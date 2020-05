----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Nach der starken Vorwoche meldet sich der Dax am Montag mit weiteren Gewinnen zurück. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 11 174 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit einer Rally von fast sechs Prozent die runde Marke von 11 000 Punkten zurückerobert. Zum Wochenauftakt ist wegen feiertagsbedingt geschlossener Börsen in London und den USA mit ruhigem Handel zu rechnen. Die Börsianer schauten weiter nach Hongkong, bislang jage die Entwicklung aber den Anlegern weltweit noch keinen grösseren Schrecken ein, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Mit Sicherheitsgesetzen will China stärker als je zuvor in seiner autonomen Sonderverwaltungsregion eingreifen. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kam es deshalb wieder zu Demonstrationen. Gleichzeitig warnte China die USA vor 'neuem Kalten Krieg'.

USA: - LEICHT POSITIV- Die wichtigsten US-Aktienindizes haben vor dem verlängerten Wochenende zumeist etwas zugelegt. Die Anleger hofften laut Marktanalyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda, dass US-Präsident Donald Trump bald ein neues Konjunkturpaket nachlegen könnte, da sich die Wirtschaft wohl noch nicht so stark von dem virusbedingten Lockdown erholt wie erwartet. Etwas auf die Stimmung drückten jedoch die zuletzt wieder grösseren Spannungen zwischen den USA und China. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Vortagesverluste minimal aus und schloss am Freitag 0,04 Prozent tiefer bei 24 465,16 Punkten. Auf Wochensicht aber steht ein Plus von 3,29 Prozent zu Buche. In den USA wird am Montag wegen des Feiertages Memorial Day nicht gehandelt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,24 Prozent auf 2955,45 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,38 Prozent auf 9413,99 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Wochenbeginn unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und anderen Märkten wie in Südkorea nach oben ging, traten die Aktienkurse in China auf der Stelle und in Hongkong ging es erneut kräftig nach unten

DAX 11073,87 0,07% XDAX 11132,16 0,48% EuroSTOXX 50 2905,47 0,02% Stoxx50 2837,27 -0,36% DJIA 24465,16 -0,04% S&P 500 2955,45 0,24% NASDAQ 100 9413,99 0,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,08 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0893 -0,08% USD/Yen 107,68 0,05% Euro/Yen 117,30 -0,03%

ROHÖL:

Brent 35,28 +0,15 USD WTI 33,59 +0,34 USD

PRESSESCHAU

- Britischer Triebwerkbauer Rolls-Royce erhöht Druck auf Zulieferer, die Preise um bis zu 15 Prozent zu senken, FT

- Unionsfraktionsvize Johann Wadephul: Zu politischer Union gehören gemeinsame Schulden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Warnung vor Anschlägen mit Biowaffen nach Corona-Pandemie, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Klaus Müller, warnt Reisebranche vor Preissteigerungen, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert Signal des Bundes gegen Lockerungen in Thüringen, Rheinische Post

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt: Abhängigkeit von Fernost bei Medikamenten reduzieren, Passauer Neue Presse

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant weitere Milliardenhilfen für Mittelstand, Neue Osnabrücker Zeitung

- Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament, für Streitschlichtung zwischen EuGH und nationalen Gerichten, Heute Journal

- DIHK-Präsident Eric Schweitzer kritisiert Regierungspläne zum Kohleausstieg, Welt

- Bahn-App soll vor vollen Zügen warnen, Spiegel

- Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion: Gegen Bund wird faktisch nichts entschieden, Heute Journal

- Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): Berliner Kliniken könnten Moskauer Corona-Patienten behandeln, Tagesspiegel

- FDP-Chef Christian Lindner plädiert für regional unterschiedliche Corona-Regeln, Bild Live

- Grünen-Aussenpolitiker Omid Nouripour und Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hoffen nach einem Ausscheiden von US-Botschafter Richard Grenell auf eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU): Ich will keine weiteren Verbote für Motorradfahrer, Passauer Neue Presse

- Sahra Wagenknecht, ehemalige Fraktionschefin der Linken, fordert 'mehr unabhängige öffentliche Forschung', Redaktionsnetzwerk Deutschland

- NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) kündigt NRW-Initiative gegen diskriminierende Computer-Algorithmen, Rheinische Post

- Nissan/Renault wollen Milliarden Dollar einsparen, WSJ

- "Autos werden zu Smartphones auf Rädern", Gespräch mit Daimler-Chef Ola Källenius, HB

- "Die Krise ist ein schlechter Ratgeber", Gespräch mit Freudenberg-Chef Mohsen Sohi, FAZ

- SPD-Politiker Matthias Miersch hat sich für eine vollständige Finanzierung der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage (EEG) aus Steuergeldern ausgesprochen, Neue Osnabrücker Zeitung

- CDU-Wirtschaftsrat lobt Gegenentwurf zum EU-Wiederaufbaufonds, HB

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier fordert Standards zum Corona-Schutz an allen Urlaubsorten, Funke

- ZEW-Analyse: Polen und Rumänien könnten Nettozahler des EU-Wiederaufbaufonds werden, Welt

- CDU-Fraktionsvize Gröhe fordert mehr Geld für die Arbeitsagentur vom Bund, Bild

- FDP-Chef Christian Lindner unterstützt den Gedanken, die Corona-Beschränkungen aufzuheben, wenn die Situation vor Ort es zulässt, Bild

- "Der Fussball wird gebraucht", Gespräch mit DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, HB

- Wie einst bei Ludwig Erhard gehört die Zukunft wieder Unternehmern, Machern, Gru?ndern, Gastbeitrag von Thomas Sattelberger, Ex-Telekom-Vorstand und aktuell bildungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, HB

- Steuergewerkschaft-Chef warnt vor Grundsteuer-Fiasko, Gespräch mit Thomas Eigenthaler, FAZ

- "Das ist tödlich für die Ökonomie, Gespräch mit Soziologe Jens Beckert, FAZ

- Corona gefährdet Afrikas Erfolge, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft Christoph Kannengiesser, FAZ

- "Die Corona-Krise hat uns eine Tür geöffnet", Gespräch mit Wurzel-Medien-Chef Heinz Wurzel, FAZ

- Österreich will Tourismus-Mitarbeiter systematisch testen, Welt

