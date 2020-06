Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Dienstag den Kursgewinnen aus Übersee anschliessen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start fast ein Prozent höher auf 12 380 Punkte. Damit winkt ein weiterer Test der Hürde rund um 12 400 Punkte, die den Dax seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat. Für Verwirrung und auch kurzzeitige Verluste in Asien hatte in der Nacht Peter Navarro gesorgt, Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte in einem Interview mit dem Sender Fox News das Handelsabkommen mit China für beendet erklärt. Trump beschwor jedoch den Bestand auf Twitter: "Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!" Navarro erklärte US-Medien zufolge, seine Äusserungen seien aus dem Kontext gerissen worden.

USA: - KURSGEWINNE - Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Beginn der neuen Woche ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte nach schwachem Start ins Plus und kehrte über die Marke von 26 000 Punkten zurück. Am Ende notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 26 024,96 Punkten. Über die Ziellinie ging er unweit seines Tageshochs.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump hatten nur kurzzeitig für Abschläge gesorgt. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,42 Prozent. In Hongkong legte der Hang Seng mit 1,05 Prozent noch etwas deutlicher zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann rund eine Stunde vor Handelsende 0,85 Prozent.

DAX -0,55% 12262,97 XDAX +1,20% 12344,30 EuroSTOXX 50 -0,84% 3241,69 Stoxx50 -0,98% 3019,91 DJIA +0,59% 26024,96 S&P 500 +0,65% 3117,86 NASDAQ 100 +1,22% 10130,33

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future -0,04% 175,88

DEVISEN:

Euro/USD +0,02% 1,12623 USD/Yen +0,23% 107,1475 Euro/Yen +0,26% 120,6875

ROHÖL:

Brent -0,11 USD 42,97 WTI -0,20 USD 40,53

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Parlamentarier-Bündnis will von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neue China-Politik, Tagesspiegel

- Mehr als jeder zweite Bezieher von Arbeitslosengeld erhält weniger als 1000 Euro, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens oberste Datenhüterin Barbara Thiel hat keine Bedenken gegen Corona-Warn-App, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Oriental Land, der Betreiber von Tokio Disneyland und DisneySea, will seine Parks am 1. Juli wieder öffnen, Nikkei

- "Arroganz ist Schwachpunkt von Erdogans Regierung", Interview mit Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu, Welt

- Lufthansa-Rettungspaket wackelt weiter: Grossaktionär Heinz Hermann Thiele sieht den Staatseinstieg kritisch und will nachverhandeln. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sehen keinen Grund, dass 9-Milliarden-Paket noch einmal aufzuschnüren, Bild

bis 5.00 Uhr:

- Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), will härter gegen Werbung von Online-Casinos und Sportwetten vorgehen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Beschäftigte in Deutschland lassen sich nach einer neuen Kassenerhebung doppelt so viele Herz-Kreislauf-Medikamente verschreiben wie vor zwanzig Jahren, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Studie der Unternehmensberatung Arthur D. Little im Auftrag des Digitalverbandes eco geht von rasantem Wachstum der deutschen Internetwirtschaft aus, HB

- Grüne fordern mengenbezogene Steuer auf tierische Produkte, um artgerechte Haltung zu fördern, Spiegel

bis 23.45 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist zuversichtlich, dass Deutschland die Corona-Krise langfristig gut meistern wird, Interview, T-Online

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Wirecard-Skandal: "Wir hätten eine solche Situation überall erwartet - nur nicht in Deutschland. Deshalb müssen wir, wo notwendig, hart durchgreifen", T-Online

- Im aktuellen INSA-Meinungstrend verliert die CDU/CSU, Linke und Grüne gewinnen hinzu, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Der philippinische Wirecard-Treuhänder Mark Tolentino, der im Auftrag des Zahlungsverkehrsdienstleisters 1,9 Milliarden Euro verwaltet haben soll, hat laut seinem Anwalt nichts mit möglichen unlauteren Geschäften des deutschen Konzerns zu tun, Spiegel

- Der krisengeplagte Reisekonzern TUI plant im Zuge seiner Neuausrichtung einen Verkauf von Unternehmensteilen, FAZ

- Im Bilanzskandal um Wirecard könnte nach Einschätzung von Rechtsexperten auch auf den Wirtschaftsprüfer EY Welle an Klagen von Investoren zukommen, HB

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer sieht die im Konjunkturpaket der Bundesregierung geplante vorübergehende Mehrwertsteuersenkung kritisch, da sie vermutlich nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben werde, Interview mit dem Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) Klaus Müller, HB

- Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist für die Nutzung der Energiequelle Wasserstoff, fordert aber, sich nicht auf grünen Wasserstoff zu beschränken, HB

- Der Chef des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, kritisiert das Wettbieten um Spieler, Interview, HB

- Die EU-Kommission sieht wohl keine Hürden für die Osram-Übernahme durch AMS, HB

- Der Unternehmer Marco Brockhaus will seine Beteiligungsgesellschaft BCM noch im zweiten Halbjahr an die Börse bringen. Geplant ist eine Notierung im Prime Standard der Deutschen Börse, Interview, HB

- BVB verpflichtet PSG-Profi Meunier für die nächste Saison, Bild

- Weniger Geld und trotzdem zufrieden: BVB-Boss Watzke lobt DFL, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Corona-Krise verzögert Integration des übernommenen Halbleiterkonzerns Cypress, Interview mit dem Infineon-Vorstand Peter Schie­fer, FAZ

- Der Technologiekonzern Bosch will noch im Juni einen Corona-Test auf den Markt bringen, der in weniger als einer Dreiviertelstunde das Resultat ausweist, Interview mit dem Geschäfts­füh­rer der Sparte Health­ca­re-Solu­ti­ons, Marc Meier, FAZ

(AWP)