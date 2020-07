----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN MÖGLICH - Nach seinem jüngsten Satz nach oben dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst auf relativ hohem Niveau behaupten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 710 Punkte und damit 0,18 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Dax weiterhin in einer guten Verfassung, wenngleich das Potenzial zumindest mit Blick auf diesen Dienstag erst einmal begrenzt sein könnte. Kleinere Gewinnmitnahmen erscheinen nach dem jüngsten Anstieg möglich.

USA: - GEWINNE - Angeführt von einer Kursrally der Technologiewerte haben die US-Aktienmärkte nach dem langen Feiertagswochenende einen starken Wochenstart hingelegt. Deutlich positive Impulse kamen dabei von den chinesischen Börsen. In China war der Leitindex CSI 300 um rund sechs Prozent auf den höchsten Stand seit fünf Jahren nach oben geschnellt. Der Dow Jones Industrial schloss 1,78 Prozent höher bei 26 287,03 Punkten und somit fast auf seinem Tageshoch.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um rund 0,66 Prozent. In China hingegen knüpfte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen mit einem Plus von zuletzt fast 2 Prozent an seinen Vortagessprung an. Der Hang Seng in Hongkong hielt sich knapp im Plus.

DAX 12733,45 1,64% XDAX 12743,76 1,27% EuroSTOXX 50 3350,03 1,69% Stoxx50 3070,78 1,54% DJIA 26287,03 1,78% S&P 500 3179,72 1,59% NASDAQ 100 10604,06 2,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,14 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1311 0,01% USD/Yen 107,37 0% Euro/Yen 121,44 0,03%

ROHÖL:

Brent 42,92 -0,18 USD WTI 40,47 -0,16 USD

PRESSESCHAU

- Interne Dokumente: Telekom forcierte Partnerschaft mit Huawei, HB

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht Tiefpunkt der Wirtschaftskrise überwunden, The Pioneer

- Bärbel Bas, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll deutsche Lizenz für Gilead-Medikament Remdesivir verhandeln, Rheinische Post

- Deutscher EU-Botschafter Michael Claus: Europas Einigkeit gegenüber China gewachsen, Die Welt

- DGB-Chef Reiner Hoffmann: Streit mit SPD um Auto-Kaufprämien nicht überbewerten, HB

- Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments: Corona-Krise auch Chance für Europa, Passauer Neue Presse

- NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) appelliert an die Bürger, die Corona-Regeln weiter einzuhalten, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und pflegepolitische Sprecherin der Grünen, Kordula Schulz-Asche, kritisieren Beschränkung des Pflegebonus auf Altenpflege, Augsburger Allgemeine

- Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger: Maskenpflicht im Handel ist notwendig, Die Welt

- Frauen-Union der CDU für weitgehende Abschaffung von Minijobs, Rheinische Post

- Daten-Spezialist Palantir treibt Börsengang voran, WSJ - GAM-Vertriebschef Tim Rainsford wird die Fondsgesellschaft verlassen, FT

- Handelsgewerkschaft und HDE gegen Ende der Maskenpflicht, Welt

- Grüne fordern Bussgelder gegen Airlines bei verschleppter Ticket-Rückerstattung, HB

- Commerzbank will mehr als die Hälfte der Filialen schliessen, BöZ

- Lärmdebatte: Motorradfahrer-Verband fordert Fahrer zu mehr Rücksicht auf, Spiegel

- DGB kritisiert Europa-Politik der SPD, HB

- Staatliches Gesundheitsdaten-Netzwerk: Gematik droht langwieriger Rechtsstreit, HB

- Rafael Laguna, Chef der Agentur für Sprunginnovation: "Die Pandemie hat den Erfindergeist beflügelt", HB

- Bain-Deutschlandchef Walter Sinn konstatiert Gegenwind für Unternehmensberater, FAZ

- Marc Roberts, Vorsitzender European Fintech Association: Europa mangelt es an einheitlichen Regeln, BöZ

- Jens Hofmann, Leiter der Financing Group von Goldman Sachs in Frankfurt: "Die Bilanzstabilität rückt in den Mittelpunkt", BöZ

- Die Aktienoptionen, die Philipp Amthor (CDU) von dem New Yorker Start-up Augustus Intelligence bekam, waren bis zu einer Viertelmillion Dollar wert, HB

- Deutscher EU-Botschafter sieht einheitlichere Position Europas gegenüber Peking: "China merkt diese wachsende europäische Einigkeit", Welt

- Im aktuellen INSA-Meinungstrend verliert die CDU/CSU (36 Prozent) einen halben Punkt, Bild

- Nicholas Teller sagt als Commerzbank-Aufsichtsratschef ab, HB

- Chef-Innovator der Bundesregierung fordert neues Beihilferecht, HB

