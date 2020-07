Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag nach den bisher deutlichen Wochengewinnen zum Handelsauftakt leicht nachgegeben. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,11 Prozent im Minus auf 12 594 Punkte. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex knapp drei Prozent zugelegt und damit das bisherige Wochenplus auf mehr als vier Prozent ausgebaut. Zudem übersprang er eine charttechnische Hürde bei 12 500 Punkten. Für einen weiteren Anstieg in Richtung des bisherigen Hochs nach dem Corona-Crash fehlen allerdings erst einmal die weiteren Impulse. Der Markt schwankt derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur und Corona-Sorgen, die derzeit fast jeden Tag mit neuen hohen Infektionszahlen vor allem in den USA befeuert werden.

USA: - GEWINNE - Eine überraschend starke Erholung am Arbeitsmarkt hat der Wall Street am Donnerstag zwischenzeitlich deutlichen Aufwind beschert und die Rekordrally der Technologiewerte angeheizt. Allerdings liess der Schwung im Handelsverlauf stark nach. Börsianer verwiesen auf einem Medienbericht, wonach es bei einer klinischen Studie des Biotech-Unternehmens Moderna zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu einer Verzögerung gekommen sei, die Aktien verloren fast fünf Prozent. Ein Sprecher von Moderna hingegen betonte, man halte an dem Zeitplan für die Studie fest. Derweil spitzte sich die Corona-Pandemie in den USA mit einer Rekordzahl von mehr als 50 000 Neuinfektionen an einem Tag dramatisch zu.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund 0,3 Prozent. In China ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sowie für den Hang Seng in Hongkong zuletzt jeweils um rund 0,7 Prozent nach oben.

DAX 12608,46 2,84% XDAX 12576,00 2,13% EuroSTOXX 50 3320,09 2,84% Stoxx50 3055,31 2% DJIA 25827,36 0,36% S&P 500 3130,01 0,45% NASDAQ 100 10341,89 0,61%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,97 -0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1230 -0,08% USD/Yen 107,52 0,02% Euro/Yen 120,75 -0,06%

ROHÖL:

Brent 42,69 -0,44 USD WTI 40,22 -0,43 USD

PRESSESCHAU

bis Freitag, 06.45 Uhr:

- VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: Im Juni rund 40 Prozent weniger Pkw-Neuzulassungen, Fachdienst Tagesspiegel Background Mobilität & Transport

- Astrazeneca-Deutschland-Chef Hans Sijbesma: Produktion von Impfstoff für Europa überwiegend in europäischen Ländern, Neue Osnabrücker Zeitung

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Mitte-Regierung umbilden, Le Parisien und andere Regionalzeitungen

- Wirecard beauftragt Investmentbank Moelis & Co mit Verkauf der US-Sparte, FT

- Corona-Betriebsausfall: Immer mehr Unternehmen streiten mit Versicherungen über Entschädigungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Britische Wettbewerbsbehörde will bei der geplanten Fusion zwischen Virgin Media und O2 UK die volle Kontrolle über Genehmigungsverfahren, FT

- Der stellvertretende Unionsfraktionschef Carsten Linnemann fordert Entscheidung von Söder über Kanzlerkandidatur vor Parteitag, Focus

- Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, erwartet "grossen Schub" durch Spahns Digitalisierungsgesetz, HB

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) warnt vor Hetzjagd auf Tönnies, Rheinische Post

- CDU-Aussenexperte Norbert Röttgen und Grünen-Politiker Jürgen kritisieren Deutschland und EU für zu weichen Kurs gegenüber China, Rheinische Post

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert Abzug aus dem Hambacher Forst, Rheinische Post

- Borussia Dortmund holt britischen Teenager Bellingham, Bild

- Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag: "Zuschauer in Fussball-Stadien derzeit nicht realistisch", Rheinische Post

- Sebastian Vettel nach Ferrari-Ärger: Mercedes "wäre ein Option", RTL

- Jeder dritte Pflegeheimbewohner ist auf Sozialhilfe angewiesen, Rheinische Post

- Deutlich mehr Volkskrankheiten bei Hartz-IV-Empfängern, Rheinische Post

bis Freitag, 05.01 Uhr:

- Fall Amthor: FDP fordert Anzeigepflicht für Aktienoptionen, HB

- Aral nimmt Rewe-to-go-Märkte selbst in die Hand, Welt

bis Donnerstag, 23.45 Uhr:

- Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley: Rettung lässt langfristige Perspektive vermissen. Notverkäufe wird es nicht geben, HB

- Der niederländische Zahlungsabwickler Adyen hat kein Interesse daran, sich an der Zerlegung des insolventen grösseren Wettbewerbers Wirecard zu beteiligen, BöZ

- Der frühere Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel verteidigt seine Beratertätigkeit beim Fleischkonzern Tönnies, Bild

- Nach der Aufforderung des Bundesverkehrsministeriums an die Länder, den alten Bussgeldkatalog anzuwenden, hat der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) scharf kritisiert, Welt

bis Donnerstag, 21.00 Uhr:

- Rolf Nonnenmacher, Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, plädiert nach Fall Wirecard für Verschärfung, HB

- Staatsministerin Dorothee Bär: "Corona hat Digitalisierung den nötigen Schub gegeben", HB

- Die Bundesregierung plant zum Jahreswechsel eine weitere Entlastung der Bürger um 11,8 Milliarden Euro, FAZ

- Die Bundesregierung will Ende Juli eine Reihe steuerpolitischer Entlastungen auf den Weg bringen, durch die Steuerzahler und insbesondere Familien kräftig entlastet werden. Im Jahr 2021 beträgt das Entlastungsvolumen sieben Milliarden Euro, bis einschliesslich 2024 insgesamt 42,5 Milliarden Euro, HB

- Airbus-Chef Guillaume Faury setzt Bundesregierung wegen Stellenstreichungen unter Druck, Interview, Spiegel

- Edeka will mehr Real-Häuser, Lebensmittel Zeitung

