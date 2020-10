----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Vom Handelshaus IG wurde der Leitindex Dax am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher indiziert auf 13 070 Punkte. Damit summiert sich der Gewinn seit Wochenbeginn auf rund drei Prozent. Getragen werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. "Sowohl die Umfragen als auch die Quoten der Wettanbieter legen nahe, dass (der demokratische Kandidat) Joe Biden Präsident werden wird, während seine Demokraten den Senat kontrollieren dürften und auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen", schrieb Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research. Zudem scheint es aktuell eine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern beim Streit um ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder stärker auf US-Konjunkturhilfen gesetzt und die Kurse noch etwas weiter nach oben getrieben. Sowohl die Standardwerte als auch die Technologieindizes legten zu und machten damit ihre Kursverluste vom Dienstag endgültig wett, nachdem sie sie bereits am Vortag fast vollständig aufgeholt hatten. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 28 425,51 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 rückte um 0,80 Prozent auf 3446,83 Zähler vor und der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,42 Prozent auf 11 550,94 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt moderat, während es in Australien und Südkorea ein wenig nach oben ging. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich zuletzt knapp über seinem Vortagesschluss. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

DAX 13042,21 0,88% XDAX 13069,33 0,96% EuroSTOXX 50 3255,76 0,69% Stoxx50 2934,70 0,78% DJIA 28425,51 0,43% S&P 500 3446,83 0,8% NASDAQ 100 11550,94 0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,57 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1777 0,15% USD/Yen 105,86 -0,16% Euro/Yen 124,67 -0,01%

ROHÖL:

Brent 43,27 -0,07 USD WTI 41,14 -0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- AMD steht kurz vor Übernahme des Konkurrenten Xilinx für mehr als 30 Milliarden Dollar, WSJ

- EU-Kommissarin Vera Jourova gegen Grenzschliessungen im Anti-Corona-Kampf, Welt

- Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), zur Corona-Lage: Krankenhäuser können notfalls 12 000 weitere Intensivbetten aktivieren, Rheinische Post

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Furcht vor Urlauberansturm war Grund für Beherbergungsverbot, Hannoversche Allgemeine Zeitung

- Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): Wirkung von Beherbergungsverbot begrenzt, Der Spiegel

- Knut Giesler, NRW-Chef der IG Metall, kritisiert Entfesselungs-Initiative von Laschet, Rheinische Post

- Peter Mandelson, früherer britischer Handelsminister, drängt China und Europa zu einer Prüfung der geplanten Übernahme des britischen Chipdesigners Arm durch den US-Konzern Nvidia, FT

- Transatlantik-Koordinator Peter Beyer: Nato droht in zweiter Trump-Amtszeit "noch härtere Gangart" der USA, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Compugroup hält Ausschau nach Zukäufen, Gespräch mit Finanzvorstand Michael Rauch, BöZ

- Grenke ist offen für neues Franchisemodell , Gespräch mit Finanzvorstand Sebastian Hirsch, BöZ

- Delticom wirbt um neues Kapital, Gespräch mit Finanzvorstand Thomas Loock, BöZ

- Verbraucherschützer fordern niedrigere Strompreise, HB

-Der Finanzbereich als Treiber der Digitalisierung, Gastbeitrag von Siemens-Healthineers-Finanzchef Jochen Schmitz und BCG-Finanzexperte Timo Grund, BöZ

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht Beherbergungsverbot kritisch, Spiegel

bis 21.15 Uhr:

- Stada setzt auf Spezial-Medikamente, Gespräch mit Vorstandschef Peter Goldschmidt, FAZ

- Übernahmepoker in der Chipindustrie: ARM-Chef warnt vor "katastrophalen Folgen" für Europa, Gespräch mit Hermann Hauser, Wiwo

- "Wir müssen mehr bauen", Gespräch mit Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn, HB

- Bafin prüft interne Wirecard-Deals, HB

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert Verbot von grösseren privaten Feiern, T-Online

- US-Wahlkampf-Experte Julius van de Laar: Trumps letzte Chance ist, "seine eigene Comeback-Story zu erzählen", Watson

- Langzeitumfrage des Bildungsministeriums: Deutsche sorgen sich vor Überforderung im Homeoffice, Funke

- Ex-BND-Präsident Gerhard Schindler fordert Kurskorrektur in deutscher China-Politik, Bild

- JU-Chef Tilman Kuban: ?Wer im Home-Office arbeitet, soll pauschal 600 Euro von der Steuer absetzen können, Welt

- EU-Energiekommissarin sieht grünen Wasserstoff in Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung Europas, Gespräch mit Kadri Simson, HB

- DGB-Chef Hoffmann Reiner kritisiert Laschets Anti-Bürokratie-Antrag, HB

- "Der Staat würde Milliarden abschreiben müssen", Gespräch mit NRW-Justizminister Peter Biesenbach über die Verschärfung von Straf- und Steuergesetzen zur Vermeidung der Verjährung von Cum-Ex-Taten, HB

- Es braucht neue Spielregeln im Handel, Gastbeitrag von Kaupan-Liitto-Chefin Mari Kiviniemi, HB

- Umverteilung, aber zukunftsorientiert, Gastbeitrag von Ökonom Bert Rürup, HB

- EU-Kommission trotz steigender Corona-Zahlen gegen Grenzschliessungen, Welt

- Kreuzfahrt-Chef Michael Thamm schreibt Brandbrief an Bundesregierung, Bild

- "Unternehmen stehen zu ihren Zielen", Gespräch mit Engie-Impact-Chef Mathias Lelievre über Fortschritte der Wirtschaft beim Thema Nachhaltigkeit, HB

- In der schwersten Krise des Unternehmens verspricht der Fahrdienst Blacklane seinen Mitarbeitern eine Beteiligung am Unternehmen, HB

- "Arbeit- und Freizeitwelt verbinden", Gespräch mit Immobilienmanager Timo Herzberg über die Wiederbelebung von Innenstädten, HB

- Berliner Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) gibt "jungen kinderlosen Menschen" Hauptschuld an neuem Corona-Ausbruch, Bild

- "Ich bin ein Gold-Fan", Gespräch mit Anlage-Experte Jens Ehrhardt, HB

- Leben lernen mit Corona, Gastbeitrag von Virologe Hendrik Streeck, HB

