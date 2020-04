Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich zum Start in die Handelswoche trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie weitere Kursgewinne an. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts nach dem langen Osterwochenende auf 10 792 Punkte und damit 2,15 Prozent höher als am Gründonnerstag. Für Optimismus sorgten unter anderem positive Konjunkturdaten aus China - dort brach der Aussenhandel im März nicht so stark ein wie Experten es erwartet hatten. Zudem legten in den Vereinigten Staaten, wo bereits am Montag wieder gehandelt wurde, die Technologietitel zu. Sollte der Dax zum Wochenauftakt zulegen, würde der deutsche Leitindex seine jüngste Erholung fortsetzen. Offen und spannend ist die Frage, ob es sich aktuell um eine sogenannte Bärenmarkt-Rally handelt und es nach der kräftigen Erholung schnell wieder nach unten geht. Viele Experten gehen davon aus, dass der Aktienmarkt noch mal die bisherigen Krisentiefs testet.

USA: - DURCHWACHSEN - Die US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem Osterwochenende mit Verlusten in den Handel zurück gekehrt. Dominiert wurde die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie und dem Ölpreis, nachdem sich wichtige Förderländer auf eine beispiellose Drosselung der Produktion geeinigt hatten. Wegen der Auswirkungen des Coronavirus blickten die Anleger auch bereits sorgenvoll auf die Saison der Unternehmensberichte, die im Wochenverlauf im Bankensektor beginnt. Der Dow Jones Industrial gab am Ende um 1,39 Prozent auf 23 390,77 Punkte nach, konnte sein Minus von zeitweise mehr als 2 Prozent dabei aber reduzieren. Bei Technologiewerten war die Stimmung gestützt auf die Kursgewinne einiger bedeutender Aktien wie Tesla , Netflix oder Amazon besser. Ihr Index Nasdaq 100 legte um 1,14 Prozent auf 8332,74 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Überraschend gute chinesische Exportdaten haben zum Wochenstart an den Börsen Asiens für gute Stimmung gesorgt. Die jüngste Erholung setzte sich damit fort. So war der Aussenhandel Chinas im März nicht so stark eingebrochen wie Experten es angesichts der Corona-Krise erwartet hatten. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,89 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,65 Prozent zu. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es zuletzt um 2,8 Prozent nach oben.

DAX 10 564,74 2,24% XDAX 10 680,25 2,56% EuroSTOXX 50 2892,79 1,46% Stoxx50 2794,23 0,98% DJIA 23 390,77 -1,39% S&P 500 2761,63 -1,01% NASDAQ 100 8332,74 1,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,35 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0943 0,27% USD/Yen 107,70 -0,07% Euro/Yen 117,86 0,18%

ROHÖL:

Brent 32,20 +0,46 USD WTI 22,74 +0,33 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Neue Wirtschaftsweise Veronika Grimm erwartet Renationalisierung in einzelnen Branchen, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): Freiheiten werden wieder hergestellt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für Stoffmaskenpflicht, Passauer Neue Presse

- Christoph Schmidt, Präsident des RWI und Berater in Armin Laschets Expertenrat Corona: "Läden und Schulen unter Auflagen bald öffnen", Rheinische Post

- RWI-Chef Christoph Schmidt lehnt Vermögensabgabe ab und fordert Herauswachsen aus Schulden, Rheinische Post

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) für einheitliche Corona-App in der EU, Funke

- Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erwartet dauerhaften Boom für Homeoffice und fordert Prämien für Autokauf gegen Corona-Einbruch, FAZ

- Bayer spendet acht Millionen Chloroquin-Tabletten an Regierung, Rheinische Post

- Leopoldina-Präsident Gerald Haug: Stadionbesuche erst in vielen Monaten, ARD Tagesthemen

- Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, fordert Erhalt der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die deutsche Bauwirtschaft, Rheinische Post

- NRW-Firmen lassen Rechnungen länger liegen, Rheinische Post

- Sebastian Hartmann, Landeschef der nordrhein-westfälischen SPD, fordert einheitliches Vorgehen der Bundesländer, Rheinische Post

- Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Roderich Kiesewetter, und Baden-Württembergs CDU-Landtagsfraktionsvize Winfried Mack fordern Notfallwirtschaft in Deutschland für ein Jahr, Gastbeitrag, Rheinische Post

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzender und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki für baldige Öffnung von Läden und Restaurants, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die deutsche Möbelindustrie setzt sich für eine Wiederöffnung ihrer Handelshäuser ein, die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossen sind, Interview mit dem Geschäftsführer des Verbands der Möbelindustrie, Jan Kurth, Neue Westfälische Zeitung

bis 22.30 Uhr:

- SPD-Länderchefs wollen Indikatoren für Corona-Lockerungen, Gespräch mit Malu Dreyer (SPD), Allgemeine Zeitung

bis 21.00 Uhr:

- "Die Krise ist nur ein Katalysator", Gespräch mit Teamviewer-Chef Oliver Steil, FAZ

- Zurück an die Arbeit, Gespräch mit Airbus-Chef Guillaume Faury, HB

- "Es geht darum, den Betrieb am Laufen zu halten", Gespräch mit Deutsche-Bank-Asienvorstand Werner Steinmüller, HB

- BVB-Verteidiger Achraf Hakimi tappt hinsichtlich seiner Zukunft im Dunkeln, Gespräch, Cadena Ser

- EU plant einen bis zu 1,5 Billionen Euro grossen Wiederaufbaufonds, Gespräch mit EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis, HB

- Bayer-Chef fordert nationalen Fahrplan für Lockerung des Corona-Shutdowns, Gespräch mit Werner Baumann, FAZ

- Infineon-Chef plädiert für Marshallplan nach der Corona-Krise, Gespräch mit Reinhard Ploss, ntv

- US-Aussenminister lobt Merkel und kritisiert China, Gespräch mit Mike Pompeo, Bild

- "Wir werden internationalen Lieferketten weniger trauen", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Veronika Grimm, HB

- "Wir beanspruchen keine Staatshilfen", Gespräch mit Bankier Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen, HB

- Solidarität ist das Gebot der Stunde, Gastbeitrag von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, HB

- Zeitplan für Grundrente in Gefahr, Gespräch mit DRV-Sprecher Dirk von der Heide, FAZ

- "Die Corona-Krise kann zu Hungersnöten führen", Gespräch mit Danone-Chef Emmanuel Faber, FAZ

- "In der zweiten Jahreshälfte kehren wir ins Büro zurück", Gespräch mit Sipgate-Chef Tim Mois, FAZ

