DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Weltweit weitere Konjunkturmassnahmen geben den Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Auftrieb. Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Die Trump-Regierung erwägt überdies ein Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar und auch die japanische Notenbank ergriff weitere Massnahmen. Diese Aussichten beflügeln hierzulande auch den Dax . Der Broker IG taxierte ihn gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 3,2 Prozent höher auf 12 298 Punkte.

USA: - GEWINNE - Der Handel an den US-Börsen war am Montag von nervösen Schwankungen geprägt. Angesichts zunehmender Sorgen über eine neue Coronavirus-Infektionswelle sank der Dow Jones Industrial mit einem frühen dreiprozentigen Abschlag erst unter die Marke von 25 000 Punkten, dann kamen aber die Schnäppchenjäger und trieben ihn in der Spitze um etwa 1000 Punkte nach oben. Am Ende blieb ein Anstieg um 0,62 Prozent auf 25 763,16 Punkte übrig.

ASIEN: - ERHOLUNGSRALLY - Zusätzliche Konjunkturstimuli durch Notenbanken haben am Dienstag an den Börsen Asien eine Rally angefacht. So weitet die US-Notenbank Fed ihre Anleihekäufe noch weiter aus und Japans Notenbank stockt die direkte Corona-Hilfen für Unternehmen kräftig auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg rund eine Stunde vor Handelsende um 4,4 Prozent. In Shanghai ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund 1 Prozent nach oben und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp 3 Prozent.

DAX 11911,35 -0,32% XDAX 12083,22 0,58% EuroSTOXX 50 3136,40 -0,55% Stoxx50 2922,74 -0,36% DJIA 25763,16 0,62% S&P 500 3066,59 0,83% NASDAQ 100 9776,89 1,17%

Bund-Future 175,07 -0,18%

Euro/USD 1,1336 0,12% USD/Yen 107,50 0,14% Euro/Yen 121,86 0,24%

Brent 39,58 -0,14 USD WTI 36,96 -0,16 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 4 (3,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,30 (3,10) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80 (81) EUR - 'NEUTRAL' - HSBC SENKT LINDE AUF 'HOLD' (BUY) - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 7 (6,30) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 38,93 (38,48) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 47 (50) EUR - 'OVERWEIGHT' - JEFFERIES STARTET JDE PEET'S MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 31,25 EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 215 (203) USD - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 6510 (6300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 240 (245) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT VOLVO B AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 180 (125) SEK - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 47 (45) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 20 (21) EUR - 'OVERWEIGHT'

bis 7.00 Uhr: - Nach BND-Urteil: Eine Studie des Berliner Think Tanks Stiftung Neue Verantwortung schlägt eine umfassende Neuorganisation der nachrichtendienstlichen Kontrolle in Deutschland vor, Spiegel - Der saarländische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans zeigt sich offen für einen Verzicht auf den Begriff "Rasse" in Artikel 3 des Grundgesetzes, Interview, Saarbrücker Zeitung - Nach den Enthüllungen über die Aktivitäten des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor fordert LobbyControl verschärfte Regeln für Abgeordnete, Interview mit Timo Lange, Kampagnenleiter des gemeinnützigen Vereins zur Förderung von Transparenz und demokratischer Kontrolle, Neue Osnabrücker Zeitung - Feindeslisten sollen künftig unter Strafe gestellt werden und mit weiteren Gesetzesverschärfungen den Schutz vor Rechtsextremisten erhöhen, Rheinische Post - "Es ist falsch, immer nur Angst zu bedienen. Angst vernebelt die Sinne", Interview mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) zum umstrittenen Lockerungskurs, Welt - Amazon-Chef Jeff Bezos ist bereit, vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses im Zusammenhang einer kartellrechtlichen Ermittlung auszusagen, WSJ - Sky sichert sich Rabatte vor dem Neustart der Premier League, FT - SPD-Chefin Saskia Esken fordert wegen Corona-App Lockerung von Handyverboten an Schulen, HB - Apple steht vor neuer Kartellbeschwerde in Europa, FT

