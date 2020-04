----------

DEUTSCHLAND: - RUHIG - Nach der Vortageserholung dürften es die Anleger im Dax am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit wenigen Punkten Plus auf 10 425 Punkte. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung.

USA: - HÖHER - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach zwei verlustreichen Tagen wieder zugelegt. Auftrieb gab vor allem die deutliche Erholung am Ölmarkt, denn dort stiegen die Risikoprämien. Eine Drohung des US-Präsidenten in Richtung des ölreichen Iran war der Auslöser. Donald Trump twitterte nach einem Zwischenfall auf offener See, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem positive Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Börsen notieren am Donnerstagmorgen überwiegend höher. Japans Nikkei 225 liegt 0,94 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng ist 0,23 Prozent stärker. Festlandchina bildet eine Ausnahme mit leichten Verlusten, der CSI 300 verliert 0,16 Prozent.

DAX 10415,03 1,61% XDAX 10432,51 1,44% EuroSTOXX 50 2834,90 1,56% Stoxx50 2812,36 2,06% DJIA 23475,82 1,99% S&P 500 2799,31 2,29% NASDAQ 100 8664,64 3,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 179,42 0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0827 0,04% USD/Yen 107,77 0,01% Euro/Yen 116,68 0,05%

ROHÖL:

Brent 22,24 +1,87 USD WTI 15,25 +1,47 USD

PRESSESCHAU

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht anders als Merkel keine 'Öffnungsdiskussionsorgien', T-Online

- Entscheidung für Corona-App pro Pepp-PT gefallen, HB

- Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bringt zeitliche Streckung von Rentenanhebung ins Spiel, Neue Osnabrücker Zeitung

- Neue 'Star Wars'-Serie bei Disney+ geplant, Hollywood Reporter, Variety und Deadline.com

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erwartet Wahl des neuen CDU-Chefs noch in diesem Jahr, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) gegen Sonderauflagen für Ältere in Corona-Krise: "Man kann mündige Bürger nicht einfach wegsperren, indem man schematisch eine Altersgrenze für Senioren festlegt", Focus

- Studie: Deutschland verkraftet die Corona-Krise besser als andere Länder, HB

- Hannes Ametsreiter, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Vodafone Deutschland, zu Folgen der Corona-Krise: 50 Prozent mehr Telefonie, 40 Prozent mehr Datenverkehr, Rheinische Post

- Der Kinder- und Jugendarztpräsident Thomas Fischbach: Maskenpflicht für kleine Kinder kontraproduktiv, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, sieht Finanzierung von Corona-Massentests kritisch, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Christine Heymann-Splinter von der Landeselternvertretung der niedersächsischen Kindertagesstätten: Eltern wollen bei Entscheidungen über Kita-Notbetreuung gehört werden, Neue Osnabrücker Zeitung

- Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nennt Pflicht für Schals oder Tücher 'lächerlich', Rheinische Post - Epidemiologe Timo Ulrichs warnt vor zweiter Corona-Welle im Spätsommer und rät von Reisen in USA, Türkei und Russland ab, Watson.de - CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier warnt vor Missbrauch von EU-Hilfsmilliarden durch Mafia, Die Welt - Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel für eigene EU-Steuern in Corona-Krise, Augsburger Allgemeine - Peter Kurth, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), fordert europaweites Deponieverbot, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Online-Plattform für Luxusmode, Mytheresa, will mit den Finanzproblemen des US-Warenhauskonzerns Neiman Marcus nicht in Verbindung gebracht werden - obwohl beide unter dem gleichen Holding-Dach operieren, HB

- Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD) sieht Bundesliga-Neustart Anfang Mai skeptisch, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Millionen Versuchstiere nicht benötigt und getötet, Neue Osnabrücker Zeitung

- Privatversicherer zahlen teuerstes Medikament der Welt, FAZ

- DZ Bank sieht sich für Kreditausfälle gerüstet, Gespräch mit Vorstand Uwe Berghaus, FAZ

- Harte Zeiten für Neugeschäft und Solvenzquote, Gespräch mit Debeka-Vorstand Ralf Degenhart, BöZ

- "Der Impfstoff führ auch aus der Wirtschaftskrise", Gespräch mit Sanofi-Pasteur-Chef David Loew, FAZ

- Schüttflix sichert sich Finanzierung, FAZ

- Nationalbank-Chef Thomas Lange verlässt BdB-Vorstand, HB - Risikokapitalgeber Klaus Hommels fordert Co-Investments in Start-ups, HB

- "Bald zeigt sich: Wir sind nicht alle gleich", Gespräch mit Rheingold-Chef Stephan Grünewald, HB

- "Wir nehmen bestimmte Risiken nicht ernst genug", Gespräch mit WEF-Präsident Boerge Brende, HB

- Mit der geltenden europäischen Rechtsordnung lassen sich Corona-Bonds nicht begründen, Gastbeitrag von Wolfram Richter, Professor für Öffentliche Finanzen an der TU Dortmund und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen, HB

- Deutsche Konzerne hinken nach Einschätzung des Vermögensverwalters Federated Hermes beim Thema Diversity im internationalen Vergleich deutlich hinterher, Gespräch mit Hans-Christoph Hirt, Leiter der Corporate-Governance-Einheit, BöZ

- "Konzerne sollten sich solidarisch zeigen", Gespräch mit Federated Hermes-Vertretern Hans-Christoph Hirt und Lisa Lange

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt Facebooks Libra-Plänen enge Grenzen: "Eine private Weltwährung werden wir nicht zulassen"

- Betriebsbedingt gekündigte Mitarbeiter von Opel gewinnen vor Arbeitsgericht - Anspruch auf Weiterbeschäftigung, Wiwo

- Sanofi warnt vor internationalen Spannungen im Kampf um Corona-Impfstoff, FAZ

- Ryanair fliegt nicht, wenn Mittelsitze frei sein müssen, FT

- Susanna Quintana-Plaza verlässt offenbar den Aufsichtsrat des Zahlungsabwicklers Wirecard, Wiwo

- Polen fordert wegen Corona grösseren EU-Haushalt, FAZ

- Wirtschaftsminister beraten über "dramatische" Lage der Solo-Selbstständigen, HB

- Kaffeedynastie Herz zerbricht erneut, MM - Verbleibender SAP-Chef soll bis zu 34,5 Millionen Euro verdienen können, Welt

- Umfrage zur Corona-Krise: Pessimismus der Deutschen wächst, Funke

- Berliner Wirtschaftssenatorin Pop (Grüne) fordert stärkere Unterstützung für den Mittelstand durch den Bund, Welt

- EU-Gipfel: Chefin des Haushaltskontrollausschusses warnt vor Missbrauch von neuen Milliardenhilfen durch die Mafia, Welt

- Europäische Ökonomen warnen vor Konjunktureinbruch von bis zu minus 10 Prozent in Deutschland, Welt

- Grünen-Chef Robert Habeck vermisst in Coronakrise Regierungsverantwortung, Spiegel

- Infratest-Umfrage: Akzeptanz für Corona-Politik lässt langsam nach, Funke

- Polens Regierung fordert grösseren EU-Haushalt, FAZ

- Entwicklungsminister Geld Müller fordert weitere drei Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zur Corona-Bekämpfung in der Dritten Welt, Funke

