----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - Stabilisierungsversuch - Am deutschen Aktienmarkt muss der Dax am Donnerstag seine Widerstandskraft unter Beweis stellen. Es dürfte sich zeige, ob der Rückschlag vom Vortag sich noch ausweitet oder ob der Dax wieder in die Erholungsspur zurückfindet. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn zeichnete sich noch kein klarer Trend ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex auf 10 273 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Am Vortag hatte der Dax im Sog schwacher US-Wirtschaftsdaten fast vier Prozent eingebüsst. Gespannt warten Anleger nun auf US-Daten zum Immobilien- sowie vom Arbeitsmarkt am frühen Nachmittag. "Die langfristige Bedrohung für Aktien rührt aus den länger währenden Nachwirkungen der Pandemie", sagte Analyst Dhaval Joshi vom Analysehaus BCA Research. Der Finanzsektor und Unternehmen drohten in Notlagen zu geraten. Gleichzeitig könne die Politik mit Massnahmen wie Verstaatlichungen auf die Krise reagieren.

USA: - VERLUSTE - Desaströse Wirtschaftsdaten haben die Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch vertrieben. Hinzu kamen hohe Kursverluste im Energiesektor. Bank-Aktien büssten ebenfalls meist deutlich ein, nachdem weitere Institute Quartalszahlen vorgelegt hatten. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,86 Prozent auf 23 504,35 Punkte. Damit steht das Wall-Street-Barometer allerdings immer noch um 29 Prozent über seinem Corona-Krisentief vom 23. März.

ASIEN: - VERLUSTE - Im Sog einer schwachen Wall Street haben die Börsen Asiens am Donnerstag nachgegeben. So waren in den USA wegen der Corona-Krise die Einzelhandelsumsätze eingebrochen und die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York trübte sich in einem noch nie dagewesen Ausmass ein. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund eineinhalb Prozent. In China fiel ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,39 Prozent abwärts und der Hang Seng in Hongkong büsste 0,79 Prozent ein.

DAX 10 279,76 -3,9% XDAX 10 277,85 -4,19% EuroSTOXX 50 2808,20 -3,75% Stoxx50 2739,81 -2,8% DJIA 23 504,35 -1,86% S&P 500 2783,36 -2,2% NASDAQ 100 8591,96 -1,15%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,33 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0869 -0,38% USD/Yen 108,04 0,56% Euro/Yen 117,44 0,18%

ROHÖL:

Brent 28,02 +0,33 USD WTI 19,93 +0,06 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Ralph Brinkhaus und der neue Mittelstandsbeauftragte im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiss (CDU), fordern ein Konjunktur- und Wachstumspaket, um die deutsche Wirtschaft wieder hochzufahren, Wiwo

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU): 'Corona wird nicht die letzte Pandemie sein', Schwäbische Zeitung und Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft

- Der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek, warnt Bundesländer vor unterschiedlichen Corona-Regeln, Rheinische Post

- Berlin sieht keine Anzeichen für Vertuschung der Corona-Pandemie durch China, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert nach Corona-Beschlüssen bessere Infrastruktur für Tests und Massenproduktion von Schutzmasken, Rheinische Post

- Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied warnt wegen der Corona-Krise vor Schwächen bei der Bekämpfung der Klimakrise, Rheinische Post

- CDU-Politiker Friedrich Merz: Denkbar, dass manche Lockerungen zurückgenommen werden müssen, T-Online

- Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, fordert vom Staat Schutzausrüstung für Friseure, Rheinische Post

- Authada weitet Geschäft kräftig aus, Gespräch mit Co-Gründern Robin Acker und Andreas Plies, BöZ

- Anwälte sollen zehn Prozent mehr Geld bekommen, FAZ

- "Mit Krediten müssen oft Verluste finanziert werden", Gespräch mit Sparkasse-Solingen-Chef Stefan Grunwald, FAZ

- Bayerischer Ministerpräsident empfiehlt Sommerurlaub in Deutschland, Gespräch mit Markus Söder (CSU), Bild

- Jeder zweite Mittelständler sieht sich bei anhaltendem Corona-Shutdown vor dem Aus, HB

- IG-BAU-Chef fordert Milliarden schweres Investitionsprogramm, Gespräch mit Robert Feiger, Funke

- Trigema-Chef rechtfertigt hohen Preis für Atemmasken, Gespräch mit Wolfgang Grupp, Welt

- Sachsens Ministerpräsident hat die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen begrüsst und skeptisch auf die schrittweisen Lockerungen der Massnahmen reagiert, Gespräch mit Michael Kretschmer (CDU), Bild

- Mittelstand kritisiert Corona-Massnahmen von Bund und Ländern, Funke

- SPD-Chef nennt Corona-Beschlüsse "ausgewogen und verantwortungsbewusst", Gespräch mit Norbert Walter-Borjans, Funke

- Kommunen fordern weitere Schritte zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Funke

- "Ein erheblicher Fortschritt", Gespräch mit Ifo-Präsident Clemens Fuest, HB

- "Sie werden viel weniger kaufen", Gespräch mit Ökonom Michael Pettis u?ber ein schwaches Jahr in China und die Folgen für Europa, HB

- "Eine gemeinsame Haftung wäre am besten", Gespräch mit Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire, HB

- Baustellen droht der Corona-Stillstand, HB

- Mit der Covid-19-Pandemie wird die soziale Frage neu gestellt, Gastbeitrag von Bert Rürup, HB

- "Das Geschäftsmodell der Sparkassen ist verwundbar", Gespräch mit Sparkasse-Schwerte-Chef Ulrich Bartscher, HB

- Hoher Zins wird zum Bumerang für den Fiskus, FAZ

- Städtetagspräsident begrüsst ?behutsame Lockerungen? und appelliert an Verantwortungsbewusstsein beim Tragen von Masken, Gespräch mit Burkhard Jung, Funke

----------

/mis

(AWP)