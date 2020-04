Morning Briefing International

----------

AKTIEN

---------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich der Dax am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschliessen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwei Prozent tiefer auf 10 462 Punkte. Sorgenfalten erzeugen bei den Anlegern vor allem Turbulenzen mit historischen Verlusten am Ölmarkt. Angebot und Nachfrage klaffen derzeit stark auseinander. Die Corona-Pandemie legt die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch kräftig. Die Öllager drohen überzulaufen. Hinzu kommen Spekulationen über die politische Entwicklung in Nordkorea, da der Machthaber des Landes, Kim Jong Un, sich Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

USA: - VERLUSTE - Der starke Verfall der Rohölpreise hat am Montag die Stimmung an der Wall Street zum Kippen gebracht. Zudem seien die Investoren auch angesichts der angelaufenen Berichtssaison vorsichtig, hiess es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der im Handelsverlauf mehrfach um die Marke von 24 000 Punkten kämpfte, schloss letztlich wieder deutlich darunter. Nach zwei insgesamt sehr stark verlaufenen Wochen beendete der Dow den Tag mit einem Abschlag von 2,44 Prozent auf 23 650,44 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,79 Prozent auf 2823,16 Zähler. Der Nasdaq 100 büsste 1,20 Prozent auf 8726,51 Punkte ein.

ASIEN: - VERLUSTE - Sorgen um eine Schwächung der US-Ölwirtschaft und deren mögliche Folgen auch für die Bankenbranche haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Hinzu kam die Furcht vor einer politischen Unsicherheit in Nordkorea nach Berichten, denen zufolge sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach einer Operation in kritischem Zustand befindet. Im schlimmsten Fall könnte womöglich ein Machtkampf in dem Land drohen. Der südkoreanische Kospi-Index fiel zuletzt um knapp eineinhalb Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um rund zwei Proizent. In China büsste der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt fast zwei Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong sank um mehr als zwei Prozent.

DAX 10 675,90 0,47% XDAX 10 552,43 -1,44% EuroSTOXX 50 2909,50 0,73% Stoxx50 2857,31 1,1% DJIA 23 650,44 -2,44% S&P 500 2823,16 -1,79% NASDAQ 100 8726,51 -1,2%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,59 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0830 -0,3% USD/Yen 107,44 -0,17% Euro/Yen 116,35 -0,47%

ROHÖL:

Brent 25,35 -0,22 USD WTI MaiKontrakt 1,38 (+39,01) USD, Juni-Kontrakt 21,37 (+0,94) USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 37 (49) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 31 (32) EUR - 'SELL'

- HSBC SENKT HEIDELBERGER DRUCK AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 0,40 (1,05) EUR

- HSBC SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 2 (5,30) EUR - 'HOLD'

- HSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 165 (178) EUR - 'BUY'

- LIBERUM HEBT SYMRISE AUF 'HOLD' (SELL)

- RBC HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 50 (43) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/BAADER BANK HEBT AURUBIS AUF 'ADD' (SELL) - ZIEL 47,50 (41) EUR

- WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 240 (320) EUR - 'ADD'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AUF 37 (73) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 2800 (2300) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TWITTER AUF 26 (24) USD - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TRIPADVISOR AUF 28 (37) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG SENKT TELENOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 165 (167) NOK

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 26,20 (26) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 105 (104) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 7600 (8100) DKK - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 251 (245) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ASSA ABLOY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 217 (225) SEK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 36,80 (33,90) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 425 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 8,50 (9,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1031 (1425) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 1650 (1750) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 40 (41) EUR - 'OVERWEIGHT'

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Madrid lenkt im Streit um Corona-Bonds ein und legt eigenen Vorschlag vor, Interview mit spanischer Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, HB

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Wiederaufbaufonds: 'So weit sind wir längst nicht', Die Welt

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen Gesetz zur Regelung der Patienten-Priorisierung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisiert 'Hahnenkampf' Laschets und Söders, Rheinische Post

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechnet mit längeren Kontaktbeschränkungen, Bild

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) halten ein Ende der Kontaktbeschränkungen noch nicht für absehbar, Funke

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hält Sommerurlaub auch in Nordafrika für möglich, Funke

