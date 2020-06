Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTER RÜCKSETZER - Nach der rasanten Kursrally am Dienstag dürften es die Anleger zur Wochenmitte im Dax erst einmal ruhiger angehen lassen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer zurück an der runden Marke von 12 500 Punkten. Tags zur war der Dax zeitweise sogar über 12 600 Punkte geklettert. Aus den USA kommen laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners schlechte und gute Nachrichten: Einerseits laufe die Corona-Welle ungebremst weiter, andererseits scheine das nächste US-Hilfspaket für die Wirtschaft konkreter zu werden. Dabei motiviere den US-Präsidenten Donald Trump nicht zuletzt seine mögliche Wiederwahl.

USA: - NASDAQ-REKORD - Getrieben von der Hoffnung auf bessere Konjunkturzeiten hat der US-Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der Nasdaq-100-Index erreichte einen Rekord über 10 300 Punkten, wobei Bestmarken von Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon oder Facebook den Takt vorgaben. Zum Ende hin nahm der Rückenwind jedoch etwas ab: Der technologielastige Auswahlindex schloss 0,78 Prozent im Plus bei 10 209,81 Zählern. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich ein halbes Prozent auf 26 156,10 Punkte. Im Gegensatz zum Nasdaq-Index fehlen ihm bis zu einem neuen Rekord, den er vor dem Corona-Crash über 29 500 Zählern markierte, noch rund 13 Prozent. Der marktbreite S&P 500 brachte am Dienstag ein Plus von 0,43 Prozent auf 3131,29 Zähler über die Ziellinie.

ASIEN: - KAUM BEWEGUNG - Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch kaum verändert. Zurückhaltung prägte nach den jüngsten Kursgewinnen das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste rund eine Stunde vor Handelsende 0,09 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang Seng mit 0,13 Prozent leicht nach. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt hingegen um 0,15 Prozent.

DAX 12'523,76 +2,13% XDAX 12'453,95 +0,89% EuroSTOXX 50 3'298,83 +1,76% Stoxx50 3'058,19 +1,27% DJIA 26'156,10 +0,50% S&P 500 3'131,29 +0,43% NASDAQ 100 10'209,81 +0,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,48 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13148 +0,06% USD/Yen 106,5485 +0,02% Euro/Yen 120,5595 +0,08%

ROHÖL:

Brent 42,56 -0,07 USD WTI 40,22 -0,15 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Emil Hurezeanu, Rumäniens Botschafter in Deutschland, fordert bessere Bedingungen für rumänische Beschäftigte, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Studie: Zuwanderung verlangsamt demografischen Wandel, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Österreichs Innenminister Karl Nehammer stützt Seehofer-Plan für Asylverfahren an EU-Aussengrenze, Welt

- Die prominente Investorin Nicole Junkermann sorgt sich wegen der wachsenden technologischen Macht der Volksrepublik und der verpassten Chancen in Europa, Interview, HB

- Von der Corona-Krise geschädigte Kredit- und Versicherungsnehmer sollen nach dem Willen der EU-Kommission weiter Erleichterungen erhalten, BöZ

- Für Vielfalt zuständige Vorständin von Allianz Life setzt auf afroamerikanische Community als Wachstumsmarkt, Interview mit Cecilia Stanton Adams, BöZ

- EasyJet steht vor einem Rechtsanspruch von etwa 10 000 Kunden wegen eines Cyberangriffs, FT

- Telefonica-Chef Jose Maria Alvarez-Pallete erwartet Transaktionsboom für europäische Telekommunikationsunternehmen, Interview, FT

- Mit Blick auf den Kabinettsbeschluss zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft fordern die Grünen 650 Milliarden Euro allein für den Klimaschutz und eine Anhebung des EU-Klimaziels auf 65 Prozent, Interview mit Fraktionschef Anton Hofreiter, Tagesspiegel

- In der Diskussion um die bevorstehende Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns setzt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fest auf eine ausserordentliche Anhebung auf 12 Euro, gegebenenfalls mithilfe der Bundesregierung, Interview mit DGB-Vorstand Stefan Körzell, Neue Osnabrücker Zeitung

- Linken-Chefin Katja Kipping kritisiert die Zuschüsse der Bundesregierung zur Anschaffung von Digitalgeräten für Schüler als nicht ausreichend und fordert Schul-Laptops mit mobilem Internetzugang für alle Kinder, Rheinische Post

- 'Ich bin sehr froh, dass heute das Bundeskabinett ein kraftvolles 500-Millionen-Programm zur Ausbildungs-Stabilisierung beschliessen wird', Interview mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), Rheinische Post

bis 5.00 Uhr:

- Laut einer Umfrage des Meinungsinstituts INSA hat jeder zweite Deutsche Angst vor einer zweiten Corona-Welle im Sommer, Bild

- CDU-Wirtschaftsrat warnt die Union vor weiteren Zugeständnissen bei der Grundrente und kritisiert die Verhandlungsführung der Unionsspitze, Interview mit dem Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- In der Debatte über eine neue EU-Asylpolitik unterstützt Österreich den Plan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Interview mit Österreichs Innenminister Karl Nehammer, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Dell prüft Optionen für Tochter VMWare, inklusive Verkauf und Komplettübernahme, WSJ

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet warnt vor Stigmatisierung von Bürgern des Kreises Gütersloh, ARD Tagesthemen

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht in den Beschränkungen für Urlauber aus Corona-Risikogebieten im Freistaat eine unbedingt notwendige Sicherheitsmassnahme, ARD und Bayerisches Fernsehen

bis 21.00 Uhr:

- Wirecards Geschäftspartner Softbank hatte zentralen Anteil an der Entscheidung des damaligen Konzernchefs Markus Braun, die Bilanzsonderprüfung durch KPMG in Auftrag zu geben, HB

- Private Hochschulen immer mehr im Trend: Jeder zehnte Erstsemester-Student wählte zuletzt eine der kleinen, praxisorientierten privaten Hochschulen, HB

- In Bulgarien sind drei aus Deutschland heimgekehrte Mitarbeiter des Fleischverarbeiters Tönnies unter Quarantäne gestellt worden, Fernsehsender bTV

- Banken und Mitarbeiter nehmen geteilte Bankfiliale von Volksbank und Sparkasse im Taunus gut an. Andere Banken zeigen Interesse an dem Konzept, Interview mit den Chefs der beiden regionalen Institute, FAZ

- Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt macht der Digitalwirtschaft klare Ansagen: Gerade bei marktmächtigen Unternehmen sei nötigenfalls eine Vorabregulierung wichtig, Interview, BöZ