bis 23.45 Uhr: - Nach Jahren stagnierender Volumina im deutschen Vermögensverwaltungsgeschäft macht die Deutsche Bank Anzeichen einer Trendwende aus, Gespräch mit Frank Schriever, Leiter Wealth Management Deutschland, BöZ - Julius Bär bleibt Hongkong treu, Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher, BöZ - Verbraucherschützer äussern Zweifel an der Freiwilligkeit der Warn-App-Nutzung, HB - "Transaktionen werden effizienter und sicherer", Gespräch mit Nils Beier, Geschäftsführer Finanzdienstleistungen bei Accenture Strategy, über Digitales Zentralbankgeld, BöZ - Lange Durststrecke für Autobauer, Gespräch mit Alix-Partners-Autoexperte Elmar Kades, BöZ - Saarlands Ministerpräsident will Grenzen bei neuer Corona-Welle offen halten, Gespräch mit Tobias Hans (CDU), Saarbrücker Zeitung

bis 21.00 Uhr: - "Um Berlin mache ich mir Sorgen", Gespräch mit Vonovia-Chef Rolf Buch, HB - Führungsduo von Siemens Mobility ist überzeugt, dass die Nachfrage nach Mobilität trotz Coronakrise weiter zunimmt, Gespräch mit Michael Peter und Sabrina Soussan, HB - Ticketkosten im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro noch nicht rückerstattet, Bild - "Uns gibt es, damit kleine Händler überleben", Gespräch mit Shopify-Chef Tobi Lütke, FAZ - Bundesfinanzministerium: CureVac will Mitte Juli an US-Börse Nasdaq, Welt -Insa-Wahltrend: Union verliert, Bild - Bankenverband-Umfrage: Jeder fünfte Deutsche spart seit Ausbruch der Corona-Krise mehr, Funke - Nachfrage nach Aktien-Depots in Corona-Krise stark gestiegen, Funke - Freiberufler schlagen Alarm, Gespräch mit BFB-Präsident Wolfgang Ewer, HB - Angst vor dem Crash am Bau, Gespräch mit ZDB-Präsident Reinhard Quast, HB Gesetz für Blockchain-Anleihen hängt fest, HB - Wir müssen die Krise als Katalysator für die Transformation der Stahlindustrie nutzen, Gastbeitrag von Thyssenkrupp-Steel-Europe-Chef Bernhard Osburg, HB - Bund macht in diesem Jahr insgesamt 218,5 Milliarden Euro Schulden, FAZ . Deutschland droht Mehrwertsteuer-Chaos, Gespräch mit dem Präsidenten der Bundessteuerberaterkammer Hartmut Schwab, FAZ - Unionsfraktion will steuerfreien Übungsleiterfreibetrag erhöhen, FAZ - Grüne: Bahn soll sich vom Auslandsgeschäft trennen und sich auf pünktliche Züge konzentrieren, FAZ

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 24. Kalenderwoche 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SGL, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: SLM Solution, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dr. Oetker, Jahreszahlen 12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung 16:45 DEU: SAP Sapphire Now Vision - Webcast 22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen DEU: Wacker Chemie, Capital Market Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 CHE: Weltinvestitionsbericht der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) 07:45 CHE: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2020 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 04/20 08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig) 08:00 DEU: Grosshandelspreise 05/20 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/20 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/20 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/20 12:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) - Konjunkturprognose zum Sommer 2020 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/20 15:15 USA: Industrieproduktion 05/20 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/20 16:00 USA: Lagerbestände 04/20 16:00 USA: NAHB-Index 06/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) POL: Bekanntgabe Kreditzins JPN: BoJ Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch zu neuen Sanktionen der USA gegen die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 13:30 DEU: Landgericht München verhandelt über Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen Tesla DEU: Erste Runde der Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger LUX: Treffen der EU-Europaminister zum sogenannten Rat für allgemeine Angelegenheiten

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Verbraucherpreise HVPI Mai Monatsvergleich 0,0 0,0* Jahresvergleich +0,5 +0,5* Verbraucherpreise Mai Monatsvergleich -0,1 -0,1* Jahresvergleich +0,6 +0,6* 11.00 Uhr Deutschland ZEW-Umfrage Juni (Punkte) Erwartungen 60,0 51,0 Aktuelle Lage -82,0 -93,5 VEREINIGTES KÖNIGREICH 08.00 Uhr Arbeitsmarktbericht Arbeitslosenquote, April 4,7 3,9 USA 14.30 Uhr Einzelhandelsumsatz, Mai Monatsvergleich +8,0 -16,4 ohne Autoumsätze +5,2 -17,2 15.15 Uhr Industrieproduktion, Mai +3,0 -11,2 Kapazitätsauslastung, Mai 66,9 64,9 16.00 Uhr Lagerbestände Unternehmen, April -1,0 -0,2 NAHB Hausmarktindex, Juni 45 37

(AWP)