Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax baut die Kursgewinne der Vorwoche wohl zunächst aus: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung ein halbes Prozent höher auf 13 274 Punkte. "Der Dax nähert sich einmal mehr dem oberen Ende seiner Seitwärts-Range", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Fraglich ist jedoch, ob es wirklich genügend Käufer für einen Ausbruch nach oben gibt. Die letzten Male haben die Anleger ab 13 300 Punkten jeweils angefangen, ihre Gewinne mitzunehmen." Der Aktienmarktstratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht mit Blick auf den Rest des Jahres mit der US-Wahl, möglichen Signalen der Stärke gegenüber China und Verzögerungen in der Corona-Impfstoffentwicklung einige Risikofaktoren. Letztlich rechnet Matejka daher nicht damit, dass sich der europäische Aktienmarkt in den kommenden Monaten von seinen Fesseln lösen kann. Stärker sieht er den US-Markt.

USA: - DOW ERHOLT, NASDAQ IM MINUS - Technologiewerte haben bei den US-Anlegern nach dem Ende ihrer Rally weiter einen schweren Stand. Einem zögerlichen Stabilisierungsversuch im frühen Handel folgte am Freitag im Nasdaq 100 mit 10 945 Punkten der Rutsch auf einen neues Tief seit vier Wochen. Letztlich schloss der Auswahlindex der Tech-Börse Nasdaq dann 0,60 Prozent tiefer bei 11 087,40 Punkten. Von seinem Rekordhoch in der Vorwoche bei 12 439 Punkten ist er inzwischen deutlich entfernt. Der Dow Jones Industrial konnte sich mit plus 0,48 Prozent derweil etwas erholen auf 27 665,64 Punkte. Nach der sehr schwachen Vorwoche mussten die Anleger damit in der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche einen weiteren Verlust von 1,7 Prozent hinnehmen. Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich mit plus 0,05 Prozent am Freitag kaum verändert auf 3340,97 Punkten ins Wochenende. Für neuen Aufschwung könnte in der kommenden Woche die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) sorgen, wenn sie abermals eine noch für lange Zeit lockere Geldpolitik bekräftigt.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt vor allem dank der Erholung der US-Standardwerte am Freitagabend weiter zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei-225 rund eine Stunde vor Handelsende 0,66 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,40 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong rückte der Hang-Seng-Index um 0,70 Prozent zu.

DAX 13202,84 -0,05% XDAX 13181,63 0,54% EuroSTOXX 50 3315,81 0,09% Stoxx50 2986,20 0,33% DJIA 27665,64 0,48% S&P 500 3340,97 0,05% NASDAQ 100 11087,40 -0,60%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,97 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1849 0,02% USD/Yen 106,06 -0,1% Euro/Yen 125,66 -0,08%

ROHÖL:

Brent 39,92 +0,09 USD WTI 37,51 +0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) glaubt weiter an die Auto-Kaufprämie, Bild

- JU-Chef Tilman Kuban: Begrenzte Aussagekraft des NRW-Wahlerfolgs für CDU-Vorsitz, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Vorstand will Resolution zu Moria beschliessen, The Pioneer

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will 'substanziell' mehr Migranten aus Moria aufnehmen, Bild

- DFL-Chef Christian Seifert gegen Gleichverteilung der Medienerlöse, Kicker

- Studie: Diversität in deutschen Konzernen nur ein Lippenbekenntnis, HB

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vergleicht Kritik an Corona-Tests mit Kritik am FC Bayern, Augsburger Allgemeine

bis 20.30 Uhr:

- Bayer-Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann: "Ich werde unbequem sein", HB

- IPO-Welle schwappt mit Synlab ins nächste Jahr, FAZ

- TUI Cruises plant vollständigen Kreuzfahrt-Neustart im Frühjahr 2021, Welt

- Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire verlangt von der EU klare Haltung gegenüber China, Welt

- Postvorstand stellt Montagszustellung infrage und hält hohen Lohnabschluss für verantwortungslos, Welt

- Vor EU-China-Gipfel: Staatssekretär Annen kritisiert Peking ungewöhnlich scharf, HB

- Deutsche Industrie schlägt gegenüber China deutlicheren Ton an, Welt

- Softbank-Manager stossen Diskussionen zu Börsenrückzug neu an, FT

- Die Klimapläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stossen innerhalb seiner eigenen Partei auf heftige Kritik, Welt

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner plädiert dafür, dass Unternehmen Verluste durch die Corona-Krise rückwirkend abschreiben dürfen, Welt

- Bundesregierung erklärt Bordrestaurants der Bahn zum Staatsgeheimnis, Welt

- Nestlé schliesst sich Initiative für Klima-Label auf Lebensmitteln an, Welt

- Preise für Wohnimmobilien steigen laut Wirtschaftsforschern bis 2030 weiter, Welt

- Polens Ministerpräsident fordert Aus für Nord Stream 2, FAZ

- Der Multimilliardär Michael Bloomberg will einem Medienbericht zufolge den Wahlkampf von US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden in Florida mit mindestens 100 Millionen Dollar unterstützen, Washington Post

- Russland-Beauftragter der Bundesregierung Johann Saathoff: "Moskau muss wieder wie ein Partner agieren", HB

(AWP)