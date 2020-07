----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax seine Gewinne am Montag zunächst halten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 12 938 Punkte. In der Vorwoche war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt. Der Wochengewinn betrug dennoch 2,3 Prozent. Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus überwog die Sorgen um die zweite Erkrankungswelle. Der EU-Gipfel über das Coronahilfspaket erweist sich derweil als zähes Ringen.

USA: - DOW FÄLLT, S&P STEIGT - Der Dow Jones Industrial hat am Ende einer soliden Börsenwoche leicht nachgegeben. Die anderen wichtigen Börsenindizes hingegen schlossen am Freitag moderat im Plus. Im Fokus standen US-Konjunkturdaten: So hat sich die Stimmung der Verbraucher angesichts der angespannten Corona-Lage eingetrübt. Der Dow fiel am Freitag um 0,23 Prozent auf 26 671,95 Punkte. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Plus von 2,29 Prozent. Getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff war das Börsenbarometer zur Wochenmitte bis auf 27 071 Punkte angestiegen und hatte damit den Kurseinbruch Mitte Juni wieder wett gemacht. Anschliessend ging ihm jedoch etwas die Kraft aus - auch wegen der Sorgen um eine heftige zweite Welle der Viruserkrankung. Der breiter gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,28 Prozent auf 3224,73 Zähler zu.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, JAPAN KAUM VERÄNDERT - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt hauchdünn im Minus. In China hingegen stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um mehr als 2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte moderat zu.

DAX 12919,61 0,35% XDAX 12969,94 0,64% EuroSTOXX 50 3365,60 0,01% Stoxx50 3081,47 0,29% DJIA 26671,95 -0,23% S&P 500 3224,73 0,28 NASDAQ 100 10645,22 0,18%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,21 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1444 0,14% USD/Yen 107,27 0,22% Euro/Yen 122,75 0,36%

ROHÖL:

Brent 42,86 -0,28 USD WTI 40,34 -0,25 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Montag, 7.00 Uhr

- Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft der Hannover Rück derzeit nur schwer einschätzbar, vor allem in der Schaden-Rückversicherung, während im Personen-Rückversicherungsgeschäft recht gute Prognosen möglich sind, Interview mit Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz, NZZ

- DFB-Chef Keller: Stadionbesuche mit Massentests ermöglichen, Interview mit DFB-Präsident Fritz Keller, Badische Zeitung

- Japan stellt sich auf wachsende Gefahr durch Hochwasserschäden ein, Nihon Keizai Shimbun

- EU-Streit um Rechtsstaatlichkeit: Der Staatssekretär für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), warb für die Haltung des niederländischen Premierministers Mark Rutte, Bild

- CSU-Familienpolitikerin Silke Launert fordert Steuer-Pauschale zum Absetzen des Homeoffice, Bild

- Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl und der langjährige CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok warnen nachdrücklich davor, das EU-Rettungsprogramm für die europäische Wirtschaft an der Frage der Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Mitgliedsländern scheitern zu lassen, Bild life

- Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) warnt nach den Ausschreitungen in Stuttgart vor einem Monat und in Frankfurt am Wochenende vor einer zunehmenden Gewalttätigkeit gegenüber Polizisten, Bild life

- VW-Vorstandschef Herbert Diess: VW braucht bis 2023, um wieder das Niveau vor Corona zu erreichen, Business Insider

- Linksfraktionschef Dietmar Bartsch rechnet damit, dass seine Partei bei einem Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel aus der Politik im kommenden Jahr Stimmen von bisherigen CDU-Wählern gewinnen wird, Interview, Rheinische Post

- EY warnte Wirecard, dass die Ergebnisse der Sonderprüfung durch die KPMG das Risiko einer Fehlinterpretation berge, FT

- Strafzinsen kosten Rentenkasse 79 Millionen Euro, Bild

- EBay befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um sein Geschäft mit Kleinanzeigen an das norwegische Unternehmen Adevinta zu verkaufen, WSJ

bis Sonntag, 20.30 Uhr

- "Wir sind von dieser Krise überrollt worden", Interview mit Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister, FAZ

- Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen zweiten landesweiten Lockdown in Grossbritannien so gut wie ausgeschlossen, Sunday Telegraph

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nutzte bei Vergabe der Pkw-Maut auch privaten Mail-Account - Grüne und FDP im Untersuchungsausschuss fordern Ermittlungsbeauftragten, Welt

- Trotz Coronakrise steigt die Zahl neuer deutscher Technologie-Start-ups deutlich, HB

- Durch die Erhöhung der Regelsätze in der staatlichen Grundsicherung kommen auf Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr Mehrausgaben in Höhe von 869 Millionen Euro zu, HB

- Der Chef der Deutschen Messe AG über die katastrophalen Folgen von Corona für die Branche, Interview mit Jochen Klöckler, HB

- Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek in Russland untergetaucht, HB

- Datenschutzbeauftragte Stefan Brink: Der EuGH will Europas Standards mit harter Hand durchsetzen, FAZ

- Koalitionsstreit um Reklame mit Franziska Giffey, FAZ

- Für Musikindustrie wird digitales Standbein zur Lebensversicherung, Interview mit Flori­an Drücke, der Vorstands­vor­sit­zen­de des Bundes­ver­bands Musik­in­dus­trie, FAZ

/mis

(AWP)