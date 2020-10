Morning Briefing International

----------

AKTIEN

---------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der Tritt auf die Bremse bei einem weiteren milliardenschweren US-Konjunkturpaket durch den Präsidenten Donald Trump schlägt den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch auf die Stimmung. Trump wies die Regierung und seine Republikaner am Vorabend an, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Den Optimisten am Markt, im Börsenjargon auch Bullen genannt, fällt somit ein wichtiges Kaufargument weg. Der US-Leitindex Dow sackte nach der Anweisung Trumps in wenigen Minuten um mehr als 600 Punkte ab und erholte sich bis zur Schlussglocke auch nicht mehr. Die vom Broker IG für das deutsche Börsenbarometer Dax implizierte Minus von rund einem Viertelprozent auf 12 872 Zähler nimmt sich dagegen noch vergleichsweise harmlos aus.

USA: - VERLUSTE - Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einem Stopp der Gespräche über ein weiteres Konjunkturprogramm haben den Anlegern am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag den Börsentag verdorben. Hatten sie im Verlauf noch auf eine womöglich zeitnahe Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Stimuluspaket gehofft, fuhr der gerade erst vom Krankenhaus ins Weisse Haus zurückgekehrte Trump ihnen dann in die Parade. Trump will die Gespräche zunächst bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis legen. Für die Standardwerte, die zunächst ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut hatten, ging es nach den Aussagen Trumps nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 1,34 Prozent auf 27 772,76 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch infolge eines Dämpfers für die Hoffnungen auf ein baldiges, weiteres US-Corona-Konjunkturpaket keine gemeinsame Richtung gefunden. So schaltete US-Präsident Donald Trump im Wahlkampfmodus einen Gang höher und ging auf Konfrontationskurs. Er wies die Regierung und seine Republikaner an, bis nach der Wahl Anfang November nicht mehr mit den Demokraten über ein Wirtschaftspaket zu verhandeln. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt leicht, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong moderat stieg. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

DAX 12906,02 0,61% XDAX 12809,58 -0,58% EuroSTOXX 50 3233,30 0,41% Stoxx50 2921,25 -0,11% DJIA 27772,76 -1,34% S&P 500 3360,95 -1,4% NASDAQ 100 11291,27 -1,89%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,58 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1735 0% USD/Yen 105,69 0,06% Euro/Yen 124,03 0,06%

ROHÖL:

Brent 41,98 -0,67 USD WTI 39,89 -0,78 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Auch vier Monate nach den Beschlüssen zum deutschen Konjunkturprogramm sind grosse Teile des Pakets nicht umgesetzt, HB

- Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nennt Altkanzler Gerhard Schröder 'Laufbursche Putins', Interview, Bild

- Für Shell-Vorstand Huibert Vigeveno steht das Ölzeitalter kurz vor seinem Ende, Interview, HB

- SAP will einen Teil der Beschaffungsausgaben an Organisationen vergeben, die auf soziale Zwecke und Diversität achten, Interview mit Vertriebschefin Adaire Fox-Martin, HB

- Grünen-Chef Robert Habeck fordert nach der Vorstellung des Lageberichts zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden neben einer wissenschaftlichen Analyse die Einrichtung eines unabhängigen Polizeibeauftragten, Interview, Rheinische Post

- Verbraucherzentralen für Schadstoffverbot in Lebensmittelverpackungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Hemdenhersteller Olymp geht für 2020 von 20 Prozent Umsatzminus aus, Heilbronner Stimme

- Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt vor Überforderung medizinischer Kapazitäten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die britische Regierung diskutiert Pläne über Zuschüsse für Kernreaktoren in Höhe von 1,5 bis 2 Milliarden britische Pfund, FT

bis 23.45 Uhr:

- Wirecards Banken ohne Einblick in Prüfbericht, BöZ

- Nachhaltigkeitsstrategie verbilligt Finanzierung, Gespräch mit EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer, BöZ

- 120 000 Studierende haben Corona-Überbrückungshilfe beantragt, Funke

- SPD-Parteivorsitzender unterstützt innerdeutsche Reiserestriktion für Corona-Risikogebiete, Bild

- BVI schlägt Fondsmodell für EU-Projekte vor, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Thomas Richter, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Continental verhandelt über den Verkauf von Geschäftsteilen, FAZ

- Allianz restrukturiert Pensionsfonds-Einheit wegen niedriger Nachfrage, Platow

- Socgen-Tochter verhandelt über Kauf von Milleis' Lebensversicherungsgeschäft, Les Echos

- SAP will beim Einkauf stärker auf soziale Zwecke achten, Gespräch mit Vertriebschefin Adaire Fox-Martin

- EU-Kommission gibt grünes Licht für Spahns Apotheken-Gesetz

- Corona-Pandemie trifft Mittelstand hart, SWR/Report Mainz

- Bahn-Mitarbeiter: Massive Probleme im Schienennetz, SWR/Report Mainz

- Verbraucherzentralen fordern Schadstoff-Verbot in Lebensmittelverpackungen, Funke

- Digitalisierungsoffensive für Gesundheitsämter in Corona-Krise kommt nicht voran, Funke

- DIW legt Reformvorschlag für das Ehegattensplitting vor, HB

- USA-Beauftragter der Bundesregierung vor US-Wahl: "Sollten uns gedanklich auf alles vorbereiten", HB

- Einzelhandelsverband HDE befürchtet für 2021 drastischen Anstieg der Insolvenzrate, Merkur.de

- "Ein Teil des Erfolges ist gefährdet", Gespräch mit Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer und BA-Vorstand Daniel Terzenbach, HB

- "Die Welt könnte wieder so aussehen wie um 1900", Gespräch mit Ex-Weltbankchef Robert Zoellick, HB

- Die Rechtsform Verantwortungseigentum ist eine Chance, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf wirtschaftlicher. Ebene zu stärken, Gastbeitrag von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Startnext-Co-Gründer Denis Bartelt, HB

- CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen (CDU) fordert wegen Fall Nawalny Baustopp für Nord Stream 2, Spiegel

----------

