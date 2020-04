Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street am Freitag dürfte der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut ein Prozent höher auf 10 740 Punkte. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches Pendant anstrebt: die Fortsetzung der Erholungsrally mit einem neuen Zwischenhoch. Dazu müsste es der Dax über die 10 820 Punkte schaffen, bei denen ihm in der Vorwoche nach der Osterpause zunächst die Kräfte verlassen hatten. "Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "An den Börsen ist die Hoffnung auf ein schnelles Wiederhochfahren der Weltwirtschaft und einen möglichst geringeren wirtschaftlichen Schaden aktuell deutlich grösser als die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise." Er warnt jedoch vor allzu Euphorie, die gefährlich sein könne.

USA: - GEWINNE - Hoffnungsfrohe Nachrichten zur Corona-Pandemie mit ihren Folgen für Gesundheit und Wirtschaft haben den New Yorker Aktienmarkt am Freitag beflügelt. In den USA gibt es erste zaghafte Schritte in Richtung einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem gibt es vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences . Der Dow Jones Industrial baute im späten Handel seine Kursgewinne aus und schloss 2,99 Prozent höher auf 24 242,49 Punkten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag trotz Rückenwinds von der Wall Street keine gemeinsame Richtung gefunden. So fiel in Japan der Leitindex Nikkei 225 nach überraschend schwachen Exportdaten des Landes zuletzt um rund ein Prozent. So treffen die Folgen der Corona-Pandemie die japanischen Exporte mit voller Wucht: die Ausfuhren seien im März im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent gefallen, teilte das japanische Finanzministerium in Tokio mit. In China hingegen stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,22 Prozent. Hier trieb die Hoffnung auf zusätzliche Konjunturmassnahmen die Kurse zumindest ein wenig an. Der Hang Seng in Hongkong trat indes nur knapp auf der Stelle.

DAX 10 625,78 3,15% XDAX 10 706,15 3,82% EuroSTOXX 50 2888,30 2,7% Stoxx50 2826,09 2,26% DJIA 24 242,49 2,99% S&P 500 2874,56 2,68% NASDAQ 100 8832,41 0,85%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,74 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0869 -0,04% USD/Yen 107,83 0,27% Euro/Yen 117,20 0,23%

ROHÖL:

Brent 27,69 -0,39 USD WTI 14,77 -3,50 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 144 (155) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HOLIDAYCHECK AUF 2,0 (3,5) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SNP AUF 60 (75) EUR - 'HOLD'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR METRO AG AUF 7,30 (14,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 115 (110) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 46,90 (45) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 35,50 (39) EUR

- JEFFERIES SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD)

- JEFFERIES SENKT GRAND-CITY-PROPERTIES-ZIEL AUF 16 (20) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ALSTRIA OFFICE AUF 14,49 (17,50) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 6,52 (10) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 17,30 (19) EUR - 'HOLD'

- MAINFIRST HEBT HANNOVER RÜCK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 157 (161) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 85 (97) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 81 (91) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/BAADER BANK HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 35 (40) EUR

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 65,0 (75,9) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT DUPONT AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 55 (40) USD

- JPMORGAN HEBT JUNIPER NETWORKS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 27 USD

- BERENBERG HEBT INTERCONTINENTAL EXCHANGE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 106 (101) USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 8490 (8115) PENCE - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 900 (850) PENCE - 'BUY'

- HSBC SENKT PRUDENTIAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1150 (1800) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 33 (29) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ENI AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 8,05 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1060 (960) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT DIAGEO AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 2400 (3000) PENCE

- RBC SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 49 (52) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR BAT AUF 2600 (3100) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 56 (65) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 175 (199) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 75 (81) CHF - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 4600 (5300) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 33 (39) EUR - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 2900 (3500) PENCE - 'UNDERPERFORM'

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni fordert eine Billion Euro gegen die Coronakrise, Der Spiegel

- EZB-Vertreter haben mit der EU-Kommission erste Gespräche für eine europäische Bad-Bank-Lösung geführt, um die Bilanzen von Banken zu entlasten, FT

- Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen, fordert wegen Corona-Krise neue Förderprämie für Neuwagenkäufer, HB

- Autoindustrie und Regierung diskutieren Kaufprämie für Neufahrzeuge, HB

- Der haushaltspolitische Unionsfraktionssprecher Eckhardt Rehberg sieht höheres Kurzarbeitergeld kritisch - will Grundrente schieben, Passauer Neue Presse

- USA nicht auf Desaster wie 'Deepwater Horizon' vorbereitet, New York Times

- Der fürs Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post DHL, Thomas Schneider: Deutsche Post bemüht sich weiter um Sonntagszustellung, Westdeutsche Allgemeine Zeitung

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gegen mehr Kurzarbeitergeld, Rheinische Post

- Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, warnt vor Missbrauch von Corona-Hilfen, Rheinische Post

- Globus-Chef Thomas Bruch fürchtet bei Real-Zerschlagung um den Wettbewerb, HB

- Studie: 45 Prozent der mittelständischen Unternehmen in ihrer Existenz bedroht, HB

bis 5.00 Uhr:

- Aus der SPD kommt Kritik am möglichen Alleingang von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) mit Blick auf eine mögliche Nachfolge für die überaltete Tornado-Flotte der Bundeswehr, Bild

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangt massive Steuersenkungen zur Abwehr der Corona-Folgen, Bild

- Die FDP im Bundestag verlangt angesichts der Corona-Krise ein grundlegendes Umsteuern in der deutschen Haushaltspolitik und fordert Moratorium für alle Ausgaben, die nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie stehen, Interview mit dem stellvertretenden FDP-Fraktionschef, Christian Dürr, Funke

- Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, fordert finanzielle Konsequenzen für Länder, die in der Corona-Krise fundamentale Prinzipien der EU verletzen, Gastbeitrag, Welt

bis Sonntag, 20.30 Uhr:

- Autoindustrie und Politik diskutieren die Wiederbelebung der Abwrackprämie. Die Konzerne drängen auf einen Start der Absatzhilfe bereits im Sommer, HB

- McDonald?s-Deutschlandchef Holger Beeck rechnet mit zwei Jahren, bis der Gastronomiemarkt wieder auf dem Vor-Corona-Niveau ist, Interview, Bild

- Deutsche Luftfahrt plädiert für Maskenpflicht an Bord, FAZ

- Die Bundesregierung will das Leid der Branche mit zusätzlichen finanziellen Mitteln lindern, Interview mit dem parlamentarischer Staatssekretär und Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung Thomas Bareiss (CDU), HB

- Chef des Lebensmittelhändlers Globus, Thomas Bruch, fürchtet um den Wettbewerb in der Branche, wenn Kaufland und Edeka den grössten Teil von Real bekommen, Interview, HB

- Chef des Versandhändlers Otto-Gruppe, Alex­an­der Bir­ken, rechnet in der Corona-Krise gerade bei Textilien mit einer Rabattschlacht, FAZ

- Die Co­ro­na-Kri­se wird die Art und Wei­se, wie wir ar­bei­ten, ver­än­dern, Interview mit dem Chef der für das Fir­men­kun­den­ge­schäft zu­stän­di­gen Te­le­kom-Toch­ter­ T-Sys­tems, Adel Al-Sal­eh, FAZ

