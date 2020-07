----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der sich verschärfende Streit zwischen China und den USA drückt am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Erstmals seit Wochenbeginn dürfte der Dax wieder unter die runde Marke von 13 000 Punkten tauchen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 12 940 Punkten. Als Reaktion auf die Schliessung eines chinesischen Konsulats in Houston forderte China nun seinerseits die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der südwestchinesischen Stadt Chengdu zu schliessen. Das ohnehin seit langer Zeit angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern erreicht damit einen weiteren Tiefpunkt, was sich auf den Welthandel weiter negativ auswirken könnte.

USA: - VERLUSTE - Herbe Verluste hat es am Donnerstag an den US-Aktienmärkten gegeben. Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft , Tesla und Dow Inc kamen bei den Anlegern nicht gut an. Als sich die Verluste ausweiteten, machten Investoren vor allem bei den zuletzt phänomenal gelaufenen Technologieaktien Kasse - womit sich der Abwärtsdruck noch erhöhte. Der Dow Jones Industrial verlor 1,31 Prozent auf 26 652,33 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE, JAPAN GESCHLOSSEN - Die sich weiter hochschaukelnden Spannungen zwischen China und den USA haben die Börsen Asiens am Freitag belastet. Hinzu kamen schwache Vorgaben der US-Börsen, nachdem dort die Quartalszahlen grosser Konzerne auf geteiltes Echo gestossen waren. Allerdings hatten die globalen Aktienmärkte nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash bereits jüngst immer mal wieder Ermüdungserscheinungen gezeigt. In China ging es für den CSI 300 zum Wochenschluss um zuletzt rund drei Prozent nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank um 1,8 Prozent. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages erneut geschlossen.

DAX 13103,39 -0,01% XDAX 12986,28 -1,11% EuroSTOXX 50 3371,74 0,03% Stoxx50 3064,27 0,08% DJIA 26652,33 -1,31% S&P 500 3235,66 -1,23% NASDAQ 100 10580,59 -2,67%

RENTEN:

Bund-Future 176,77 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1600 0,03% USD/Yen 106,46 -0,38% Euro/Yen 123,49 -0,35%

ROHÖL:

Brent 43,46 +0,15 USD WTI 41,15 +0,08 USD

bis 06.00 Uhr:

- Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber: EU stellt falsche Weichen, Passauer Neue Presse

- Sebastian Kurz, österreichischer Bundeskanzler: 'Sparsame Vier' wollen weiter in EU zusammenarbeiten, Welt

- Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, will Haftung von Wirtschaftsprüfern deutlich ausweiten, Rheinische Post

- FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann: Rückkehrer aus Risikoländern sollen Corona-Tests selbst zahlen, Saarbrücker Zeitung

- Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, für freiwillige Corona-Tests für Urlauber, Rheinische Post

- Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, wirft Lufthansa Vorsatz bei fehlenden Reise-Erstattungen vor, Rheinische Post

- Britischer Finanzminister Rishi Sunak plant Förderbank für landesweite Infrastruktur-Projekte, FT

- FDP-Chef Christian Lindner: Läden sollten an zwölf Sonntagen im Jahr öffnen dürfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Politiker aus dem Südwesten werben für Spahn als Parteichef, Stuttgarter Zeitung

- Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte: Olaf Scholz "ohne Zweifel geeigneter Kandidat für Kanzleramt", Neue Osnbrücker Zeitung

- Thomas Eisenreich, Geschäftsführer des Bundesverbands der Betreuungsdienste: Schlimme Zustände auch bei osteuropäischen Pflegekräften, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Der Tiefpunkt liegt hinter uns", Gespräch mit Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer, BöZ

- Corona-Kreditrisiken sind "überschaubar", Gespräch mit Siegfried Mehring, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands, BöZ

- Prime Capital spürt Corona-Delle, Gespräch mit Firmenchef Andreas Kalusche, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Delivery-Hero-Chef: Weiss nicht wann wir profitabel sind, Gespräch mit Firmenchef Niklas Östberg, HB

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht im Wirecard-Skandal in die Offensive und verschärft die Regeln für die Finanzaufsicht und für die Wirtschaftsprüfer, HB

- EU-Kommission verlangt von Google bedeutende Zugeständnisse für Erlaubnis der Übernahme von Fitbit, FT

- Drei Banken für Börsengang der Vodafone-Funktürme, FAZ

- Nach Grossbritannien schliesst auch Frankreich den chinesischen Technologiekonzern Huawei faktisch vom Aufbau des 5G-Netzes aus, HB

- Constantin-Vorstände warnen vor Corona-Folgen für die Film-Industrie, HB

- Bosch beendet Kurzarbeit in Entwicklung, Forschung, Vertrieb und Verwaltung und senkt Arbeitszeit und Gehalt, Wiwo

- "Die Bahn bekommt einen Blankoscheck", Flixbus-Gründer Andre Schwämmlein verlangt von der EU Auflagen für die Milliardenzahlungen an den Staatskonzern und will eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof prüfen, HB

- ZF mandatiert Bank für Verkauf der Luftfahrttechnik, FAZ

- 10-Milliarden-Start-Up Uipath beauftragt Banken für Börsengang, FAZ

- FDP-Chef Christian fordert Lockerung des Verkaufsverbots am Sonntag, Funke

- VDA-Präsidentin Hildegard Müller: Nachfrage nach E-Autos steigt weiter, Funke

- Verbraucherschützer warnen vor Geisterflügen, Focus

- Österreich plant neue dauerhafte Machtallianz innerhalb der EU, Gespräch mit Sebastian Kurz (ÖVP), Welt

- "Die Krise u?bersteigt auch unsere Kräfte", Gespräch mit Klaus-Dieter Scheurle, Chef der Deutschen Flugsicherung, HB

- Auf dem letzten EU-Gipfel hat sich gezeigt, dass von der ursprünglichen europäischen Idee eines politisch zusammenrückenden Europas wenig u?brig ist, Gastbeitrag von Ökonom Bert Rürup, HB

- "Jeder hat ein bisschen was gewusst, aber keiner alles", Gespräch mit Kriminalpsychologe Thomas Müller über Bilanzskandale wie bei Wirecard, HB

- "Helfen kann nur die Amputation", Gespräch mit Ex-Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz, HB

- "Sie wissen doch selbst, dass das nur ein frommer Wunsch ist", Gespräch mit Ex-Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, HB

- Der EU-Gipfel weist den Weg in die richtige Richtung, Gastbeitrag von Ex-Bundesfinanzminister Hans Eichel, HB

- "Trumps Standpunkt ist schlüssig", Gespräch mit Frank Sportolari, Präsident der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, FAZ

- "Bei Betrug hört es dann auch auf", Gespräch mit Union-Investment Hans-Joachim Reinke über den Fall Wirecard, FAZ

- Corona-Warn-App hat bei Millionen kaum funktioniert, Bild

