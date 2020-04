Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach dem Kursrutsch vom Vortag zeichnet sich im Dax zur Wochenmitte zunächst eine kleine Beruhigung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 10 255 Punkte. Damit bleibt er nur knapp über dem Vorwochentief von 10 239 Punkten. Ein Rutsch darunter würde die übergeordnete Erholung weiter schwächen. Im Fokus der Anleger steht der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Am Ölmarkt bilden derzeit schwache Nachfrage im Zuge der Corona-Krise und fehlende Lagerstätten eine explosive Mischung. Zeitweise war bei der US-Sorte WTI sogar für die Abnahme von Öl Geld bezahlt worden. Zum Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gibt es derweil weiter keine gesicherten Erkenntnisse. Spekulationen über eine möglicherweise lebensbedrohliche Situation nährten tags zuvor Sorgen um eine mögliche Destabilisierung auf der koreanischen Halbinsel.

USA: - VERLUSTE - Fortgesetzt heftige Turbulenzen am Rohölmarkt haben den US-Börsen am Dienstag einen weiteren sehr schwachen Handelstag eingebrockt. Zudem hat die Coronavirus-Pandemie die Märkte weiter fest im Griff. Der Dow Jones Industrial büsste letztlich 2,67 Prozent auf 23 018,88 Punkte ein, nachdem der US-Leitindex bereits tags zuvor 2,4 Prozent verloren hatte. So stark hat das weltweit bekannteste Börsenbarometer seit Anfang April nicht mehr nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel am Dienstag mit einem Abschlag von 3,07 Prozent auf 2736,56 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Schwache Vorgaben von der Wall Street, der andauernde Ölpreisrutsch und die Unsicherheit über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kommt weiterhin die Corona-Krise und die Ungewissheit über das Ausmass der wirtschaftlichen Folgen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um eineinhalb Prozent. In China büsste der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,1 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong sank um etwas mehr als ein halbes Prozent.

DAX 10'249,85 -3,99% XDAX 10'284,90 -2,54% EuroSTOXX 50 2'791,34 -4,06% Stoxx50 2'755,56 -3,56% DJIA 23'018,88 -2,67% S&P 500 2'736,56 -3,07% NASDAQ 100 8'403,00 -3,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,90 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0849 -0,09% USD/Yen 107,62 -0,15% Euro/Yen 116,75 -0,24%

ROHÖL:

Brent 16,36 -2,97 USD WTI 10,75 -0,82 USD

PRESSESCHAU

bis 7.30 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Kauf von Autos mit geringen CO2-Werten fördern, Passauer Neue Presse

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wirbt weiter für eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) lehnt die Forderung der Sozialdemokraten kurz vor den Beratungen des Koalitionsausschusses ab, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Verdi-Chef Frank Werneke fordert Schutzschirm für Kommunen und deren Unternehmen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Trumps Firma bemüht sich bei US-Regierung um Mietnachlass, New York Times

- FDP-Chef Christian Lindner fordert Überprüfung von Corona Massnahmen im Wochentakt, Funke

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU): Bund finanziert Mietwagen für Klinik-Mitarbeiter, Funke

- Bauernpräsident Joachim Rukwied fürchtet drittes Dürrejahr in Folge, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner fordert 'Corona-Elterngeld' bei geschlossenen Kitas, Welt

- Unter vom Handelsblatt befragten Ökonomen ist umstritten, ob die Bundesregierung nach Kurzarbeit und Liquiditätshilfen nun auch ein Konjunkturprogramm schnüren sollte

bis 23.45 Uhr:

- Ehemalige SPD-Spitzenpolitiker rufen Bundesregierung zu mehr Hilfe für Europa auf, HB

- Umfrage: Ökonomen streiten über Corona-Bonds, BöZ

- EU führt mit Arbeitslosenhilfe Euro-Bonds durch die Hintertür ein, Gastbeitrag von Ökonom Dirk Meyer, BöZ

- Koalitionsausschuss am Mittwoch: Bundesregierung berät über längere Arbeitslosengeld-I-Zahlungen wegen Corona-Krise, Business Insider

- Unter Ökonomen ist umstritten, ob die Bundesregierung nach Kurzarbeit und Liquiditätshilfen nun auch ein Konjunkturprogramm schnüren sollte, HB

- Bei acht Millionen Kurzarbeitern reicht die BA-Rücklage nicht bis zum Jahresend

bis 21.00 Uhr:

- Bafin nimmt Wirecard und andere Zahlungsabwickler genauer unter die Lupe, HB

- Hofbräu rechnet trotz Oktoberfest-Absage nur mit geringem Absatzminus bei Wiesn-Bier, Welt

- Neue Wirtschaftsweise sieht Chance in der Corona-Krise, Gespräch mit Veronika Grimm und Monika Schnitzer, Focus

- Verbraucherportal: 17 Banken erhöhen für Zinsen auf Festgeld für Sparer, Funke

- Kassen gegen Beitragsfinanzierung von Corona-Prämie für Pfleger, FAZ

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an, FAZ

- DFL-Task-Force: Maximal 300 Personen bei Geisterspielen, Spiegel

- Die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte droht an einer ungeklärten Finanzierung zu scheitern, FAZ

- Städtetag verlangt Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, Funke

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat eine fortlaufende Überprüfung der Corona-Einschränkungen zugesagt, Funke

- Umfrage: Mehrheit der Deutschen will in den nächsten Wochen auf Konsum verzichten, Bild

- Grüne fordern "Corona-Elterngeld" als Ausgleich für Kita- und Schulschliessungen, Welt

- Grüne wollen Hartz IV in der Krise um 100 Euro aufstocken, Funke

- "Dann stehen sie als Egoisten da", Gespräch mit Edelman-Chef Richard Edelman darüber, was in der Werbung jetzt wichtig ist, FAZ

- "Vorteil, nicht zum Euroraum zu gehören", Gespräch mit dem Vizechef der tschechischen Nationalbank Marek Mora, FAZ

- "Ich fürchte einen ökonomisch-technologischen Krieg", Gespräch mit Futurologin Amy Webb, HB

- Die Strategie der Bundeskanzlerin im Kampf

gegen Corona ist falsch, Gastbeitrag von Düsseldorf-OB Thomas Geisel, HB

----------

