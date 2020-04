Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Im Dax bestimmen auch am Mittwoch wohl zunächst die Optimisten das Geschehen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein halbes Prozent höher auf 10 845 Punkte. Tags zuvor war er mit 10 897 Punkten auf ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash geklettert. Im Nachmittagshandel gingen ihm mit der schwächeren Wall Street dann jedoch etwas die Kräfte aus. Weitere Gewinnmitnahmen scheint es aber zunächst nicht zu geben. Etwas Entspannung gebe es am zuletzt turbulenten Ölmarkt, sagte ein Börsianer. Am Abend steht die US-Notenbank im Fokus. Die Fed dürfte allerdings ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweiten.

USA: - ERHOLUNG KOMMT ZUM ERLIEGEN - Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen hat am Dienstag merklich nachgelassen. Hatte der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch um 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Wochen zugelegt, so schmolz der Gewinn am Ende komplett ab. Der Dow schloss 0,13 Prozent niedriger auf 24 101,55 Punkten. Gegenwind kam von der Konjunktur: Die Verbraucherstimmung brach im April wegen der Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit 2014 ein.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,41 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,18 Prozent. In Japan ruhte der Handel hingegen wegen eines Feiertages. Im Fokus steht auch in Asien die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach den umfassenden Krisenmassnahmen wird zunächst nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der Währungshüter gerechnet.

DAX +1,27% 10795,63 XDAX +0,25% 10724,05 EuroSTOXX 50 +1,73% 2932,06 Stoxx50 +1,61% 2893,03 DJIA -0,13% 24101,55 S&P 500 -0,52% 2863,39 NASDAQ 100 -1,81% 8677,60

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 0,02% 172,74

DEVISEN:

Euro/USD +0,28% 1,08497 USD/Yen -0,30% 106,5500 Euro/Yen -0,03% 115,5990

ROHÖL:

Brent 21,02 +0,56 USD WTI 13,59 +1,25 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.00 Uhr:

- Bundesregierung will Reisewarnung bis Mitte Juni verlängern, Der Spiegel

- Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dämpft Erwartungen an Spitzentreffen zur Corona-Krise, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lockert wegen Corona-Krise Regeln für Kartellsünder, Rheinische Post

- Ifo-Chef Clemens Fuest erwartet höhere Steuern und Leistungskürzungen nach der Corona-Krise, Rheinische Post

- Kion-Chef Gordon Riske: Wir profitieren in der Corona-Krise vom chinesischen Grossaktionär Weichai Power - unter anderem bei der Beschaffung von Masken, BöZ

- Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Klaus Müller, fordert Abkehr von Zwangsgutscheinen für Flugreisen, Rheinische Post

- Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, fordert "Rettungsschirm für Eltern", Neue Osnabrücker Zeitung

- Preise für Ferienhäuser in Deutschland steigen deutlich, Rheinische Post

- Der frühere Unionsfraktionschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz: 'Die Stimmung in der Bevölkerung kippt', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Bund beschafft erstmals 4,5 Millionen Impfdosen gegen Grippe, Neue Osnabrücker Zeitung

- Corona-Krise: Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbands Nordrhein, warnt vor gefährlicher Sorglosigkeit, Rheinische Post

- Marika Lulay, Chefin des Softwarehauses GFT Technologies, hofft darauf, dass die Coronakrise mittelfristig einen Digitalisierungsschub auslöst, BöZ

- Deutschland stellt Entwicklungszusammenarbeit neu auf, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- Lufthansa-Rettung: Wirtschaftsflügel der Unionsfraktion befürchtet "Staatswirtschaft", Funke

- Lufthansa-Rettung: SPD-Chef Walter-Borjans pocht bei Hilfen auf Mitspracherechte für den Staat, Funke

- Bundesarbeitsministerium gibt grünes Licht für Geisterspiele, RND

- Corona-Warn-App: Grüne und FDP kritisieren Bundesregierung, HB

- FDP fordert Investitionsprogramm für digitales Lernen, HB

- Porr will sich erneut um Leverkusener Rheinbrücke bewerben, HB

- SPD fordert von Bundesregierung "validen Zeitplan" zur Entwicklung der Corona-App, HB

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert höheres Kurzarbeitergeld bereits ab dem ersten Monat/nennt Debatte über Finanzierbarkeit von Corona-Milliardenhilfen verfehlt, Funke

- In der Corona-Krise hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit Blick auf die Entwicklung der Reproduktionszahl des Robert Koch-Instituts (RKI) vor voreiligen Lockerungen gewarnt, Funke

- Verdi will Kurzarbeiter Pakete zustellen lassen, Bild

- ""Die Art, wie wir denken, wird sich ändern", Gespräch mit US-Politologe Francis Fukuyama, HB

- Das Mindeste,was die Bundesregierung machen sollte, ist ein weiteres Ausbluten der Unternehmen durch Gewinnausschüttung zu verhindern, Gastbeitrag von Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der

Grünen der Bundestagsfraktion

- "Eine bindende Regel für den Ausstieg festlegen", Wettbewerbsökonom Justus Haucap warnt vor Staatseinfluss auf Lufthansa, FAZ

- Südwest-Arbeitgeber fordern Zugeständnisse der IG Metall, FAZ

- "Hohe Schulden beunruhigen mich", Gespräch mit Muzinich & Co-Gründer George Muzinich, FAZ

