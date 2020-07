Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Zum Ende einer starken Woche unternimmt der Dax noch einmal einen Angriff auf die Marke von 12 900 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,2 Prozent ganz knapp darüber. Zur Wochenmitte war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein ordentliches Plus von 1,9 Prozent zu Buche.

USA: - MODERATE VERLUSTE - An der Wall Street haben die US-Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen wieder kalte Füsse bekommen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Donnerstag im Minus, wobei die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas stärker nachgaben als die Standardtitel. Börsianer verwiesen als Belastung unter anderem auf durchwachsene chinesische Wirtschaftsdaten. Sorgen bereitete Analysten die zuletzt schwache Entwicklung des Einzelhandels. Zudem bleibt in den USA der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,50 Prozent auf 26 734,71 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um rund ein halbes Prozent. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,36 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um ein halbes Prozent stieg.

DAX 12874,97 -0,43% XDAX 12887,76 -0,17% EuroSTOXX 50 3365,35 -0,38% Stoxx50 3072,62 -0,52% DJIA 26734,71 -0,5% S&P 500 3215,57 -0,34% NASDAQ 100 10626,46 -0,7%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,48 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1387 0,03% USD/Yen 107,18 -0,09% Euro/Yen 122,04 -0,06%

ROHÖL:

Brent 43,25 -0,12 USD WTI 40,69 -0,05 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Freitag, 6.30 Uhr

- Daimler will zwei Milliarden Euro statt 1,4 Milliarden Euro beim Personal einsparen, HB

- Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU): Zwei-Prozent-Ziel keine hinreichende Richtgrösse, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler (BdST), hofft auf Rentenurteil bis Jahresende, Rheinische Post

- Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, und der Europaabgeordnete Markus Pieper warnen EU vor Merkels Corona-Wiederaufbaufonds, Gastbeitrag, Rheinische Post

bis Donnerstag, 23.45 Uhr:

- Krupp-Stiftung zwingend auf Dividende angewiesen, Gespräch mit Stiftungschefin Ursula Gather, BöZ

- Umfrage: Banken blicken gelassen auf Kreditstundungen, BöZ

- "Wir brauchen ein Konjunkturprogramm", Gespräch mit Anfia-Präsident Paolo Scudieri, BöZ

bis Donnerstag, 21.00 Uhr:

- "Wir schauen uns alles an", Gespräch mit Daimler- Chef Ola Källenius, HB

- Auktion der amerikanischen Salzgeschäfte von K+S läuft seit vergangener Runde in der zweiten Runde, FAZ

- "Corona dürfte die Wende zur Elektromobilität eher beschleunigen", Gespräch mit VW-Vertriebs- und Marketingleiterin für Elektromobilität Silke Bagschik, FAZ

- "In unserem Geschäft zählt Grösse", Gespräch mit Flatex-Chef Frank Niehage, FAZ

- Tesla-Gigafactory bei Berlin könnte bis auf 2 Millionen Pkw pro Jahr erweitert werden, Focus

- Der Schienenfahrzeug-Hersteller Bombardier Transportation kann mit staatlichen Bürgschaften über 750 Millionen Euro aus Deutschland rechnen, FAZ

- Reiseveranstalter TUI sagt 2020 wegen Corona-Gefahr alle Partyreisen ab/startet an diesem Sonnabend kostenlose Covid-Versicherung, Gespräch mit Deutschlandchef Marek Andryszak, Funke

- Flüchtiger Wirecard-Vorstand Jan Marsalek schreibt in privaten Chats: "Ich dementiere die Vorwürfe nicht", HB

- SPD kritisiert jüngste US-Sanktionsdrohungen als "Angriff auf unsere Souveränität", HB

- Landkreistag begrüsst Verzicht auf Ausreisesperren, Funke

- EU-Gipfel: Deutsche Autoindustrie fordert Nachbesserung am Wiederaufbauplan, Funke

- EuGH-Urteil zum "Privacy Shield": DIHK warnt vor Folgen für deutsche Unternehmen, HB

- LG-Urteil: Mietpreisbremse in NRW war fünf Jahre lang ungültig, Welt

- FDP-Chef Christian Lindner warnt Kanzlerin Merkel vor falschen Weichenstellungen beim EU-Sondergipfel, Funke

- Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments: Angela Merkel muss bei Wiederaufbauplan und Haushalt Rechtsstaatlichkeit stärken, Welt

- Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel ruft seine Amtskollegen unmittelbar vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel zu Haushalt und Corona-Hilfen zur Kompromissbereitschaft auf, Bild

- Familienunternehmer kritisieren Green Deal, HB

- Mit der EU-Ratspräsidentschaft in diesem Halbjahr hat Deutschland die einmalige Chance erhalten, den Neustart Europas aus der Krise mit eigenen Impulsen zu gestalten, Gastbeitrag von Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter, HB

/mis

(AWP)