- Grünen-Politiker Tobias Lindner wegen Kampfflugzeugen 'hochgradig irritiert' über AKK, Rhein-Neckar-Zeitung

- Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA): Allgemeinverbindlicher Tarifvertrag Pflege würde von Gerichten gekippt, Rheinische Post

- Gewerkschaften und Sozialverbände fordern höhere Löhne für Pflegekräfte, Rheinische Post

- Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt: Maskenpflicht 'für gewissen Zeitraum sinnvoll', Passauer Neue Presse

- Corona und Rauchen: Krebshilfe fordert mehr Engagement der Bundesregierung für den Nichtraucherschutz, Neue Osnabrücker Zeitung

- JU-Chef Kuban für mehr Macht der Bundesregierung in Krisenzeiten, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Ich habe nicht mehr so viel und intensiv gearbeitet wie jetzt", Gespräch mit Deutsche-Bank-Manager Patrick Frowein, FAZ

- Sachsen Regierungschef: "Geisterspiele sind besser als nichts, Gespräch mit Michael Kretschmer (CDU), Bild

- CDU-Wirtschaftsrat: Betriebe ohne Betriebsrat sollen Kurzarbeit einfach anordnen können., FAZ

- Spanien legt Kompromissvorschlag im Streit um Corona-Bonds vor, FAZ

- Anleihespezialist befürchtet Downgrade- und Default-Welle in Europa und den USA, Gespräch mit Commerzbank-Credit-Stratege Marco Stöckle, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Leoni-Sanierer begrüsst Staatshilfen: ?Damit werden wir gut über die Runden kommen, Gespräch mit Restrukturierungsvorstand Hans-Joachim Ziems, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Bundesliga mit Geisterspielen ab dem 9. Mai möglich, Bild

- Auch Niedersachsens Regierungschef offen für Bundesliga-Geisterspiele ab 9. Mai, Gespräch mit Stephan Weil (SPD), Bild

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt weitere 15 Milliarden Euro für Krisen-Bekämpfung bereit, HB

- Ministerpräsidenten Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen, CDU) und Markus Söder (Bayern, CSU): Bundesliga soll ihren Spielbetrieb am 9. Mai wieder aufnehmen können, Bild

- Daimler hält an Zeitplan für S-Klasse und EQS fest, Automobilwoche

- IW-Chef Hüther kritisiert Merkel: Debatte um Restart "darf nicht vernebelt" werden, Bild

- FDP-Chef Christian Lindner kritisiert den vorsichtigen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel bei der Lockerung der Corona-Massnahmen, Bild

- Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz für regionale Corona-Einschränkungen im Fall eines Ausbruchs, Gespräch mit Malu Dreyer (SPD), FAZ

- Entwicklungsminister hält Urlaubsreisen nach Nordafrika in diesem Sommer trotz der Corona-Pandemie nicht für ausgeschlossen, Gespräch mit Gerd Müller (CSU), Funke

- ADAC will über Kfz-Steuer Anreize zum Fahrzeugkauf setzen, Funke

- Ministerpräsidenten halten Ende der Kontaktsperren nicht für absehbar, Funke

- Bundesfinanzminister sieht keinen Zeitdruck für eine schnelle Einigung auf einen europäischen Wiederaufbaufonds, Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), Welt

- Bund der Steuerzahler errechnet Einsparpotenzial von 5,7 Millionen Euro für Bundestag und Parteien, Bild

- INSA-Wahltrend: Union gewinnt - SPD verliert, Bild

- "Solidarität ist keine Einbahnstrasse", Gespräch mit EU-Sozialkommissar Nicolas Schmitt über die Risiken der Corona-Pandemie für die Europäische Union, die notwendigen Hilfen für die schwächeren Mitgliedsländer und eine europäische Arbeitslosenrückversicherung, HB

- "Empörende Zustände in den USA", Gespräch mit Ökonom Paul Collier, HB

- Wasserstoffstrategie: Bundesländer werfen der Bundesregierung Tatenlosigkeit vor, HB

- "Was wir brauchen, ist ein kleiner Marshallplan", Gespräch mit UBI-Banca-Vizepräsident Roberto Nicastro, HB

/mis

(AWP)