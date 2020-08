Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem erneuten kurzen Ausflug über die Marke von 13 000 Punkten am Vortag ist zur Wochenmitte für den Dax wieder Stagnation angesagt. Die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen und der starke Euro dürften den Aufwärtsdrang des deutschen Leitindex am Mittwoch bremsen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 890 Punkte und damit nur wenige Punkte über dem Schlusskurs des Vortages. Hinzu kommt, dass laut US-Präsident Donald Trump die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres absagten.

USA: - DOW VERLIERT, TECHS GEWINNEN - Die US-Börsen sind auch am Dienstag ein zweischneidiges Schwert geblieben. Während der Dow Jones Industrial mit seinen Standardwerten weiter nicht auf Touren kam, verbuchten andere Indizes neue Rekorde. Der technologielastige Nasdaq 100 schraubte seine Bestmarke auf 11 421 Punkte hoch und der S&P 500 folgte ihm mit einem Rekord von 3395 Zählern.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,26 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel hingegen um rund ein halbes Prozent, während der Hang Seng in Hongkong sich knapp in der Gewinnzone hielt. Laut US-Präsident Donald Trump sagten die USA die geplanten Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommen im Januar bis auf Weiteres ab. Allerdings hatten Investoren angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl und des zuletzt deutlich härten Tons zwischen den beiden Staaten ohnehin nicht viel von den Gesprächen erwartet.

DAX 12'881,76 -0,3% XDAX 12'859,60 -0,53% EuroSTOXX 50 3'289,64 -0,49% Stoxx50 2'971,78 -0,5% DJIA 27'778,07 -0,24% S&P 500 3'389,78 0,23% NASDAQ 100 11'399,03 0,98%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,50 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1932 0,01% USD/Yen 105,58 0,16% Euro/Yen 125,97 0,17%

ROHÖL:

Brent 45,13 -0,33 USD WTI 42,63 -0,26 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Industrieverband verlangt Ausweitung der Kapazitäten für Corona-Tests, Interview mit Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Reduzierte Arbeitszeit könnte geeignete Massnahme sein, Interview, Funke

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht mit Scholz 'neue Machtoption', Bild

- Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) lobt Teslas Projektmanagement in Grünheide, HB

- Takeda will Sparte für freiverkäufliche Medikamente für 250 Milliarden Yen an Embassy-Blackstone verkaufen, Nikkei

- Indiabulls will Immobiliensparte an Embassy-Blackstone verkaufen, Economic Times

- Demae-Can erwägt Übernahmeangebot für Uber Eats Japan, TV Tokyo

- Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick (Grüne): "Viele Sparer wären froh, wenn sie ihrem Bankberater nie begegnet wären", Interview, Welt

- US-Bundesstaaten fordern wegen Schäden durch Opiode mehr als 26 Milliarden US-Dollar von Pharmaindustrie, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- Auf den Führungswechsel folgt oft die Digitalisierung, Gespräch mit Sage-Finanzvorstand Heino Erdmann, BöZ

- Bundesregierung erwartet durch Brandenburger Tesla-Projekt Schwung für andere Grossbauprojekte, HB

bis 21.00 Uhr:

- Curevac plant nach US-Börsen-Start Personalaufbau, Gespräch mit Vorstandsmitglied Franz-Werner Haas, Schwäbisches Tagblatt

- ViacomCBS verhandelt über Verkauf von CNET an Red Ventures für 500 Millionen US-Dollar, WSJ

- SPD-Generalsekretär ist Befürchtungen entgegengetreten, die SPD könne mit einem zu linken Programm in den Wahlkampf ziehen und dadurch ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz schwächen/hat die EU aufgefordert, vom Sondergipfel zu den Protesten in Belarus ein klares Signal an die dortige Regierung zu senden, Gespräch mit Lars Klingbeil, HB

- Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion formuliert Bedingungen für Bündnis mit Linkspartei, Gespräch mit Carsten Schneider, Welt

- Politiker und Ärzte warnen vor Personalengpässen in Gesundheitsämtern, Welt

- Paul-Ehrlich-Institut hält erste Corona-Impfungen Anfang 2021 für möglich, Funke

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigt sich in der Corona-Pandemie offen gegenüber dem jüngsten Vorschlag der IG Metall zur Einführung einer Vier-Tage-Woche, Funke

- Ärztevertreter fordern leichteren Zugang zu Corona-Tests für Klinikpersonal, Funke

- Der designierte FDP-Generalsekretär und Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, richtet nach der Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat lobende Worte in Richtung der Sozialdemokraten, Welt

- Kleinbetriebe ziehen sich aus dualer Ausbildung zurück, HB

- Klimaschäden: Millionenhilfen für den Wald bisher kaum ausgezahlt, Funke

- Luftverkehrsbranche warnt vor Doppelbesteuerung beim Emissionshandel, Interview mit BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow, Funke

- "Arbeit 4.0 braucht Mitbestimmung 4.0", Gespräch mit IG-Metall-Vorstandsmitglied Christiane Benner, HB

- Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht im Zusammenhang mit der SPD-Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz eine Ampel-Koalition im Bund in greifbare Nähe rücken, Bild

