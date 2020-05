----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART ERWARTET - An den Aktienmärkten dürfte sich zum Start in die Woche die Stimmung weiter eintrüben. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wurde der Dax am Montagmorgen beim Broker IG auf 10 479 Punkte und damit rund dreieinhalb Prozent unter dem Stand vom Donnerstagschluss taxiert. Am Freitag wurde in Deutschland wegen des Feiertags "1. Mai" nicht gehandelt. Zum Ausklang der verkürzten letzten Handelswoche im April hatte der Dax mehr als zwei Prozent verloren und damit das Wochen- und Monatsplus etwas reduziert.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China hat Anlegern am Freitag den Appetit auf Aktien verdorben. Der Leitindex Dow büsste 2,55 Prozent auf 23 723,69 Punkte ein. Zudem kamen die Quartalszahlen von Schwergewichten wie Amazon , Chevron und ExxonMobil bei den Investoren nicht gut an. Im Verlauf der Woche hat der Dow Jones Index einen kleinen Verlust erlitten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE IN HONG KONG - An wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Montag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina wurde nicht gehandelt. In Hongkong und Korea gaben die Kurse hingegen mit den schwachen Vorgaben aus den USA deutlich nach. In Hongkong büsste der Hang Seng zuletzt fast vier Prozent ein.

DAX 10861,64 -2,22% (Donnerstag) XDAX 10820,70 -2,80% (Donnerstag) EuroSTOXX 50 2927,93 -2,27% (Donnerstag) Stoxx50 2831,15 -0,78% DJIA 23723,69 -2,55% S&P 500 2830,71 -2,81% NASDAQ 100 8718,179 -3,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,57 +0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,09385 -0,39% USD/Yen 106,7280 -0,17% Euro/Yen 116,7475 -0,54%

ROHÖL:

Brent 26,22 -0,22 USD WTI 18,81 -0,97 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) drängt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise zur Einführung der international umstrittenen Steuer für Digitalkonzerne, Rheinische Post

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer gegen Kaufprämie für Neuwagen, Rheinische Post

- Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert greift VW-Chef Diess wegen Kaufprämien an, Rheinische Post

- Vor dem Treffen der Energieminister von Bund und Ländern an diesem Montag hat die Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, vor Verzögerungen des Klimaschutzes durch die Corona-Krise gewarnt, Rheinische Post

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt vor einer Überlastung der künftigen Generationen und will neue Einnahmequellen für die EU, Rheinische Post

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert weltweit günstigen Corona-Impfstoff und warnt vor neuer Fluchtbewegung, Rheinische Post

- FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann fordert: Bundestag soll Fehler in der Corona-Krise aufarbeiten, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft

- Schutzschirm für Zahnärzte geringer als geplant, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender Alexander Graf Lambsdorff: Bei Lockerungen weder Bonus noch Malus für Fussball, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Negative Corona-Testergebnisse bei 14 Bundesligisten, Kicker

- Aufzug-Deal mit Thyssenkrupp: Finanzinvestoren Advent und Cinven suchen weitere Investoren für Kapitalbeteiligung - Transaktion aber nicht in Gefahr, FT

- DGB fordert auch im Homeoffice klare Ruhezeiten, Interview mit DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel, Neuen Osnabrücker Zeitung

- Ikea will Sicherheitskonzept nach Massenandrang in NRW prüfen, Rheinische Post

bis 5.00 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil: "Wir können nicht für jeden Arbeitsplatz in Deutschland garantieren", Interview, Bild

- EU-Polizeibehörde Europol warnt vor Betrugswelle mit Fälschungen, sobald ein Durchbruch bei einem Corona-Imfpstoff erzielt ist, Funke

bis 20.30 Uhr:

- Daimler will seine Lkw-Produktion bis Juli auf Normalniveau erhöhen, Interview mit Vorstandsmitglied Daimler-Vorstand Martin Daum, HB

- Reederei Hapag-Lloyd reagiert mit einem harten Sparprogramm auf die durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Turbulenzen im Seeverkehr. Interview mit Vorstandschef Rolf Habben Jansen, FAZ

- Eigentümerverband Haus und Grund fordert ein Milliarden schweres Förderprogramm, um nach der Corona-Pandemie Investitionen in klimaschonende Gebäudesanierungen voranzubringen, Funke

- Trump-Berater Larry Kudlow: Vor weiteren Konjunkturhilfen zunächst abwarten, Interview, CNN

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) plädiert wegen der Corona-Krise für eine Abkehr von den Spielregeln des bisherigen Kapitalismus, Rheinischen Post

- In einem westlichen Geheimdienstpapier wird Peking scharf für den Umgang mit der Epidemie gerügt, Saturday Telegraph

- Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller, fordert, den Rundfunkbeitrag 2021 nicht wie geplant zu erhöhen, Bild

- Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus kann nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn womöglich noch Jahre dauern, Interview, ARD

- Weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind aus Sicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nötig, können aber nur entsprechend der Infektionsentwicklung erfolgen, Interview ZDF

