Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich dank positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten ein versöhnlicher Wochenabschluss ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden auf 10 626 Punkte und damit 3,15 Prozent höher als am Donnerstag. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So habe eine Bericht vage Hoffnungen geweckt, dass das Pharmaunternehmen Gilead Sciences Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt habe. US-Präsident Donald Trump gab in der Nacht auf Freitag zudem seinen Plan zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bekannt. Er will das Land mit neuen Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen.

USA: - GEWINNE - Mit einem Endspurt ist dem Dow Jones Industrial am Donnerstag doch noch der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Der US-Leitindex ging mit plus 0,14 Prozent auf 23 537,68 Punkten ins Ziel. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,58 Prozent auf 2799,55 Punkte vor. Technologie-Aktien waren wie an den Vortagen erneut besser als die Standardwerte. So gewann der Nasdaq 100 1,93 Prozent auf 8757,83 Punkte. Marktbeobachter glauben, dass viele Tech-Unternehmen gestärkt aus der Virus-Krise herausgehen werden. Neue Wirtschaftsdaten aus den USA fielen indes abermals verheerend aus. So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Pandemie in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Freitag im Sog positiver Vorgaben von der Wall Street zugelegt. Gut kamen Berichte über womöglich positive Wirkungen eines Medikamentenkandidaten gegen Covid-19 in den USA an, sowie dass der Flugzeugbauer Boeing die Produktion kommende Woche wieder anlaufen lassen will. Derweil schrumpfte Chinas Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal erstmals seit Jahrzehnten - positiv überraschten dagegen Daten von der Industrie. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,30 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann mehr als zwei Prozent. In Japan zog der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund zweieinhalb Prozent an.

DAX 10'301,54 0,21% XDAX 10'312,53 0,34% EuroSTOXX 50 2'812,35 0,15% Stoxx50 2'763,66 0,87% DJIA 23'537,68 0,14% S&P 500 2'799,55 0,58% NASDAQ 100 8'757,83 1,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,34 -0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0873 0,31% USD/Yen 107,71 -0,2% Euro/Yen 117,11 0,11%

ROHÖL:

Brent 28,38 +0,57 USD WTI 19,68 -0,19 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der kroatische Finanzminister Zdravko Maric und der griechische Finanzminister Christos Staikouras fordern gemeinsame Schulden für Wiederaufbaufonds, Welt

- Wirtschaftsweiser Achim Truger hält die vergleichsweise optimistische Einschätzung des Sachverständigenrates zur erwarteten Rezession in Deutschland nicht mehr für haltbar, Saarbrücker Zeitung

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bringt Verkürzung der Sommerferien ins Spiel, Augsburger Allgemeine

- Ifo-Präsident Clemens Fuest hat für gezielte Hilfen für Firmen in Not plädiert, Bayerischer Rundfunk

- Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt langsame Lockerung von Anti-Corona-Massnahmen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hält Wiederanstieg der Zahl der Neuinfektionen für möglich, Rheinische Post

- Peter Kurth, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE): Müllmengen steigen um bis zu 20 Prozent, Neue Osnabrücker Zeitung

- Corona-Schutzschirm für Verbraucher: Der verbraucherpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU) weist Forderung der Verbraucherschützer zurück, HB

- Bundesfinanzministerium: Unternehmen sollen bei KfW-Grosskrediten auf Boni verzichten, HB

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt: Arztpraxen in Corona-Zeiten nicht meiden, Rheinische Post

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus erwartet Beschluss zu Verzicht auf Diätenanhebung, Augsburger Allgemeine

bis 22.45 Uhr:

- Sky und DFL einig über Zahlung der letzten TV-Gelder, Bild

- Frankreichs Präsident ieht in der Coronavirus-Krise eine Gefahr für die Europäische Union, wenn reichere Länder sich nicht solidarisch zeigen, Gespräch mit Emmanuel Macron, FT

- BaFin verlangt neue Liquiditätsregeln für Fonds, Gespräch mit Vizepräsidentin Elisabeth Roegele, BöZ

- Analystenverband warnt vor mageren Zwischenberichten, BöZ

- Regulierung bremst Exportgeschäft, Gespräch mit ICC-Germany-Generalsekretär Oliver Wieck, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Betriebschef der Deutschen Post DHL, Thomas Schneider: Post befördert immer mehr Pakete - Neun Millionen an einem Tag, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

- CDU-Wirtschaftsrat und FDP: Öffentliche Beteiligungsverfahren für Tesla-Werk online abhalten, HB

- "Man hat das Gefühl, man verblutet langsam", Gespräch mit Peek & Cloppenburg-Unternehmensleitungsmitglied John Cloppenburg, HB

- Kanzleramtsminister rät von Familienfesten im Sommer ab, Gespräch mit Helge Braun (CDU), Bild

- Ex-EU-Ratspräsident fordert "Blitzkrieg" zum Aufbau der Wirtschaft in Coronakrise, Gespräch mit Donald Tusk, Spiegel

- BDI-Präsident pocht auf Plan für Neustart der Wirtschaft, Gespräch mit Dieter Kempf, HB

- Münchner Unternehmen Smart Reporting hat 15 Millionen Euro von Investoren erhalten, HB

- EU-Kommission stellt Basel IV in Frage, HB

- Gesetz für "Apps auf Rezept" nimmt finale Hürde, HB

- Präsidentin der Bundesanstalt für Arbeitsschutz rät von permanentem Homeoffice ab, HB

- Habeck und Lindner fordern Nachbesserungen bei Corona-Beschlüssen, Spiegel

- Trotz Staatshilfe: Deutsche Unternehmen schütten 44 Milliarden Euro an Dividenden aus, HB

- Mehrere europäische Finanzminister fordern gemeinsame Schulden für Wiederaufbau-Fonds, Welt

- FDP-Generalsekretärin stellt Verhältnismässigkeit der Lockerungsschritte nach Corona-Lockdown infrage, Gespräch mit Linda Teuteberg, Welt

- "Bei Private Equity sehen wir die grössten Chancen", Gespräch mit UBS-Anlagechef Maximilian Kunkel über das Erholungspotenzial an den Börsen, die

verbleibenden Risiken und den Boom alternativer Anlagen, HB

- "Kein Manager schläft mehr gut", Gespräch mit Managementexperte Fredmund Malik, HB

