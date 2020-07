Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Auch nach zwei Tagen der Stagnation herrscht am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter Vorsicht. Erwartet werden zum Handelsbeginn leichte Kursverluste. Den Leitindex Dax taxierte der Broker IG rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,62 Prozent niedriger auf 12 756 Punkte. An der Wall Street hatten die Aktienkurse in der letzten Handelsstunde nachgegeben. Angesichts der nach wie vor hohen Zahlen von mit dem Coronavirus Infizierten, des Zinsentscheids der Fed an diesem Abend und einer Reihe von Quartalsberichten grosser Konzerne mieden die Anleger das Risiko.

USA: - VERLUSTE - Vor einem Reigen an bedeutenden Unternehmenszahlen sind die Anleger an den New Yorker Börsen am Dienstag in Deckung gegangen. Vor allem im Späthandel liess der Dow Jones Industrial Federn, am Ende verlor er 0,77 Prozent auf 26 379,28 Punkte. In den Schlussminuten hatte er wenige Punkte niedriger seinen tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 3218,44 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN TOKIO - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund ein Prozent fiel, ging es für die Kurse in China nach oben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um rund ein Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 0,12 Prozent.

DAX 12835,28 -0,03% XDAX 12785,37 -0,77% EuroSTOXX 50 3303,56 0,02% Stoxx50 3016,99 0,52% DJIA 26379,28 -0,77% S&P 500 3218,44 -0,65% NASDAQ 100 10532,50 -1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,21 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1730 0,11% USD/Yen 105,08 -0,02% Euro/Yen 123,25 0,1%

ROHÖL:

Brent 43,28 +0,06 USD WTI 41,00 -0,04 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Abhöraffäre bei VW weitet sich aus: Auch Gespräche mit Prevent-Managern heimlich mitgeschnitten, Business Insider

- EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU): Europa lernt aus Fehlern der Vergangenheit, Gastbeitrag HB

- CDU-Politiker und Kandidat für den Parteivorsitz, Norbert Röttgen: Neuer CDU-Vorsitzender muss Merkel-Wähler halten können, Rheinische Post General-Anzeiger

- FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle fordert hohe Hürden für Polizei-Zugriff auf Corona-Gästelisten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP: Lehrer sollen Sommerferien für digitale Fortbildung nutzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Verzögerungen bei Vergaben öffentlicher Aufträge wegen Corona-Krise, Welt

- CDU-Politiker Norbert Röttgen (CDU) fordert 'Gruppe von willigen Staaten' für EU-Aussenpolitik, Rheinische Post und General Anzeiger

bis 23.45 Uhr:

- In der aufgrund der Coronakrise aktuell ausgesetzten Diskussion innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe über die Bildung eines Spitzeninstituts machen sich die Sparkassen in Niedersachsen für eine Beteiligung der Ende 2019 rekapitalisierten Nord/LB stark, Gespräch mit Verbandspräsident Thomas Mang, BöZ

- Ruprecht Polenz spricht sich für Armin Laschet als CDU-Chef und Kanzlerkandidat aus, Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- Sparpaket bei Daimler hat Volumen von fast einer halben Milliarde Euro, Automobilwoche

-Allianz Direct plant noch in diesem Jahr die nächsten Expansionsschritte, Gespräch mit Firmenchef Bart Schlatmann, HB

- Bafin-Chef Felix Hufeld hat Abgeordnete im Wirecard-Skandal falsch informiert, Spiegel

- Verbraucherschützer kritisiert Auswärtiges Amt für Reisehinweis zu Spanien, Bild

- Coronakrise sorgt für milliardenschweren Investitionsstau beim Bund, Welt

- Studie zu Corona-Folgen: Kinder und Jugendliche verbachten im Lockdown bis zu 75 Prozent mehr Zeit mit Online-Spielen und Social Media, Funke

- Wirecard: Finanzausschuss-Vorsitzende fordert vor Sondersitzung "transparente Aufklärungsarbeit", Funke

- Angesichts wieder ansteigender Infektionszahlen fordert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern gegen eine zweite Corona-Welle, Spiegel

- Chef der Verbraucherzentralen kritisiert Landwirtschaftsministerin, Funke

- Gesetzliche Krankenversicherung soll die Kosten für Corona-Tests bei allen Urlaubern übernehmen, die aus dem Ausland zurückkehren, Spiegel

- FDP kritisiert Zugriff der Polizei auf Corona-Kontaktdaten / Hotel- und Gaststättenverband besorgt, Funke

- Gewerkschaft NGG fordert konsequente Umsetzung des Werkvertragsverbots in der Fleischindustrie, Funke

- Entscheidung über Bundesliga mit Zuschauern erst in zwei Wochen, Bild

- Jüngster EU-Gipfel Wende für Europa, Gastbeitrag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, HB

- BA-Vorstand Daniel Terzenbach hält Fachkräfteeinwanderung trotz Corona für erforderlich, HB

- Verpflichtende Corona-Tests: Kosten für Flugtickets könnten steigen, Welt

- Verbot von Werksverträgen: CDU-Wirtschaftsrat fordert Unionsminister zur Blockade im Kabinett auf, Bild

- Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will Kinobetreiber mit neuen Abstandsregeln retten, Bild

