europa ist Verlass, Gastbeitrag von Europa-Staatsminister Michael Roth, HB

