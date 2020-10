----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax könnte am Donnerstag einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13 000 Punkten unternehmen. Der Broker IG indiziert das deutsche Börsenbarometer am Morgen mit 12 977 Zählern 0,37 Prozent über seinem Vortagesschluss. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch schwer belastet hatte. Die US-Notenbank hält die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seinen Vortagesverlusten schnell und deutlich erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,91 Prozent auf 28 303,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 3419,45 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 beendete den Tag mit plus 1,88 Prozent auf 11 503,19 Punkte. Damit machten die Indizes ihre Vortageseinbussen nahezu komplett wett.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent. In Australien und Südkorea ging es ebenfalls nach oben. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen etwas. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

DAX 12928,57 0,17% XDAX 12945,14 1,06% EuroSTOXX 50 3233,43 0% Stoxx50 2911,87 -0,32% DJIA 28303,46 1,91% S&P 500 3419,45 1,74% NASDAQ 100 11503,19 1,88%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,14 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1769 0,05% USD/Yen 105,96 -0,02% Euro/Yen 124,71 0,03%

ROHÖL:

Brent 42,05 +0,06 USD WTI 39,92 -0,03 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Mediziner Christian Karagiannidis, zukünftiger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DIIN), sieht Engpässe bei Intensivbetten für Corona-Patienten in Berlin, Rheinische Post

- Fall Nawalny: Grünen-Europaabgeordneter Sergey Lagodinsky fordert EU-Sanktionen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Russlands Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, zum Fall Nawalny: Rhetorik deutscher Politiker überschreitet "rote Linien", Neue Osnabrücker Zeitung

- Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, fordert Stufenkonzept zur Corona-Bekämpfung. "Alkoholverbote und Einschränkungen von Besuchsmöglichkeiten in Altenheimen können sinnvoll sein", Rheinische Post

- Bund der Steuerzahler warnt vor fiskalischen Schäden in Milliardenhöhe durch eine Reaktivierung der Vermögenssteuer, Neue Osnabrücker Zeitung

- 34 Corona-Fälle im Zusammenhang mit dem Weissen Haus, ABC News

- Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats: Dauerhaftes Schuldenmachen der EU-Länder geht nicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Migrationsexperte Gerald Knaus: EU-Staaten müssen in der Migrationspolitik vorangehen und müssen Türkei weiter Geld für Flüchtlinge zahlen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Euronext übernimmt die Mailänder Börse, BöZ

- Italienischer Ministerpräsident wirbt sein Land als Urlaubsziel, Gespräch mit Giuseppe Conte, FAZ u.a.

- Nach Kritik aus der Fondsbranche hat die EU-Kommission die Um­setzung nachhaltigkeitsbezogener Offenlegungspflichten verschoben, BöZ

- WebID bereitet Expansion vor, Gespräch mit Unternehmenschef Frank Stefan Jorga, BöZ

- Kapazität der Berliner Corona-Labore zu 95 Prozent ausgeschöpft, RBB

bis 21.00 Uhr

- "Wir werden nicht alles mit Strom lösen können", Gespräch mit ENBW-Chef Frank Mastiaux, FAZ

- Toni Piëch über neuen E-Sportwagen "Mark Zero": "Wir greifen nicht Porsche an", RTL/NTV

- Neue Sturmgewehre für die Bundeswehr: Koalitionäre zweifeln an der Eignung des Herstellers, Wiwo

- Handelsplattform Spectrum baut Angebot deutlich aus, HB

- Nawalny bittet Vereinte Nationen um Hilfe bei Ermittlungen, Spiegel

- Bundesbankpräsident sieht derzeit keinen Handlungsbedarf für die EZB, Gespräch mit Jens Weidmann, Börsen-Zeitung

- Trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie fordert FDP-Generalsekretär Volker Wissing das Ende der vom Bundestag am 25. März ausgerufenen epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Welt

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hält die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder Region als alleiniges Kriterium für die Einstufung als Corona-Risikogebiet für unzureichend, Spiegel

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warnt vor neuem Lockdown/verteidigt hessische Grüne, Welt

- Coronapandemie: Kanzleramtschef Helge Braun warnt vor "kritischer, unbeherrschbaren Lage", Wiwo

- Duma-Abgeordnete werfen Deutschland "massive Kampagne" gegen Russland vor, Spiegel

- Monopolkommission kritisiert Europas Abwehrkampf gegen Tech-Riesen, Welt

- Nestle-Kaffeekette Blue Bottle wartet mit Europa-Expansion, Handelszeitung

- Aussenhandelspräsident sieht deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise gut aufgestellt/kritisiert Kreditversicherer für Geschäftspolitik in Corona-Krise, Gespräch mit Anton Börner, Funke

- SPD dringt auf bundeseinheitliche Regeln bei Corona-Beherbergungsverbot, T-Online

- EU uneins über Strafzölle gegen USA, HB

- Bahn-Tarifabschluss soll Milliarde sparen, Gespräch mit EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel

- Bundesverkehrsministerium: Autobahngesellschaft "derzeit nicht umsetzbar", HB

- "Die Bilder in den Köpfen müssen sich verändern", Gespräch mit Ökonominnen Nicola Fuchs-Schündeln und Dorothea Kübler, HB

- Europas Zukunft hängt nicht in erster Linie vom Duell zwischen Trump und Biden ab, Gastbeitrag von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), HB

- Vor EU-Innenminister-Treffen: Österreich stellt sich hinter Migrationspläne der EU-Kommission, Welt

- "Wirtschaft brockt sich Quote selbst ein", Gespräch mit Spencer-Stuart-Deutschlandchef Ralf Landmann, HB

- EU startet im Oktober mit Anleihen für das EU-Kurzarbeiterprogramm "Sure", HB

- BCG in der Krise stark mit dem Aufsetzen von Sparprogrammen beschäftigt, Gespräch mit Deutschlandchef Matthias Tauber, FAZ

