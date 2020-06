----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE VOR US-ZINSENTSCHEID - Nach dem Rücksetzer am Dienstag geht es für den Dax zur Wochenmitte zunächst wieder aufwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf fast 12 700 Punkte. In elf Tagen war der Dax ohne grösseren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor tags zuvor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Die erste Erholungsphase, in der es das "leichte Geld" zu verdienen gebe, sei vorüber, erklärte JPMorgan-Marktstratege Eduardo Lecubarri.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die imposante Aufwärtsbewegung an den US-Börsen ist am Dienstag aus dem Tritt gekommen. Anleger nahmen Kursgewinne mit, vor allem bei den zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Titeln wie Boeing oder den Aktien der US-Airlines. An der Technologiebörse Nasdaq setzte sich dagegen die Rekordjagd unvermindert fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 27 272,30 Punkte. Zuvor war das Börsenbarometer seit Monatsbeginn um fast 9 Prozent gestiegen.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,13 Prozent zu. Dagegen sank in Shanghai der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,26 Prozent hinzu. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend wird mit Spannung erwartet.

DAX 12617,99 -1,57% XDAX 12628,86 -2,27% EuroSTOXX 50 3320,71 -1,35% Stoxx50 3051,67 -0,85% DJIA 27272,30 -1,09% S&P 500 3207,18 -0,78% NASDAQ 100 9967,17 0,66%

RENTEN:

Bund-Future 173,38 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1343 0,01% USD/Yen 107,5525 -0,19% Euro/Yen 121,9890 -0,2%

ROHÖL:

Brent 40,63 -0,55 USD WTI 38,28 -0,66 USD

bis 7.00 Uhr:

- Continental-Vorstandschef Elmar Degenhart hat seine Mitarbeiter auf weitere Einschnitte vorbereitet. Aller Voraussicht nach werde das Unternehmen "einige 100 Millionen Euro" sparen müssen, Wiwo

- Die Grosse Koalition plant höhere Kfz-Steuer für schmutzige Autos, Bild

- Renault erhöht E-Auto-Prämie auf 10 000 Euro, Bild

- Regierungsparteien kritisieren in einem ersten Abschlussbericht für den Untersuchungsausschuss Beratersystem der ehemaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Welt

- Präsident Trump stand letzte Woche kurz davor, Verteidigungsminister Mark Esper wegen ihrer unterschiedlichen Ansichten über den Einsatz von Militär im aktiven Dienst im Inland zu entlassen, bevor ihn Berater und Verbündete davon abhielten, WSJ

- FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic, Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn und Linken-Verkehrsexpertin Ingrid Remmers kritisieren Regierungspläne für Kfz-Steuerreform, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Corona-Lockdown war womöglich nicht nötig, Interview mit Corona-Forscher Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsklinik Bonn, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erteilt Forderungen nach schärferen Strafen gegen Kinderpornografie eine Absage, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundeselternrat fordert Lehrerfortbildungen in den Sommerferien, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Städte laufen gegen die von der NRW-Landesregierung geplanten Verschlechterungen beim Mieterschutz Sturm, Interview mit Geschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, Rheinische Post

- Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, warnt nach Exporteinbruch vor Protektionismus, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Staatshilfen sichern Fortbestand der Modemarke Tom Tailor, Gespräch mit Vorstandschef Gernot Lenz und Finanzvorstand Christian Werner, BöZ

- Wasserstoffstrategie: Entwicklungsminister setzt auf Kooperation mit Afrika, Gespräch mit Gerd Müller (CSU), Funke

- Bundesverkehrsminister Deutschland soll bei Wasserstofftechnologie im Mobilitätsbereich führendes Herstellerland werden, Gespräch mit Andreas Scheuer (CSU), Funke

- "Staatliche Förderung ist der neue Zins", Gespräch mit LBS-West-Chef Jörg Münning und -Vorstandsmitglied Frank Demmer, BöZ

- "Der Hotelmarkt an sich ist gesund", Gespräch mit Engel & Völkers-Investment-Consulting-Geschäftsführer Andreas Ewald, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Deutlich an Attraktivität verloren", Gespräch mit Mercedes-Brasilienchef Philipp Schlemer über die mangelnde Reformfähigkeit des südamerikanischen Landes, HB

- Cum-Ex-Skandal: Ermittlungen gegen mehr als 100 Banken und 1000 Verantwortliche, HB

- Bundesregierung erarbeitet "Handlungskonzept Stahl", HB

- GKV stellt schnelle Einführung von Massentests gegen das Coronavirus in Aussicht, HB

- Kritik an Konjunkturpaket: FDP-Chef zweifelt an der Wirksamkeit der Massnahmen, Gespräch mit Christian Lindner, HB

- VDA-Präsidentin kritisiert pauschale Vorwürfe gegen deutsche Automobilindustrie, Gespräch mit Hildegard Müller, Welt

- Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht mit dem Export-Absturz die Talsohle erreicht, Funke

- CDU-Wirtschaftsflügel will Mehrwertsteuer länger als sechs Monate senken, Funke

- "Das ist ein pures Desaster" , Gespräch mit Fernsehköchin Sarah Wiener über Verluste in ihren Gastronomiebetrieben und die unter Corona-Pandemie leidende Vielfalt der Szene, HB

- "Die Rally kann noch weitergehen", Gespräch mit Mohamed El-Erian, ökonomischer Chefberater von Allianz, HB

- Auch die Coronakrise zeigt uns, dass eine globale Vernetzung uns stärkt und nicht schwächt, Gastbeitrag von DHL-Express-Chef John Pearson, HB

- "Ich warne vor Illusionen", Gespräch mit Ökonom Roland Fryer über das Risiko für Schwarze, von der Polizei erschossen zu werden, die tragischen Folgen interner Ermittlungen und seine eigenen schlechten Erfahrungen mit Polizisten, FAZ

- "Konzerne stärken Regionalleitung", Gespräch mit Deutsche-Bank-Manager Stefan Hoops über das Kreditgeschäft und über Reaktionen, die er bei Kunden in der Corona-Krise beobachtet, FAZ

- Studie: Fehlender Fortschritte im Heizungsbereich haben deutsche Energiewende ins Stocken geraten lassen, FAZ

- "Die Gier lässt nie lange auf sich warten", Gespräch mit DWS-Fondsmanager Klaus Kaldemorgen, FAZ

- Nato-Chef besteht trotz milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplänen auf Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels bis 2024 , Gespräch mit Jens Stoltenberg, Welt

