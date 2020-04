----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSRALLY SETZT SICH FORT - m Dax dürfte sich die Erholungsrally zum Ende der verkürzten Handelswoche fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent höher auf 11 275 Punkte. Der Dax nahm mit der Schwelle von 11 000 Punkten tags zuvor eine weitere Hürde. Er steuert nun auf 11 500 Punkte zu und würde damit die Verluste seit Anfang März aufholen. Am 1. Mai ruht der Handel feiertagsbedingt. In dieser Woche nahm die zuvor ins Stocken geratene Erholung vom Corona-Crash mit bisher fast 7,5 Prozent Plus wieder richtig Fahrt auf. Die Anleger setzen bei schrittweiser Normalisierung in der Pandemie-Krise zunehmend auf eine Wirtschaftserholung.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street sind am Mittwoch schlagartig verflogen: Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu einem Wirkstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sorgten für kräftigen Rückenwind. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,21 Prozent auf 24 633,86 Punkte. Damit hat sich der Dow vom Crash-Tief von Mitte März um mehr als ein Drittel erholt - und ist nun in Schlagdistanz zur runden Marke von 25 000 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Auch die Börsen Asiens haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem Feiertag am Vortag um 2,84 Prozent zu. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,19 Prozent. In Hongkong und Korea ruhte der Handel feiertagsbedingt. An den Märkten bleiben Hoffnungen über mögliche Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen weiter der entscheidende Treiber.

DAX 11107,74 2,89% XDAX 11132,79 3,81% EuroSTOXX 50 2996,08 2,18% Stoxx50 2918,76 0,89% DJIA 24633,86 2,21% S&P 500 2939,51 2,66% NASDAQ 100 8982,76 3,52%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,08 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0861 -0,11% USD/Yen 106,54 -0,12% Euro/Yen 115,71 -0,25%

ROHÖL:

Brent 24,75 +2,21 USD WTI 17,00 +1,94 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Der Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU), die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wollen regionale Differenzierungen bei Corona-Massnahmen, Welt

- Hessens Regierungschef und CDU-Vize Volker Bouffier pocht vor Corona-Beratungen mit Kanzlerin auf Entscheidungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Covestro-Chef Markus Steilemann: "Wir können Kurzarbeit nicht ausschliessen", Rheinische Post

- Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, plädiert für Staatshilfen für die Automobilindustrie im Rahmen eines allgemeinen Konjunkturprogramms, Rheinische Post

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU): Noch lange Corona-Beschränkungen an Schulen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, fordert Planungssicherheit für Sommerurlaube, Rheinische Post

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt Einzelhandel-Forderung nach Corona-Schecks für alle unsozial, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stimmt Schäuble in Debatte um Leben zu, Passauer Neue Presse

- Corona-Krise: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert "Supermarkt- und Logistikprämie", Neue Osnabrücker Zeitung

- Guido Zeitler, Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): Mehrwertsteuer für Hotels übergangsweise abschaffen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Grundrente muss nächste Woche ins Parlament, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Studie: Besuche für Pflegeheime wieder zulassen, Rheinische Post

- Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, fordert Hilfen für pflegende Angehörige wie für Eltern kleiner Kinder, Rheinische Post

- Oliver Leki, Finanzvorstand beim SC Freiburg, kritisiert Fussball-Clubs für schnelle Geldprobleme, Kicker

- Psychiater Reinhard Haller zu Geisterspielen: Spiel ohne Zuschauer kann viel erfüllen, FAZ

bis 23.45 Uhr:

- Covestro ist liquiditätsseitig "exzellent aufgestellt", Gespräch mit Finanzchef Thomas Toepfer, BöZ

- "Die Krise dauert länger, als alle gedacht haben", Gespräch mit Krones-Chef Christoph Klenk und Finanzvorstand Norbert Broger, BöZ

- Corona-Tests beginnen in der Bundesliga an diesem Donnerstag, Kicker

- "Ja, wir werden Kosten weiter senken", Gespräch mit Vanguard-Deutschland-Chef Sebastian Külps, BöZ

- CDU-Wirtschaftsrat fordert schnelle Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauprojekten, HB

bis 21.00 Uhr:

- SAP-Chef: Unternehmen wird "gestärkt aus der Krise hervorgehen", Gespräch mit Christian Klein, HB

- Hedgefonds TCI fordert Aufsichtsrat und Vorstand von Wirecard zum Rücktritt auf, Spiegel

- Telekom mahnt in Huawei-Debatte: "Die Zeit läuft davon", HB

- Biontech ist bei der Suche nach Covid-19-Impfstoff offen für weitere Partnerschaften, Welt

- Deutsche Bank führt Minuszinsen für Einlagen über 100 000 Euro ein, HB

- Berlin und Brandenburg geben grünes Licht für Tegel-Schliessung, Business Insider

- "Auch Kultur ist systemrelevant", Gespräch mit Constantin-Film-Chef Martin Moszkowicz, HB

- Deutscher Reiseverband fordert nach neuer Reisewarnung "zielgenaue Hilfsprogramme" für die Branche, HB

- SPD wirft Autolobby "dreistes Auftreten" vor, Spiegel

- Tourismusbeauftragter kündigt Hilfsmassnahmen für die Reisebranche an, HB

- FDP-Chef Lindner plädiert als Wirtschaftsrats-Mitglied des BVB Dortmund für Fortsetzung der Bundesliga-Saison, Spiegel

- Flughafen-München- Chef Jost Lammers setzt weiter auf den strategischen Partner Lufthansa, FAZ

- Bahn verordnet sich höhere Frauenquote, FAZ

- Kita-Träger: "Rückkehr zum Regelbetrieb hat klare Grenzen", Welt

- Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geht davon aus, dass die Grenze zwischen Österreich und Deutschland bald wieder geöffnet wird/hält Skiurlaub für Deutsche in Tirol für möglich, Bild

- Ministerpräsidenten von CDU und SPD werben vor Treffen mit Kanzlerin für stärkere regionale Differenzierung der Corona-Massnahmen , Welt

- Hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) pocht vor Corona-Gesprächen mit Merkel auf Entscheidungen, Funke

- Gesetzesentwurf: Bis zu 15.000 Euro Hilfe für Solo-Selbständige und kleine Unternehmen, HB

- Helmholtz-Zentrum erwartet Start der Corona-App in nächsten Wochen, HB

- Europa braucht - wie beim Öl - eine strategische Schutzreserve für medizinische Ausrüstung, Gastbeitrag von Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, HB

- Corona-App kommt voran, HB

- "Die soziale Spaltung vertieft sich", Gespräch mit DGB-Chef Reiner Hoffmann, HB

- "Ich spüre, wie es unter meinen Füssen brodelt", Gespräch mit Kardinal Reinhard Marx, HB

- Die Coronakrise stärkt den Nationalismus ausgerechnet in einer Zeit, in der wir

internationale Kooperation mehr denn je brauchen, Gastbeitrag von Ex-Aussenminister Josef Fischer, HB

- "Finanzämter sind unterschiedlich grosszügig", Gespräch mit Steuerberaterpräsident Harald Elster, FAZ

