---------- AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG NACH KURSRUTSCH AM MONTAG - Im Dax zeichnet sich am Dienstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine kleine Erholung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung rund ein halbes Prozent höher auf 12 607 Punkte. Am Vortag war der Leitindex aus Furcht der Anleger vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle um mehr als 4 Prozent abgerutscht. Dabei hätte er fast seinen grössten Tagesverlust seit Mitte März erlitten, als der Corona-Crash gerade noch am Laufen war. In den USA hatte sich der Dow Jones Industrial am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa bereits etwas von seinem Tagestief erholt. Dies gibt Aktien hierzulande wohl auch eine gewisse Stütze, nachdem der Dax am Montag bis nahe an die 12 500 Punkte abgerutscht war und so seine verbliebenen Gewinne seit Anfang August wieder egalisierte.

USA: - DOW DEUTLICH IM MINUS, NASDAQ IM PLUS - Die Erholung der Technologiewerte im späten Handel hat den Ausverkauf an den New Yorker Börsen am Montag gebremst. Der Nasdaq 100 drehte sogar ins Plus und schloss 0,40 Prozent höher auf 10 980,22 Punkten. Apple gewannen nach einer Rally in der letzten Handelsstunde etwas mehr als drei Prozent. Die Angst vor einer neuen Corona-Welle hatte auch den New Yorker Aktienhandel zunächst erheblich belastet. Mit 26 715 Punkten fiel der Dow Jones Industrial im Verlauf auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Aus dem Tag ging der Leitindex mit einem Abschlag von 1,84 Prozent auf 27 147,70 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,16 Prozent auf 3281,06 Punkte.

ASIEN: - CHINA UND HONGKONG IM MINUS; FEIERTAG IN JAPAN - In Asien haben sich die Aktienmärkte in China und Hongkong am Dienstag nach den deutlichen Verlusten vom Wochenauftakt erneut schwach präsentiert. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertags nach wie vor geschlossen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen lag zuletzt leicht im Minus, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong knapp ein halbes Prozent einbüsste. Am Montag hatte der CSI knapp ein Prozent nachgegeben und der Hang Seng etwas mehr als zwei Prozent. Erneut sehr schwach präsentierte sich der Aktienmarkt in Südkorea. Der dortige Leitindex verlor am Dienstag mehr als zwei Prozent, nachdem er bereits am Montag knapp ein Prozent nachgegeben hatte.

DAX 12542,44 -4,37% XDAX 12645,88 -3,62% EuroSTOXX 50 3160,95 -3,74% Stoxx50 2892,80 -2,88% DJIA 27147,70 -1,84% S&P 500 3281,06 -1,16% NASDAQ 100 10980,22 0,40%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,51 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1766 -0,04% USD/Yen 104,51 -0,14% Euro/Yen 122,97 -0,18%

ROHÖL:

Brent 41,45 +0,01 USD WTI 39,50 +0,19 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 25 (30) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 38 (42) EUR - 'OVERWEIGHT' - COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 92 (80) EUR - 'BUY' - EVERCORE ISI STARTET LINDE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 275 USD - HÄNDLER: EVERCORE ISI STARTET LINDE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 275 USD - BARCLAYS HEBT SAFRAN AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 109 (92) EUR - CREDIT SUISSE NIMMT INTESA SANPAOLO MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 2,50 EUR - CREDIT SUISSE SENKT UNICREDIT AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 9,50 EUR - JPMORGAN HEBT A.P. MOLLER-MAERSK AUF 'OVERWEIGHT'(NEUTRAL) ZIEL 12120(10369)DKK - RBC HEBT BAT AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 3200 (2700) PENCE - RBC HEBT IMPERIAL BRANDS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 1900 (1800) P - RBC SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 53 (84) EUR - 'OUTPERFORM'

---------- PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Luftverkehrsbranche warnt vor verschärften Corona-Quarantäneregeln, HB - Die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, unterstützt Fieberambulanzen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahns (CDU), Passauer Neue Presse - Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef in NRW fordert Corona-Tests an Fussballstadien, Kölner Stadt-Anzeiger - Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, fordert, dass sich Europa weder von Wladimir Putin noch von Erdogan erpressen lassen darf, Interview, Welt - Aus Sicht von US-Aussenminister Mike Pompeo gefährdet die russische Gaspipeline Nord Stream 2 Europa, Interview, Bild

bis 05.01 Uhr: - Gutscheinlösung für Corona-Stornierungen bringt Reisebranche neue Belastungen, HB - Aktivistischer Investor Trian Fund Management beteiligt sich an US-Kabelkonzern Comcast, WSJ - Krankenhausgesellschaft: Kliniken in Deutschland sind auf steigende Zahl an Corona-Patienten vorbereitet, Funke - Deutscher Städtetag fordert Tariflösung am Verhandlungstisch statt Warnstreiks, Funke

bis 23.45 Uhr: - Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Christian Pegel zu Nord Stream: "Bald wird weitergebaut", BöZ - Nikolaos Paschos, Konzernrechtler bei Latham & Watkins, über geplanten Börsenrückzug von Rocket Internet: "Delisting betrifft nicht die Aktionärsrechte", BöZ - Dirk Schumacher und Sebastian Römer vom Asset Manager Natixis: "Gewaltiger Strukturwandel", BöZ - Deutscher Städte- und Gemeindebund fordert Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten, Welt

bis 21.00 Uhr: - Schulgipfel soll Finanzierung von Lehrer-Laptops beschleunigen, HB - Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum: "Wir müssen den Kapitalismus neu definieren", Zeit online - Grundfreibetrag steigt 2021 auf 9744 Euro, The Pioneer - Zentralbankkritiker David Marsh: "Wir sind mittelfristig auf dem Weg in eine Transferunion", HB - Deezer-Chef: "Der Markt ist noch längst nicht gesättigt", FAZ

----------

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui Buchungs-Update 10:00 DEU: Deutsche Telekom Pk zu neuen Angeboten 22:15 USA: Nike Q1-Zahlen DEU: Abschluss der 3. Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und Verdi DEU: Knauss Tabbert, Bekanntgabe Emissionspreis GBR: Kingfisher, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:30 SWE: Notenbank-Entscheidung 10:00 DEU: Ifo, Konjunkturprognose 16:00 EUR: Index Verbrauchervertrauen 09/20 (Vorabschätzung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 08/20 EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister - 2. Tag und letzter Tag, Brüssel EUR: EU-Ministertreffen zu allgemeinen Angelegenheiten, Brüssel SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Allianz-Autoforum: "Cyber Risks in the Connected Car Eco System" (online), München HINWEIS: JPN: Feiertag, kein Börsenhandel

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 16.00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen September (Punkte) -14,7 -14,7 Vereinigtes Königreich --- Keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet --- USA 16.00 Uhr Verkauf bestehender Häuser August Monatsvergleich +2,4 +24,7

(AWP)